CLB CAHN thách thức 'người khổng lồ' Nhật Bản Kashima Antlers: Lịch thi đấu mới nhất

Ải khó cho CLB CAHN

Để hiểu độ khó của đối thủ mà CLB CAHN phải gặp trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Elite (19 giờ 15 ngày 13.10), chỉ cần nhìn vào một phép so sánh.

Kashima Antlers thắng Gamba Osaka với tỷ số 2-0 ở trận gần nhất tại J-League 1. Trong khi Gamba ngụp lặn nhóm cuối, Kashima lại đứng ở nhóm đầu. Mà ở trận ra quân, CLB CAHN đã thua rất đậm với tỷ số 1-4 trên sân Suita City của Gamba.

Đồng nghĩa, sau khi thất bại ở cửa ải đầu tiên, CLB CAHN sẽ gặp cửa ải thứ hai còn khó khăn hơn nhiều lần. Tất nhiên, bóng đá không có tính chất bắc cầu. Song, ở trận đấu tối mai tại Hàng Đẫy, tất cả những gì học trò HLV Alexandre Polking có được là lợi thế sân nhà, cùng bài học kinh nghiệm đã rút ra khi bước từ sông ra biển.

CLB CAHN (áo xanh) trở lại sân chơi châu Á ẢNH: MINH TÚ

Gamba Osaka hay Kashima Antlers không thuần túy là những đội bóng đơn lẻ. Mà đây còn là tập thể mang những gì tinh túy nhất của bóng đá Nhật Bản. Các đội bóng xứ mặt trời mọc luôn nằm trong nhóm đầu châu Á (vượt trội cả Hàn Quốc, Trung Quốc) nhờ tầm vóc chiến thuật và tư duy chơi bóng: triết lý kiểm soát, ban bật lớp lang, pressing cực nhanh và đồng bộ, kỹ năng toàn diện và cách tổ chức đội bóng ở tầm chuẩn mực thế giới. Đó là cái mạnh ổn định và bền vững. Các đội bóng Nhật Bản tạo nên rường cột vững chắc cho nền bóng đá nước này. Gặp những đối thủ đã xây dựng văn hóa tổ chức và định hình thương hiệu qua nhiều thập kỷ, CLB CAHN phải có tinh thần "thép" để không bị lấn át trên sân cỏ.

Thực tế, ở trận ra quân, CLB CAHN đã chơi ngang ngửa với Gamba Osaka ngay tại Suita City trong nửa đầu hiệp 1. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ là câu chuyện của 20 hay 30 phút đầu trận, mà là cuộc đấu kéo dài 100 phút, thậm chí lâu hơn nếu tính cả thời gian bù giờ. Đó là lúc thể lực và bản lĩnh tâm lý được thử thách, cũng là những yếu tố góp phần định hình đẳng cấp của một đội bóng. Đình Bắc cùng đồng đội đã thất bại vì chưa đủ sức bền và sự lì lợm để duy trì thế trận trước đối thủ mạnh. Nhưng chính những trận đấu khó khăn ở sân chơi châu lục như thế này sẽ giúp CAHN nhận ra giới hạn của mình và biết cần làm gì để tiến xa hơn.

Kashima Antlers là "tượng đài" bóng đá Nhật Bản, với 1 cúp AFC Champions League Elite, 9 lần vô địch J-League 1 cùng hơn 20 danh hiệu lớn nhỏ. CLB CAHN mới lần đầu đá cúp C1 châu Á, còn Kashima đã 14 lần hít thở sân chơi này, trong đó 11 lần lọt vào vòng knock-out.

Trước mắt thầy trò HLV Alexandre Polking là cả một thành trì lịch sử phải vượt qua.

Quyết đấu

Dù vậy, điểm đáng trân trọng và tin tưởng nhất ở CLB CAHN, là tinh thần quyết chiến sòng phẳng dù gặp đối thủ nào ở AFC Champions League Elite.

Phép thử bản lĩnh cho HLV Polking cùng học trò ẢNH: CLB CAHN

Đương kim vô địch V-League đã hạ Adelaide (Úc) ở vòng play-off nhờ lối chơi chặt chẽ, kết hợp triển khai tấn công nhanh hiệu quả, ấn tượng. CLB CAHN dù thua Gamba, nhưng vẫn quyết tâm tràn lên pressing, tạo áp lực trực diện.

Quang Hải cùng đồng đội có thể thắng hoặc thua, nhưng đó là chuyện của thực lực. Còn về tinh thần, không ai có thể bàn cãi về thầy trò HLV Polking. Nhà cầm quân Brazil đã xây dựng đấu pháp kiểm soát nhuần nhuyễn, trên nền tập thể đoàn kết, biết nhìn nhau mà chiến đấu. Đấy là điều kiện cần để CLB CAHN không bị "ngợp" trước đối thủ vượt trội.

3 năm trước, CLB Hà Nội từng tạo "địa chấn" khi đánh bại đương kim vô địch châu Á Urawa Red Diamonds trên sân nhà Mỹ Đình ở AFC Champions League Elite, trực tiếp kéo đối thủ rời cuộc chơi. Đội bóng của bộ đôi tạm quyền Lê Đức Tuấn và Đinh Thế Nam khi ấy còn không được như CLB CAHN bây giờ, khi phải ra sân với ban huấn luyện xáo trộn, lực lượng chắp vá, nhưng vẫn thắng nhờ bản lĩnh thép, lối chơi rình rập hợp lý và khả năng tận dụng cơ hội ấn tượng. CLB CAHN rõ ràng có nền tảng tốt hơn và có thể hy vọng. Dù 2 trận đấu có bối cảnh khác nhau, song trong bóng đá, không gì là không thể.

19 giờ 15 ngày mai (13.10), CLB CAHN đã sẵn sàng cho trận đấu để đời, với tinh thần thoải mái cùng niềm tin vào những điều mộng mơ nhất.