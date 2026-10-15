U.17 Việt Nam bất ngờ đấu U.17 Hàn Quốc, chỉ tiếc không đơn vị nào mua bản quyền

HLV Roland hiểu rõ đối thủ

U.17 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình lịch sử tại U.17 World Cup 2026. Chờ đón thầy trò HLV Cristiano Roland tại Qatar vào tháng 11 là 3 đối thủ mạnh, lần lượt gồm U.17 Bỉ (20.11), U.17 New Zealand (23.11) và U.17 Mali (26.11).

Trong lần đầu đến World Cup, U.17 Việt Nam quyết tạo dấu ấn, thể hiện ngay từ quá trình chuẩn bị. Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội có 4 tuần tập luyện tại Hà Nội, trước khi lên đường sang Hàn Quốc và UAE để tập huấn. Dự kiến, đội đá giao hữu 4 trận, trong đó có các cuộc so tài gặp những đội cũng dự World Cup như U.17 Hàn Quốc, U.17 Fiji. Cũng vì đấu giao hữu ngoài lãnh thổ Việt Nam nên không đơn vị truyền thông nào trong nước mua bản quyền các trận đấu này.

U.17 Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho World Cup ẢNH: VFF

"Tôi nghĩ giai đoạn chuẩn bị vừa qua là một trong những bước tiến đầu tiên rất quan trọng trong hành trình hướng tới giải đấu chính thức. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tham gia các giải đấu giao hữu ở nước ngoài. Tôi tin rằng đội sẽ có trạng thái tốt nhất khi bước vào U.17 World Cup", HLV Roland nói.

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Roland: "Ông đánh giá thế nào về 3 đối thủ cùng bảng U.17 Việt Nam, đâu là đội bóng U.17 Việt Nam có cơ hội lấy điểm cao nhất?". Chiến lược gia người Brazil đáp lời: "World Cup là đấu trường rất lớn và tất cả các đối thủ đều mạnh. Trận đấu đầu tiên của chúng tôi sẽ là cuộc đối đầu với Bỉ. Ban huấn luyện đã tiến hành phân tích cả ba đối thủ, tập trung vào những điểm yếu của họ. Chắc chắn, chúng tôi sẽ cố gắng nhận diện và khai thác những điểm yếu đó. U.17 Việt Nam phải tập trung vào khía cạnh thể lực và tinh thần. Chúng tôi sẽ đá hết mình và sòng phẳng, dồn sức cho từng trận một".

Để đoạt vé đi tiếp, U.17 Việt Nam cần đoạt ngôi nhất, nhì bảng, hoặc đứng trong nhóm 8 đội (trong tổng số 12 đội) hạng ba có thành tích tốt nhất. Mục tiêu của HLV Roland cùng học trò là tìm kiếm điểm số lịch sử và bàn thắng lịch sử.

U.17 Việt Nam có bản lĩnh và ý chí đáng nể ẢNH: VFF

9 năm trước, U.20 Việt Nam cũng lần đầu bước đến World Cup. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành điểm số lịch sử khi hòa U.20 New Zealand không bàn thắng ở trận ra quân. Cho đến nay, đây vẫn là điểm duy nhất bóng đá Việt Nam có được ở World Cup sân 11.

Khẳng định dấu ấn

HLV Roland muốn cùng U.17 Việt Nam ghi dấu ấn tại U.17 World Cup. Dù từng đối đầu Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan... ở châu Á, nhưng ông Roland hiểu rằng thử thách ở World Cup sẽ "khó thở" hơn nhiều.

"Từ thời điểm này, các đối thủ mà chúng tôi gặp đều sẽ rất mạnh, với cường độ thi đấu rất cao. Bên cạnh đó, đội cũng được đầu tư về chế độ ăn uống, dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung. Ban huấn luyện sẽ đồng thời chuẩn bị thêm thông tin về đối thủ cũng như các phương án chiến thuật", HLV Roland khẳng định quyết tâm.

"Tôi rất mong rằng sau mỗi chuyến thi đấu, khi trở về nước và được người hâm mộ đón nhận như những lần trước, các cầu thủ sẽ cảm thấy tự hào vì đã chiến đấu cho Việt Nam, đồng thời mang lại niềm tự hào cho người dân cả nước".

HLV Roland cũng nhấn mạnh, ông sẽ luôn dặn dò học trò cẩn trọng khi dùng mạng xã hội và tiếp nhận luồng ý kiến khác biệt, tránh để U.17 Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dư luận. Cả thầy và trò đều phải giữ cái đầu đủ "lạnh" để tiến ra thế giới, nơi Bỉ, New Zealand và Mali đã chờ sẵn.



