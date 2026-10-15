Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Chạm trán Nhật Bản tại Osaka ngày nào?

Trận giao hữu chất lượng của đội tuyển Việt Nam

Trước Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu để thử nghiệm đội hình và bắt nhịp thi đấu.

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11, học trò HLV Kim Sang-sik lần lượt so tài Đài Loan và Kyrgyzstan trong khuôn khổ giải giao hữu tam hùng trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), diễn ra từ ngày 11 đến 15.11.

Sau đó, đến ngày 30.12, đội tuyển Việt Nam dự kiến đến Osaka giao hữu với Nhật Bản, theo lời mời từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA). Hiện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và JFA chưa chốt giờ thi đấu, đồng thời chưa xác định kênh phát sóng. Tuy nhiên, với tinh thần dốc toàn lực cho Asian Cup, cả Việt Nam và Nhật Bản đều trân trọng cơ hội cọ xát này để mang đến trận đấu nảy lửa.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ có trận giao hữu nặng ký với Nhật Bản ẢNH: NGỌC LINH

Đến ngày 2.1.2027, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến tập huấn tại Doha (Qatar), rồi giao hữu với chủ nhà Qatar vào ngày 5.1. Đây là nước cờ chiến lược, bởi trong giai đoạn đầu năm, thời tiết tại Hà Nội rất lạnh, trong khi điều kiện thi đấu tại Riyadh, Ả Rập Xê Út (nơi đăng cai VCK Asian Cup 2027) lại nóng khô. Do đó, đội tuyển Việt Nam cần tập huấn tại Doha, nơi có khí hậu nóng tương đương Riyadh, để làm quen với khí hậu, tránh trường hợp bị sốc nhiệt.

Trận giao hữu với Nhật Bản sẽ là cuộc so tài giá trị nhất trong đợt chạy đà cho Asian Cup 2027. "Samurai xanh" là đội tuyển số một châu Á hiện tại, với đẳng cấp được chứng minh cùng thành tích dạn dày tại Asian Cup (4 lần vô địch).

Với lực lượng chinh chiến tại châu Âu, trong đó có những ngôi sao nổi trội như Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, Ritsu Doan... Nhật Bản hiển nhiên là ứng viên vô địch số một.

Màn so tài Nhật Bản là thước đo để đội tuyển Việt Nam rèn cách chịu đựng áp lực, giữ cự ly phòng ngự, hay tổ chức pressing để đối chọi với đội tuyển giỏi kiểm soát nhất châu Á.

Trong cả 3 lần dự Asian Cup từ trước đến nay, trùng hợp là lần nào đội tuyển Việt Nam cũng so tài Nhật Bản. Lần đầu hai đội so tài là ở lượt cuối vòng bảng năm 2007, nơi Việt Nam thua 1-4 trên sân nhà. Đến Asian Cup 2019, Việt Nam thua 0-1 ở tứ kết. Còn tại Asian Cup 2023, Việt Nam thua với tỷ số 2-4 trong trận ra quân.

Tại vòng loại World Cup 2022, Việt Nam từng đối đầu Nhật Bản 2 trận, với thành tích 1 hòa, 1 thua.

Tại Asian Cup 2023, Nhật Bản dừng bước tại tứ kết trước Iran, trong khi Việt Nam dừng bước ở vòng bảng với 3 trận toàn thua.