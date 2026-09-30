Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Lê Giang Patrik vắng mặt vì bị đau tay: Xốc lại tinh thần

Đội tuyển Việt Nam lấy lại tinh thần

Dù không còn cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khi thua Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B, nhưng đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu để phấn đấu.

Học trò HLV Kim Sang-sik phải đánh bại Pakistan (16 giờ ngày 2.10) để giữ chắc ngôi nhì bảng B, nhằm góp mặt trong trận tranh hạng ba. Bởi vậy, ngay trong sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập.

Tuy nhiên, do vừa thi đấu với Thái Lan tối qua (29.9), nên hôm nay, đội chủ yếu tập nhẹ, thả lỏng để duy trì thể lực và cảm giác bóng. Các trụ cột như Hoàng Hên, Hoàng Đức, Tài Lộc, Đình Bắc... được tạo điều kiện vận động với cường độ vừa phải, không tham gia nhiều vào các bài tập chiến thuật.

Thất bại tối qua khiến không khí của đội tuyển Việt Nam trầm hơn những buổi đầu. HLV Kim Sang-sik đang làm công tác tinh thần cho học trò, kết hợp phân tích đối thủ Pakistan và chỉ ra thiếu sót trong cách vận hành lối chơi của Việt Nam. Gặp đối thủ kém 99 bậc trên bảng xếp hạng sau đây 2 ngày là cơ hội tốt để đội bóng của ông Kim nhìn nhận lại lối chơi, thử nghiệm gương mặt mới và xốc dậy nhuệ khí cho những giải đấu phía trước.

Thủ môn Lê Giang Patrik cũng được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương ở cánh tay sau pha va chạm với cột dọc trong một tình huống bay người cản phá ở trận đấu với Thái Lan. Theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển, tổn thương này không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của Lê Giang Patrik ở trận đấu gặp Pakistan vào ngày 2.10.



Ở buổi tập sáng nay (30.9), HLV Kim Sang-sik không có sự phục vụ của Lê Giang Patrik. Người gác đền sinh năm 1992 vắng mặt do đau khuỷu tay ở trận gặp Thái Lan. Sau pha sút phạt của Sarach Yooyen trong hiệp 2, tay của Lê Giang đã va vào cột dọc và chảy máu. Anh nỗ lực thi đấu đến hết trận ẢNH: Hạnh An

Ngoài ra, ở những trận cuối, HLV Kim Sang-sik vắng tiền đạo Phạm Gia Hưng. Chân sút của Ninh Bình về nước vì lý do gia đình. Như vậy, quân số của đội chỉ còn 21 người ẢNH: Hạnh An

Thái Lan đã làm gì khiến đội tuyển Việt Nam ‘mắc kẹt’ ở giữa sân?

Không khí tập luyện sáng nay dù trầm lắng, nhưng toàn đội ý thức rõ phải nỗ lực trong trận hạ màn, rồi thắng trận tranh hạng ba. Đây không thuần túy là động lực thành tích, mà còn là phép thử cho khả năng đứng dậy sau khó khăn của đội tuyển Việt Nam ẢNH: Hạnh An

Đội tuyển Việt Nam cần sớm lấy lại tinh thần. Toàn đội sẽ lên đường đến Jakarta để đá trận cuối vòng bảng với Pakistan, diễn ra lúc 16 giờ ngày 2.10 ẢNH: Hạnh An