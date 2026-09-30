Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Lê Giang Patrik vắng mặt vì bị đau tay: Xốc lại tinh thần

Đội tuyển Việt Nam lấy lại tinh thần
Dù không còn cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khi thua Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B, nhưng đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu để phấn đấu.
Học trò HLV Kim Sang-sik phải đánh bại Pakistan (16 giờ ngày 2.10) để giữ chắc ngôi nhì bảng B, nhằm góp mặt trong trận tranh hạng ba. Bởi vậy, ngay trong sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập.
Tuy nhiên, do vừa thi đấu với Thái Lan tối qua (29.9), nên hôm nay, đội chủ yếu tập nhẹ, thả lỏng để duy trì thể lực và cảm giác bóng. Các trụ cột như Hoàng Hên, Hoàng Đức, Tài Lộc, Đình Bắc... được tạo điều kiện vận động với cường độ vừa phải, không tham gia nhiều vào các bài tập chiến thuật.
Thất bại tối qua khiến không khí của đội tuyển Việt Nam trầm hơn những buổi đầu. HLV Kim Sang-sik đang làm công tác tinh thần cho học trò, kết hợp phân tích đối thủ Pakistan và chỉ ra thiếu sót trong cách vận hành lối chơi của Việt Nam. Gặp đối thủ kém 99 bậc trên bảng xếp hạng sau đây 2 ngày là cơ hội tốt để đội bóng của ông Kim nhìn nhận lại lối chơi, thử nghiệm gương mặt mới và xốc dậy nhuệ khí cho những giải đấu phía trước.
Thủ môn Lê Giang Patrik cũng được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương ở cánh tay sau pha va chạm với cột dọc trong một tình huống bay người cản phá ở trận đấu với Thái Lan. Theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển, tổn thương này không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của Lê Giang Patrik ở trận đấu gặp Pakistan vào ngày 2.10.
Thái Lan đã làm gì khiến đội tuyển Việt Nam ‘mắc kẹt’ ở giữa sân?
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