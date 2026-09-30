Hết cơ hội tranh vô địch, Việt Nam vẫn chiến đấu: Mục tiêu không bị bật khỏi tốp 100 FIFA

Đội tuyển Việt Nam hết hy vọng chung kết

Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 đã khiến cánh cửa vào chung kết của đội tuyển Việt Nam hẹp lại. Sau 2 trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng nhì với 3 điểm, kém ngôi đầu của Thái Lan 3 điểm. Nên nhớ, để vào chung kết, Việt Nam buộc phải đứng đầu bảng. Nếu đứng nhì, toàn đội chỉ có thể đá tranh hạng ba.

Ở lượt hạ màn diễn ra lúc 16 giờ ngày 2.10, hai trận đấu Việt Nam - Pakistan và Thái Lan - Philippines sẽ diễn ra cùng giờ.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Kể cả khi có thắng Pakistan ở lượt cuối, trong khi Thái Lan có thua Philippines, đội tuyển Việt Nam chắc chắn cũng không có vé chung kết do thua Thái Lan hiệu số đối đầu. Mà ở các giải đấu của FIFA, chỉ số đối đầu trực tiếp là ưu tiên số một để phân hạng giữa các đội bằng điểm nhau.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một mục tiêu phấn đấu: bảo toàn ngôi nhì bảng để góp mặt trong trận tranh hạng ba. Hiện tại, Việt Nam có 3 điểm, còn Philippines và Pakistan chỉ có 1 điểm. Để chắc chắn có mặt trong trận tranh hạng ba, học trò thầy Kim cần giành tối thiểu 1 điểm trước Pakistan. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay. Pakistan đang đứng hạng 198 thế giới. Đại diện Nam Á thua Thái Lan 0-4 trong trận ra quân, sau đó ngược dòng hòa Philippines ở lượt hai.

Đội tuyển Việt Nam còn cần thắng Pakistan ở lượt cuối vì một mục tiêu nữa: tích lũy điểm số FIFA và giữ chỗ trong tốp 100. Do Pakistan đứng hạng 198, kém Việt Nam tới 101 bậc, nên một trận hòa hay một thất bại trước đối thủ này cũng khiến Việt Nam bị trừ điểm và có nguy cơ tụt bậc.

Sau cùng, đội tuyển Việt Nam phải giữ nhuệ khí thi đấu nhằm thắp lửa cho những giải đấu tiếp theo, như Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Rất nhiều gương mặt mới như Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng cần tiếp tục tận dụng những trận tại FIFA ASEAN Cup 2026 để thuyết phục thầy Kim cho các đợt tập trung tiếp theo.