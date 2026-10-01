Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng tuyến giữa: Ai thay Hoàng Đức, thầy Kim không dễ tìm câu trả lời

Đội tuyển Việt Nam thiếu tiền vệ giỏi

Có nhiều nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan, qua đó đứt mạch 27 trận bất bại ở màn so tài ngày 29.9 tại lượt hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Hàng thủ sai sót, hàng công thiếu ý tưởng, trụ cột đuối sức... Tuy nhiên, lý do cốt lõi cho mọi lý do nằm ở chỗ: đội bóng của HLV Kim Sang-sik không kiểm soát được thế trận trước người Thái.

Trong bàn mở tỷ số của Sarach Yooyen ở phút 10, tuyến giữa phán đoán sai tình huống, vô tình mở ra khoảng không rộng lớn cho Yooyen vung chân sút xa thành bàn. Những phút sau đó, khi Thái Lan điềm tĩnh giữ nhịp bằng các pha luân chuyển, đan lát gọn gàng, hiệu quả, tuyến giữa của ông Kim với Thành Long, Minh Khoa không giữ được nhịp chơi.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) thua tâm phục khẩu phục ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam phải đuổi bóng, mất cự ly đội hình và lộ khe hở. Sang hiệp 2, khi Thái Lan nhường thế trận để lùi về phòng ngự thực dụng, Việt Nam chủ yếu giãn biên cho Tiến Anh, Quang Vinh tạt bóng... cầu may. Trong 12 lần dứt điểm cả trận, số lượng cơ hội tạo ra từ các pha dàn xếp bài bản, lớp lang của học trò ông Kim chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại, chủ yếu xuất phát từ nỗ lực cá nhân, chuyền dài từ sân nhà. Dù cầm bóng vượt trội (58%), song rốt cục, tuyến giữa chỉ có thể chuyền qua chuyền lại, luôn ở tâm thế vội vàng, không lựa được thời điểm gây áp lực phù hợp.

Câu chuyện tuyến giữa đội tuyển Việt Nam từng được nói tại ASEAN Cup. Ngay cả trong chiến dịch vô địch với 8 trận bất bại, HLV Kim Sang-sik vẫn phải thừa nhận tuyến giữa là "điểm yếu".

Hoàng Đức là tiền vệ hiếm hoi toàn diện với khả năng thoát pressing và luân chuyển bóng ổn, nhưng tiền vệ sinh năm 1998 không giỏi đánh chặn hay cầm nhịp. Vai trò này được giao cho Thành Long. Tại ASEAN Cup, bộ đôi Long - Đức chơi ở mức ổn, giúp tuyến giữa dù không tạo được nhiều đột biến nhưng vẫn "đủ dùng", ít sai sót. Nói cách khác, cả hai điều tiết được nhịp chơi, còn khâu ghi bàn được "khoán" cho hàng công vốn sở hữu nhiều nhân tố đột biến.

Tuy nhiên, khi Hoàng Đức chấn thương (chỉ đá 45/180 phút gần nhất), Thành Long lập tức... bơ vơ. Từ khi sang Việt Nam, ông Kim đã thử nghiệm nhiều tiền vệ, nhưng không ai tiệm cận trình độ Hoàng Đức. Với tuyến giữa vá víu (Hoàng Hên được trám vào), đội tuyển Việt Nam chật vật trước Philippines, rồi tan vỡ trước Thái Lan với khả năng cầm bóng vượt trội.

Hoàng Đức bị quá tải ẢNH: NGỌC LINH

Sự bế tắc của đội tuyển Việt Nam thấy rõ trong hiệp 2: kiểm soát bóng, nhưng không kiểm soát được thế trận. Toàn đội tấn công vội vàng, tự phát, chuyền bóng qua lại mà không có ý tưởng cụ thể nào để mở khoảng trống. Đội tuyển Việt Nam từng thua Thái Lan, bất bại liền 27 trận, rồi lại thua Thái cũng với kịch bản "mất giữa" như vậy.

Ông Kim 'đãi cát tìm vàng'

Chỉ 3 trong số 23 gương mặt dự FIFA ASEAN Cup của ông Kim là những tiền vệ trung tâm thực thụ. Trong đó, Hoàng Đức mới khỏi chấn thương, Thành Long đã phải "cày" liên tục hơn 1 năm, còn Minh Khoa lâu rồi mới quay lại tuyển.

Vỏn vẹn 3 tiền vệ cho 2 suất đá chính, đội tuyển Việt Nam mỏng người nhất, ở vị trí quan trọng nhất.

8 cầu thủ nhập tịch đã xuất hiện trên đội tuyển, nhưng đều thuộc về hàng công (Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô, Tài Lộc, Hoàng Hên, Xuân Son) và hàng thủ (Lê Giang Patrik, Adou Minh, Quang Vinh). Đó là những vị trí nổi bật, dễ được nhắc tên và tác động trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Thành Long (áo trắng) đơn độc ẢNH: NGỌC LINH

Nhưng, tuyến giữa mới thực sự là trái tim và khối óc vận hành hệ thống để "sản xuất" chiến thắng. Ở đây, đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 cầu thủ như đã nói ở trên, là đáp ứng phần nào chuyên môn. Các tiền vệ còn lại ông Kim từng huấn luyện như Thái Sơn, Quốc Cường, Xuân Bắc... đều chưa đáp ứng được.

Đây cũng là hậu quả từ lối chơi thiếu bài bản, chỉn chu từ nhiều đội V-League. Tại sân chơi quốc nội, các đội vẫn dồn bóng ra biên rồi tạt bổng vào trong, hoặc chuyền dài rồi để ngoại binh tự xoay xở.

Bóng đá Việt Nam chỉ sản sinh ra tiền vệ giỏi, nếu hệ thống chơi bóng đặt tiền vệ ấy ở chỗ phát huy được điểm mạnh. Muốn vậy, các đội phải kiểm soát bóng, vận hành bài bản hơn. Nhưng, như đánh giá của HLV Alexandre Polking, thời gian "bóng chết" ở V-League quá nhiều.

Khi trái bóng không được luân chuyển liên tục và có ý tưởng, rất khó phát triển được các tiền vệ đẳng cấp. Lúc ấy, HLV Kim Sang-sik lại phải trông cậy vào Hoàng Đức, dù anh đã mỏi mệt sau cả mùa giải lăn lộn.