Quang Hải cùng dàn tuyển thủ quốc gia dự lễ kỷ niệm đặc biệt của CLB CAHN

Quang Hải và Nguyễn Filip dự ngày hội lớn của CLB CAHN

Ngày 3.10, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã tổ chức ngày hội bóng đá trên sân vận động Hàng Đẫy. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập đội bóng (10.10.1956 - 10.10.2026), quy tụ nhiều thế hệ cầu thủ, HLV cùng những ngôi sao đang khoác áo đội bóng thủ đô.



Ngày hội có sự tham gia của các cựu cầu thủ các đội CAHN, Công an Hải Phòng, Thể Công và M.A.Y Việt Nam. Bên cạnh đó là đội bóng gồm các cổ động viên CLB CAHN. Trận giao hữu diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, tạo dịp để các thế hệ cầu thủ gặp gỡ và cùng nhìn lại chặng đường đã qua.

Sự kiện giao lưu bóng đá kỷ niệm 70 năm thành lập CLB CAHN ẢNH: BTCC

Nhiều thành viên CLB CAHN hiện tại cũng góp mặt như trợ lý HLV Phạm Thành Lương, Quang Hải, Nguyễn Filip, Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu. Các cầu thủ giao lưu, ký tặng người hâm mộ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với những cựu danh thủ từng góp phần tạo nên truyền thống của đội bóng.

"Thi đấu ở những giải quốc tế tầm châu lục là trách nhiệm của CLB CAHN. Đây còn là việc toàn đội đại diện cho cả một quốc gia và chúng tôi hiểu được giá trị đó cũng như hiểu trách nhiệm của mình. Các cầu thủ phải thi đấu tốt nhất và mang lại nhiều thành tích hơn để khẳng định niềm tự hào của bóng đá Việt Nam cũng như truyền thống của CLB", Quang Hải chia sẻ với báo chí bên lề hoạt động thể thao kỷ niệm 70 năm CLB CAHN.

'CLB CAHN phải đáp lại tình yêu của người hâm mộ'

Tiền vệ sinh năm 1997 cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp nối những giá trị truyền thống mà các thế hệ đi trước để lại.

Quang Hải tự hào khi khoác màu áo CLB CAHN ẢNH: BTC

"Sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập CLB CAHN mang đậm tính truyền thống của đội bóng. Tôi tự hào là một phần của tập thể này. Trên cương vị đội trưởng, tôi luôn nói với đồng đội rằng chúng ta là những người tiếp nối những giá trị truyền thống thiêng liêng mà bậc cha chú để lại. Chúng tôi hiểu mình còn nhiều điều phải làm, không chỉ ở khía cạnh bóng đá, để giữ gìn những giá trị của các tiền bối, để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá thủ đô", Quang Hải khẳng định.

Cuối cùng, Quang Hải cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ CAHN và nhấn mạnh vai trò của sự đồng hành từ người hâm mộ.

Đình Trọng ký tặng cho các CĐV nhí của CLB CAHN ẢNH: BTC

“Trong quá khứ, CLB CAHN luôn nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ bóng đá thủ đô. Hiện tại, toàn đội cố gắng để giữ được sự ủng hộ ấy và mang lại tình cảm cho người hâm mộ. Sự đồng hành của khán giả luôn tiếp thêm nhiều động lực cho chúng tôi để thi đấu thật tốt và chiến thắng”, tiền vệ 29 tuổi chia sẻ.

Ngày 10.10, đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, CLB CAHN sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất tại hội trường lớn Công an TP.Hà Nội.

Tại mùa giải 2026-2027, CLB CAHN đã đoạt Siêu cúp quốc gia (thắng CLB Công an TP.HCM ở chung kết). Thầy trò HLV Alexandre Polking tạm dẫn đầu V-League sau 3 trận toàn thắng, ghi 6 bàn và không thủng lưới.