Dự đoán tỷ số đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-2: Williams Minh Hoàng tỏa sáng

Thử thách bản lĩnh đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với ngôi nhì, giành 6 điểm sau 3 trận. Dù để lỡ mục tiêu chung kết, nhưng hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa dừng lại. Việt Nam sẽ đấu Malaysia (nhì bảng A) ở trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16 giờ ngày 5.10. Đây là giải cấp độ Đông Nam Á đầu tiên dưới thời ông Kim, đội phải đá tranh HCĐ. Thứ hạng cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là đội tuyển sẽ thể hiện bộ mặt, tinh thần ra sao.

Đội tuyển Việt Nam cần đến tài năng của những người trẻ ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam đã chơi hiệp 1 bạc nhược trước Pakistan ở trận hạ màn bảng B ngày 2.10. Bên cạnh nguyên nhân thời tiết nóng bức như ông Kim đề cập (thực tế, đây là bất lợi hai đội phải chịu ngang nhau), dư chấn tinh thần từ thất bại 0-2 trước Thái Lan đã ảnh hưởng đến nhuệ khi thi đấu vốn dĩ rực lửa của Williams Minh Hoàng cùng đồng đội.

Chỉ khi thất bại thứ hai đã cận kề, đội tuyển Việt Nam mới bừng tỉnh để xốc lại hàng ngũ, trước khi nã 4 bàn vào lưới đối thủ hạng 198 thế giới. Chiến thắng trước Pakistan dẫu không níu lại được tấm vé chung kết, cũng không phải thành tựu khi đối thủ kém tới 99 bậc trên bảng điểm FIFA, nhưng đã chứng minh cú ngã trước Thái Lan đã không tạo ra hiệu ứng sụp đổ dây chuyền cho đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik cùng học trò sẵn sàng đứng lên sửa sai, làm lại và thi đấu với luồng sinh khí mới.

Đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực, không chỉ cho FIFA ASEAN Cup 2026, mà còn cho cả chiến dịch dài hơi sắp tới, bao hàm Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Mỗi trận đấu đều là một nấc thang chuẩn bị. Không cuộc so tài nào là vô nghĩa. Bởi vậy, ông Kim đã "nắn gân" học trò: "Phải coi trận gặp Malaysia như chung kết".

Cẩn trọng

Đội tuyển Việt Nam càng phải quyết tâm, vì đến lúc này, Malaysia không còn bạc nhược như FIFA ASEAN Cup.

Dưới bàn tay chèo lái và thổi lửa của HLV Tan Cheng Hoe, cộng một số tân binh nhập tịch, Malaysia đã "lột xác" hoàn toàn. "Mãnh hổ" đè bẹp Singapore (hạng ba ASEAN Cup 2026) 6 bàn không gỡ, thắng dễ Bangladesh 3-0 và dồn ép chủ nhà Indonesia trong trận hòa 0-0.

Malaysia (áo vàng) không dễ bị đánh bại như tại ASEAN Cup ẢNH: MINH TÚ

Sau 3 trận vòng bảng, Malaysia có 7 điểm, ghi 9 bàn và không lọt lưới. Học trò ông Tan Cheng Hoe chỉ lỡ vé chung kết vì ghi ít bàn hơn Indonesia (bằng nhau mọi chỉ số khác). Nuối tiếc cho Malaysia, nhưng rõ ràng, đội bóng này đã chơi vượt kỳ vọng.

Lối đá tấn công rực lửa, khả năng pressing khoa học và tranh chấp không khoan nhượng đã trở lại với Malaysia. Ở trận tranh hạng ba ngày 5.10, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đấu với đối thủ vừa khát thắng, vừa tràn đầy tự tin sau chuỗi trận bay cao. Tuy nhiên, hơn một thập kỷ bất bại trước Malaysia cho thấy, dẫu đối thủ mạnh yếu tùy lúc, đội tuyển Việt Nam luôn biết cách khắc chế.

Để đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam cần siết lại kỷ luật và tinh thần thi đấu, yếu tố từng mất trong những trận trước.

Ông Kim vẫn đủ nhân tố giỏi, nhưng là ở hàng công. Tuyến phòng ngự Việt Nam đã suy yếu khi loạt trụ cột vắng mặt (Thành Chung, Văn Hậu, Duy Mạnh), còn lựa chọn thay thế như Ngọc Bảo, Tuấn Tài không thể hiện được gì.

May mắn cho HLV Kim, khi hàng công đã tìm lại cảm hứng. Williams Minh Hoàng mở nút thắt tâm lý với bàn đầu tiên cho đội tuyển, Đình Bắc vẫn chơi tốt với khả năng độc lập tác chiến, Hai Long vẫn sắc bén, trong khi Hoàng Đức đang từng bước trở lại.

Đội tuyển Việt Nam cần lấy công bù thủ ở trận gặp Malaysia. Song, đá theo đấu pháp nào, kỷ luật vẫn là vũ khí tối thượng của thầy trò ông Kim. Hàng thủ càng lung lay, đội tuyển Việt Nam càng phải đá chậm rãi, chắc chắn và khai thác tốt sơ hở của đối thủ.

Bản lĩnh nhà vua ASEAN Cup 2026 cần thể hiện lúc này. Đó là tinh thần tận hiến và chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi bị kéo xuống tận cùng thất vọng.

Phải nỗ lực ngăn mình không rơi tự do, mới đủ nghị lực để một lần nữa đi lên đỉnh núi.