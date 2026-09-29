Đội tuyển Việt Nam quyết đấu Thái Lan: Đình Bắc đội trưởng, Hoàng Đức dự bị, nhân sự quá 'sốc'

Đội tuyển Việt Nam thay nửa đội hình cho trận quyết đấu

HLV Kim Sang-sik đã chốt xong 11 gương mặt đội tuyển Việt Nam đá chính ở trận gặp Thái Lan, trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tối nay (29.9).

Đứng trong khung gỗ là cái tên quen thuộc Lê Giang Patrik. Từ khi ra mắt đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với Myanmar hồi tháng 7, Lê Giang Patrik đã bắt chính 10 trận liên tục, trong đó có 8 trận sạch lưới. Ở trận ra quân với Philippines, người gác đền sinh năm 1992 tỏa sáng với 4 pha cứu thua ngoạn mục, giúp Việt Nam sạch lưới và lấy 3 điểm trọn vẹn.

Cùng với Lê Giang Patrik, bộ ba trung vệ mà HLV Kim Sang-sik kỳ vọng để chặn đứng hàng công Việt Nam gồm Nguyễn Adou Leygley Minh (lệch phải), Bùi Hoàng Việt Anh (giữa) và Lê Ngọc Bảo (trái).

Ông Kim lựa chọn nhân sự gây bất ngờ Ảnh: Ngọc Linh

Đội hình xuất phát

Đình Bắc gánh trọng trách lớn Ảnh: Ngọc Linh

Cờ Tổ quốc trên khán đài sân vận động Indonesia Ảnh: Ngọc Linh

Hội CĐV VFS luôn sát cánh cùng đội tuyển Ảnh: Ngọc Linh

Đình Bắc vinh dự mang băng đội trưởng Ảnh: Ngọc Linh

Ảnh: VFF

Ở hàng tiền vệ, ông Kim tái hợp công thức Lê Phạm Thành Long đá cặp với Võ Hoàng Minh Khoa. Bọc lót cho cả hai là Cao Pendant Quang Vinh, cầu thủ sẽ lần đầu được dùng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đây là những "máy chạy" giàu năng lượng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giữ trung lộ trước áp lực rất lớn. Ở hai biên, Phan Tuấn Tài (trái) và Trương Tiến Anh (phải) là lựa chọn cho trận này.

Trên hàng công, đội trưởng Nguyễn Đình Bắc sát cánh cùng Nguyễn Tài Lộc. Như vậy, ông Kim xáo trộn gần nửa đội hình so với trận thắng Philippines cách đây 3 ngày. Có thể, lựa chọn nhân sự này sẽ gây bất ngờ cho Thái Lan.

Mục tiêu chiến thắng, thầy Kim nói gì về Hoàng Đức?

Đội tuyển Việt Nam đã bất bại 4 trận gần nhất gặp Thái Lan, đều tại ASEAN Cup. Học trò HLV Kim Sang-sik thắng 3, hòa 1, đều trong khuôn khổ chung kết.

Hoàng Hên cùng đồng đội đã để lại sau lưng nỗi sợ Thái Lan, để trở thành cơn ám ảnh với chính đối thủ. Việt Nam hai lần đánh bại Thái Lan để vô địch Đông Nam Á, trong đó năm 2024, ông Kim và học trò nâng cúp trên đất Thái.

"Trận gặp Thái Lan là cơ hội tốt để chúng tôi vươn lên vị trí nhất bảng và đây cũng là một trận đấu rất quan trọng để xác định đội vào chung kết. Trong buổi tập hôm nay, toàn đội sẽ dồn toàn bộ sức lực để chuẩn bị, với mục tiêu giành chiến thắng.

Chúng tôi đã phân tích Thái Lan qua video. Trước đây, chúng tôi cũng từng đối đầu với họ, vì vậy ban huấn luyện hiểu khá rõ đâu là điểm mạnh của Thái Lan và đâu là những điểm chúng tôi có thể khai thác. Các cầu thủ cũng đã nắm được những điều này. Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội duy trì thể trạng tốt", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

"Thái Lan luôn là đối thủ mạnh của đội tuyển Việt Nam. Trong những lần đối đầu trước, chúng tôi đều gặp rất nhiều khó khăn, nhưng toàn đội đã vượt qua và giành chiến thắng. Tôi biết trận đấu hôm nay sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin các cầu thủ sẽ vượt qua thử thách và giành được kết quả tốt.

Chúng tôi đã chuẩn bị 2 phương án cụ thể cho hiệp 1 và hiệp 2. Toàn đội có sự chuẩn bị tốt, các cầu thủ đều hiểu mình cần phải làm gì trên sân. Vì vậy, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt. Về Hoàng Đức, cậu ấy là một phương án có thể được sử dụng trong trận đấu này. Hoàng Đức chưa thể ra sân ngay từ hiệp 1, nhưng tùy diễn biến và tình hình thi đấu trong hiệp 2, chúng tôi sẽ cân nhắc đưa cậu ấy vào sân.

Trong buổi phỏng vấn hôm qua, như tôi đã nói, tôi và toàn đội rất tiếc nuối khi Xuân Son vắng mặt vì chấn thương nhưng với Đình Bắc, Tài Lộc, Minh Hoàng,... trên hàng công thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra những tổ hợp tốt nhất cho trận đấu với Thái Lan".



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