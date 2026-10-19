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    U.17 Việt Nam 'đổ bộ' Hàn Quốc, sẵn sàng đấu chủ nhà: Khó có kênh phát

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    Sau khi ổn định nơi lưu trú, U.17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Cheonan (Hàn Quốc) vào hôm nay (19.10), chính thức bắt đầu đợt tập huấn kéo dài 10 ngày nhằm chuẩn bị cho U.17 World Cup 2026.

    U.17 Việt Nam bắt đầu hành trình 'chạy đua' cho World Cup

    Hôm nay (19.10), U.17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, nhằm chuẩn bị cho U.17 World Cup 2026.

    Thời tiết tại Cheonan với nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C, được đánh giá thuận lợi cho quá trình tập luyện, giúp thầy trò HLV Cristiano Roland duy trì cường độ vận động và tiếp tục hoàn thiện các nội dung chuyên môn.

    U.17 Việt Nam 'đổ bộ' Hàn Quốc, sẵn sàng đấu chủ nhà: Khó có kênh phát- Ảnh 1.

    U.17 Việt Nam 'đổ bộ' Hàn Quốc, sẵn sàng đấu chủ nhà: Khó có kênh phát- Ảnh 2.

    U.17 Việt Nam 'đổ bộ' Hàn Quốc, sẵn sàng đấu chủ nhà: Khó có kênh phát- Ảnh 3.

    U.17 Việt Nam tập luyện trong điều kiện lý tưởng tại Cheonan, Hàn Quốc

    ẢNH: VFF

    Trong đợt tập huấn này, U.17 Việt Nam dự kiến có 3 trận đấu giao hữu với các đối thủ chất lượng, lần lượt gặp U.17 FC Seoul vào ngày 21.10, U.17 Cheonan City FC ngày 26.10 và U17 Hàn Quốc ngày 28.10.

    Các trận đấu là cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ và nâng cao khả năng thích ứng với cường độ thi đấu cao. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào sân chơi thế giới.

    Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U.17 Việt Nam sẽ trở về nước, trước khi tiếp tục tập huấn tại UAE từ ngày 6.11 rồi di chuyển sang Qatar tham dự U.17 World Cup 2026.

    Tại World Cup, U.17 Việt Nam đá trận ra quân gặp U.17 Bỉ vào ngày 20.11. Sau đó, đến ngày 23.11, U.17 Việt Nam đối đầu U.17 New Zealand. Ở trận hạ màn vòng bảng, U.17 Việt Nam gặp U.17 Mali, diễn ra ngày 26.11. 

    U.17 Việt Nam 'đổ bộ' Hàn Quốc, sẵn sàng đấu chủ nhà: Khó có kênh phát- Ảnh 4.

    Lịch thi đấu World Cup của U.17 Việt Nam

    ẢNH: VFF

    "Tôi nghĩ giai đoạn chuẩn bị vừa qua là một trong những bước tiến đầu tiên rất quan trọng trong hành trình hướng tới giải đấu chính thức. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tham gia các giải đấu giao hữu ở nước ngoài. Tôi tin rằng đội sẽ có trạng thái tốt nhất khi bước vào U.17 World Cup", HLV Roland nói.

    Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Roland: "Ông đánh giá thế nào về 3 đối thủ cùng bảng U.17 Việt Nam, đâu là đội bóng U.17 Việt Nam có cơ hội lấy điểm cao nhất?". Chiến lược gia người Brazil đáp lời: "World Cup là đấu trường rất lớn và tất cả các đối thủ đều mạnh. Trận đấu đầu tiên của chúng tôi sẽ là cuộc đối đầu với Bỉ. Ban huấn luyện đã tiến hành phân tích cả ba đối thủ, tập trung vào những điểm yếu của họ. 

    Chắc chắn, chúng tôi sẽ cố gắng nhận diện và khai thác những điểm yếu đó. U.17 Việt Nam phải tập trung vào khía cạnh thể lực và tinh thần. Chúng tôi sẽ đá hết mình và sòng phẳng, dồn sức cho từng trận một".

    Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Hàn Quốc nằm trong khuôn khổ hợp tác giao hữu giữa hai nền bóng đá, diễn ra tại Cheonan. Hiện người hâm mộ vẫn phải chờ xem đơn vị nào sản xuất, phát sóng trận đấu hay không. Tại giải U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam đã dẫn trước U.17 Hàn Quốc trong hơn 80 phút, nhưng vỡ trận trong những phút cuối dẫn đến thua 1-4. Tuy nhiên, thầy trò HLV Roland vẫn đứng trên Hàn Quốc ở bảng C, qua đó đoạt vé vào tứ kết châu Á và có suất đi World Cup.


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