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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Pakistan: Hoàng Đức, Minh Hoàng và Tài Lộc đá chính, Đình Bắc dự bị

    Hồng Nam
    Hồng Nam

    11 gương mặt đội tuyển Việt Nam đá chính ở màn so tài Pakistan (hạ màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026) lúc 16 giờ hôm nay đã được xác định.

    Đội tuyển Việt Nam thay nửa đội hình, quyết thắng Pakistan

    HLV Kim Sang-sik đã lựa chọn xong 11 nhân tố đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Pakistan, diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (2.10) trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia.

    Trấn giữ khung thành vẫn là cái tên quen thuộc Lê Giang Patrik, người đã bắt chính 11 trận gần nhất cho đội tuyển quốc gia. Kể từ khi ra mắt vào tháng 7 trong trận giao hữu với Myanmar, Lê Giang là lựa chọn số một của HLV Kim Sang-sik. Anh đã bình phục vết đau ở tay trong trận gặp Thái Lan để trở lại. 

    Hàng phòng ngự gồm Lê Ngọc Bảo (trái), Phạm Xuân Mạnh (phải) và Bùi Hoàng Việt Anh (giữa). Trong khi ở hai cánh, Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh là lựa chọn không phải bàn cãi của ông Kim.

    Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Pakistan: Hoàng Đức, Minh Hoàng và Tài Lộc đá chính, Đình Bắc dự bị- Ảnh 1.

    Ảnh: VFF

    Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Pakistan: Hoàng Đức, Minh Hoàng và Tài Lộc đá chính, Đình Bắc dự bị- Ảnh 2.

    Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) còn nguyên động lực chiến thắng

    ẢNH: NGỌC LINH

    Ở tuyến giữa, thủ quân Nguyễn Hoàng Đức trở lại đá cặp cùng Đỗ Hoàng Hên. Còn trên hàng công, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Tài Lộc đá tiền vệ công, hỗ trợ cho trung phong Williams Minh Hoàng.

    Như vậy, so với trận trước, ông Kim quyết định thay Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Adou Leygley Minh và Võ Hoàng Minh Khoa. Chiến lược gia Hàn Quốc muốn tạo luồng sinh khí cạnh tranh mới mẻ, đồng thời thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật khác nhau.

    Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Pakistan: Hoàng Đức, Minh Hoàng và Tài Lộc đá chính, Đình Bắc dự bị- Ảnh 3.

    Danh sách 2 đội

    "Chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt ở trận đấu với Pakistan và cả trận tranh giải ba nếu có, để đem về chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi nhất định phải giành chiến thắng. Toàn đội sẽ cố gắng vì xem trận đấu Pakistan như một cơ hội tốt để mỗi thành viên trưởng thành hơn", HLV Kim Sang-sik chia sẻ trước trận. 

    Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam thắng Philippines trận ra quân (1-0), sau đó thua 0-2 trước Thái Lan. Với 3 điểm sau 2 trận, học trò ông Kim đứng nhì bảng B, xếp trên Philippines và Pakistan. Nếu có ít nhất 1 điểm trước Pakistan ở trận đấu hôm nay, Việt Nam sẽ đứng nhì bảng B, gặp Malaysia trong trận tranh hạng ba. 

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