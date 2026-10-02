HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam đá dưới sức vì... nóng, đấu Malaysia như chung kết'

HLV Kim Sang-sik cảm ơn học trò vì nỗ lực

Đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng đánh bại Pakistan ở trận hạ màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với tỷ số 4-2, qua đó đoạt ngôi nhì chung cuộc với 6 điểm sau 3 trận. Học trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu kém trong hiệp 1 khi để thủng lưới phút 31 sau pha phòng ngự lỗi của Ngọc Bảo, nhưng sau đó, 4 bàn thắng của Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng đã giúp Việt Nam trút cơn mưa bàn thắng để góp mặt trong trận tranh hạng ba.

Dù nhập cuộc không tốt với thế trận nhạt nhòa, đồng thời không tạo ra nhiều cơ hội, nhưng học trò ông Kim đã bùng nổ đúng lúc để đánh bại đội bóng đang đứng hạng 198 thế giới.

Hai Long gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik hài lòng với nỗ lực của học trò ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Trước hết, tôi rất vui với chiến thắng này và muốn dành lời cảm ơn tới các cầu thủ. Tôi cũng cảm ơn những người hâm mộ đã đến sân hôm nay cũng như những khán giả Việt Nam theo dõi trận đấu từ quê nhà.

Hôm nay, thời tiết rất nóng. Ở hiệp 1, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng tôi phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, chúng tôi thực hiện một số sự thay đổi về nhân sự và các cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Nhờ đó, chúng tôi đã thắng.

Tôi đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trong hiệp 2. Khi chúng tôi đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn".

Đội tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Pakistan để tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup

Đá trận gặp Malaysia như chung kết

Ở trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16 giờ ngày 5.10, Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia, đối thủ mà Hoàng Đức cùng đồng đội đã thắng ở cả hai lượt bán kết ASEAN Cup 2026 cách đây 1 tháng.

Tuy nhiên, Malaysia đang chơi hay ở FIFA ASEAN Cup. "Mãnh hổ" đánh bại Singapore 6-0, Bangladesh 3-0 và hòa Indonesia 0-0. Malaysia bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng bại với Indonesia, chỉ để lỡ vé chung kết vì ghi ít bàn thắng hơn.

Đội tuyển Việt Nam vượt khó ẢNH: NGỌC LINH

"So với đội Malaysia mà chúng tôi từng đối đầu ở AFF Cup, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng. Nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Tôi biết đây đã là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết. Như các bạn có thể thấy, chúng tôi chỉ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Điều đó khá khó khăn đối với cả đội và các cầu thủ, cộng thêm thời tiết rất nóng. Vì vậy, việc các đội có cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là điều có thể xảy ra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và quản lý thể trạng của họ. Đồng thời, tôi cũng muốn trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải lần này. Tôi sẽ tiếp tục cân nhắc lực lượng và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo", ông Kim nhấn mạnh.