    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Lê Giang Patrik vắng mặt vì bị đau tay: Xốc lại tinh thần

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    Ngày 30.9, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho màn đọ sức Pakistan tại lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

    Đội tuyển Việt Nam lấy lại tinh thần

    Dù không còn cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khi thua Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B, nhưng đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu để phấn đấu.

    Học trò HLV Kim Sang-sik phải đánh bại Pakistan (16 giờ ngày 2.10) để giữ chắc ngôi nhì bảng B, nhằm góp mặt trong trận tranh hạng ba. Bởi vậy, ngay trong sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập. 

    Tuy nhiên, do vừa thi đấu với Thái Lan tối qua (29.9), nên hôm nay, đội chủ yếu tập nhẹ, thả lỏng để duy trì thể lực và cảm giác bóng. Các trụ cột như Hoàng Hên, Hoàng Đức, Tài Lộc, Đình Bắc... được tạo điều kiện vận động với cường độ vừa phải, không tham gia nhiều vào các bài tập chiến thuật.

    Thất bại tối qua khiến không khí của đội tuyển Việt Nam trầm hơn những buổi đầu. HLV Kim Sang-sik đang làm công tác tinh thần cho học trò, kết hợp phân tích đối thủ Pakistan và chỉ ra thiếu sót trong cách vận hành lối chơi của Việt Nam. Gặp đối thủ kém 99 bậc trên bảng xếp hạng sau đây 2 ngày là cơ hội tốt để đội bóng của ông Kim nhìn nhận lại lối chơi, thử nghiệm gương mặt mới và xốc dậy nhuệ khí cho những giải đấu phía trước. 

    Thủ môn Lê Giang Patrik cũng được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương ở cánh tay sau pha va chạm với cột dọc trong một tình huống bay người cản phá ở trận đấu với Thái Lan. Theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển, tổn thương này không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của Lê Giang Patrik ở trận đấu gặp Pakistan vào ngày 2.10.

    Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Lê Giang Patrik vắng mặt vì bị đau tay: Xốc lại tinh thần- Ảnh 1.

    Ở buổi tập sáng nay (30.9), HLV Kim Sang-sik không có sự phục vụ của Lê Giang Patrik. Người gác đền sinh năm 1992 vắng mặt do đau khuỷu tay ở trận gặp Thái Lan. Sau pha sút phạt của Sarach Yooyen trong hiệp 2, tay của Lê Giang đã va vào cột dọc và chảy máu. Anh nỗ lực thi đấu đến hết trận

    ẢNH: Hạnh An

    Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Lê Giang Patrik vắng mặt vì bị đau tay: Xốc lại tinh thần- Ảnh 2.

    Ngoài ra, ở những trận cuối, HLV Kim Sang-sik vắng tiền đạo Phạm Gia Hưng. Chân sút của Ninh Bình về nước vì lý do gia đình. Như vậy, quân số của đội chỉ còn 21 người

    ẢNH: Hạnh An

    Thái Lan đã làm gì khiến đội tuyển Việt Nam ‘mắc kẹt’ ở giữa sân?

    Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Lê Giang Patrik vắng mặt vì bị đau tay: Xốc lại tinh thần- Ảnh 3.

    Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Lê Giang Patrik vắng mặt vì bị đau tay: Xốc lại tinh thần- Ảnh 4.

    Không khí tập luyện sáng nay dù trầm lắng, nhưng toàn đội ý thức rõ phải nỗ lực trong trận hạ màn, rồi thắng trận tranh hạng ba. Đây không thuần túy là động lực thành tích, mà còn là phép thử cho khả năng đứng dậy sau khó khăn của đội tuyển Việt Nam

    ẢNH: Hạnh An

    Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Lê Giang Patrik vắng mặt vì bị đau tay: Xốc lại tinh thần- Ảnh 5.

    Đội tuyển Việt Nam cần sớm lấy lại tinh thần. Toàn đội sẽ lên đường đến Jakarta để đá trận cuối vòng bảng với Pakistan, diễn ra lúc 16 giờ ngày 2.10

    ẢNH: Hạnh An

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Đội tuyển Việt Nam phải chiến đấu vì danh dự

    Đội tuyển Việt Nam phải chiến đấu vì danh dự

    Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển VN đã hết, nhưng toàn đội vẫn phải nỗ lực vì màu cờ sắc áo.

    Hết cơ hội tranh vô địch, Việt Nam vẫn chiến đấu: Mục tiêu không bị bật khỏi tốp 100 FIFA

    HLV Thái Lan: 'Đội tuyển Việt Nam mạnh, nên chúng tôi tự hào vì đã giành chiến thắng’

    Khám phá thêm chủ đề

    đội tuyển Việt Nam Lê Giang Patrik Pakistan FIFA ASEAN Cup

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận