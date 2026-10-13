HLV Polking bực bội và thất vọng vì thất bại của CLB CAHN, đối thủ khen Đình Bắc ‘rất chất lượng’

HLV Polking: 'CLB CAHN mất thế trận vì thiếu tập trung'

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) chưa thể có điểm số lịch sử tại vòng bảng AFC Champions League Elite. Trong cuộc tiếp đón nhà vô địch Nhật Bản Kashima Antlers trên sân nhà Hàng Đẫy tối 13.10, dù đã chơi đầy nỗ lực và tạo ra thế trận ngang ngửa, nhưng học trò HLV Alexandre Polking vẫn thua chung cuộc 0-1 bởi bàn phản lưới của Nguyễn Adou Leygley Minh trong hiệp 2.

"CLB CAHN rất tiếc nuối và thất vọng. Chúng tôi đã muốn có điểm, nhưng buồn vì không được đền đáp. Đầu hiệp 2, CLB CAHN đã mất bóng 8 lần trong 15 phút, chuyền hỏng nhiều. Hiệp 1 đâu có vậy? Họ gây áp lực nhưng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đưa bóng lên. Cuối hiệp 2, chúng tôi đòi lại thế trận, song không đủ. Đây là kết quả làm tôi thất vọng, nhưng phải tiếp tục nỗ lực thôi", HLV Polking chia sẻ.

Sau hai lượt, CLB CAHN chưa có điểm, khi thua cả Gamba Osaka và Kashima Antlers. Thầy trò Polking phải chờ đến lượt ba để tìm kiếm chiến thắng lịch sử, khi gặp Cảng Thượng Hải trên sân khách vào ngày 27.10.

CLB CAHN (áo đỏ) thua đáng tiếc ẢNH: MINH TÚ

Báo Thanh Niên hỏi HLV Polking: "Việc đánh mất thế trận dường như giống với trận thua mà đội phải nhận trước Gamba Osaka. Lý do nằm ở đâu?". HLV Polking chia sẻ: "Trận này, CLB CAHN đã rất mất tập trung ở đầu hiệp 2. Chúng tôi thiếu cường độ, thiếu tập trung, không giữ được bình tĩnh. Hiệp 1, CLB CAHN đá rất ổn, có thế trận tốt, triển khai bóng được ở sân nhà và có nhiều cơ hội đến phút cuối. Nếu tận dụng được cơ hội thì đã khác rồi. Ở trận trước với Gamba, chúng tôi mất thế trận và hiểu rằng mình khó chống đỡ được. Nhưng trận này thì khác, tôi tin CLB CAHN đã có thể làm tốt và duy trì thế trận này đến hết 90 phút. Các cầu thủ đã cố gắng rồi. Song, họ đã mất bình tĩnh, vô tình giúp đối thủ tự tin hơn.

Đáng ra, CLB CAHN đã có thể đá hơn người, khi Kashima thoát thẻ đỏ trong hiệp 1 (ở tình huống Bueno của Kashima húc đầu vào Stefan Mauk của CLB CAHN). Họ cũng thoát được quả phạt đền khi bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng, chúng tôi không tập trung vào những chi tiết đó nữa.

CLB CAHN đủ đẳng cấp để giành điểm tại AFC Champions League Elite. Dù rất khó để thắng, nhưng tôi vẫn có niềm tin đội sẽ làm được. Phải nhìn nhận lại chính mình và hướng tới trận tiếp theo, trước mắt là màn so tài vào Chủ nhật".

HLV Polking thất vọng ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia người Brazil cũng chia sẻ thêm về Đình Bắc. "Bộ phận y tế của đội đã kiểm tra chấn thương của Bắc. Cậu ấy không chấn thương cơ. Sau mỗi trận, cầu thủ luôn mệt mỏi. Chúng tôi không muốn cậu ấy gặp nguy cơ. CLB CAHN sẽ đảm bảo thể trạng cho Đình Bắc. Song, chuyện Đình Bắc có đá trận gặp Hà Nội cuối tuần này hay không là vấn đề phải cân nhắc kỹ".

HLV Polking cũng chia sẻ cuộc trao đổi với Zico, huyền thoại bóng đá Brazil, cũng là thành viên danh dự của ban lãnh đạo Kashima.

"Zico là thần tượng của tôi. Tôi từng có chiếc áo của ông, được xem ông đá cho Flamengo, rồi ra sân ở World Cup. Hôm nay, ông đã hỏi thăm, động viên tôi rất nhiều. Đó là niềm vui nho nhỏ trong trận đấu đầy tiếc nuối này", HLV Polking nhấn mạnh.

HLV Nhật Bản chê mặt sân Hàng Đẫy

Trái ngược với CLB CAHN, Kashima Antlers khởi đầu ấn tượng tại AFC Champions League Elite với trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận. Dù chơi chưa bùng nổ ở J-League 1, nhưng đến sân chơi châu Á, nhà vô địch Nhật Bản vẫn phô diễn sức mạnh.

Tuy nhiên, HLV Toru Oniki của Kashima khẳng định đội nhà đã có trận thắng không dễ dàng.

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: "Ông có nghĩ CLB CAHN đã gây khó khăn cho Kashima?". HLV Nhật Bản đáp lời: "Mọi trận đấu tại AFC Champions League Elite đều khó khăn, chúng tôi hiểu rõ điều đó. Kashima đã bước qua màn so tài gian nan. Ban đầu, đội muốn tấn công tốt hơn, nhưng CLB CAHN đã chơi bền bỉ và khiến việc triển khai bóng vất vả hơn. Song, chúng tôi đã chơi rất nỗ lực để có bàn thắng và bảo toàn thành quả", HLV Oniki đánh giá.

Đình Bắc chơi rất nỗ lực ẢNH: MINH TÚ

Ở trận này, CLB CAHN dứt điểm 17 lần, gần gấp đôi Kashima (10 lần). HLV Oniki nhận định: "Nhiều thứ đã chống lại Kashima ở trận này, như thời tiết, chất lượng mặt sân. Nhưng, tôi luôn nói với cầu thủ rằng hãy tập trung chơi bóng, đừng đổ lỗi. CLB CAHN đã khiến chúng tôi gặp khó do họ pressing, gây áp lực hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi đã kiểm soát tình thế và khai thác được khoảng trống nơi hàng thủ của họ.

CLB CAHN là đội bóng chất lượng. Họ sẽ kiếm được điểm số và chiến thắng tại Cúp C1 châu Á. Mọi đội khách đến sân của CLB CAHN sẽ đều gặp khó khăn thôi".

Thủ môn Tomoki Hayakawa của Kashima cũng gửi lời ngợi khen Đình Bắc, khi đánh giá: "Đình Bắc có triển vọng để đá ở J-League 1. Cậu ấy rất chất lượng. Hôm nay, Bắc áp sát tốt, gây ra nhiều khó khăn cho Kashima".



