Xuân Son về đến Việt Nam an toàn, bắt đầu quy trình điều trị chấn thương: Mong sớm tái xuất sân cỏ

Xuân Son đã có mặt tại Hà Nội

Sau chuyến bay kéo dài 5 tiếng khởi hành từ Indonesia lúc rạng sáng 29.9, Nguyễn Xuân Son đã có mặt tại Hà Nội. Anh bay hạng thương gia từ Jakarta.

Chân sút sinh năm 1997 trở về nước sớm hơn dự kiến để điều trị chấn thương cơ đùi sau, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Anh không thể tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026 do dính chấn thương ở trận ra quân đấu Philippines ngày 26.9.

Xuân Son về nước sáng 29.9

Xuân Son chia tay đội tuyển vào tối qua Ảnh: VFF

Xuân Son trở về theo nguyện vọng cá nhân. Anh được FIFA hỗ trợ mua vé máy bay để kịp thời về nước, bắt đầu quá trình điều trị tối ưu. Khác với chấn thương nặng tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 cách đây 2 năm, Xuân Son chủ yếu tập luyện để hồi phục, từng bước lấy lại cảm giác bóng và tái xuất sân cỏ.

Trong buổi chia tay tối qua, thay mặt lãnh đạo VFF và đội tuyển Việt Nam, Phó chủ tịch VFF kiêm Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã động viên, khích lệ Xuân Son tập trung điều trị thật tốt để sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Việt Nam và CLB. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn VFF phối hợp với CLB chủ quản của Xuân Son là CLB Nam Định theo dõi sát sao quá trình điều trị, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết để Xuân Son có điều kiện hồi phục tốt nhất.

Trước đó, VFF đã có kế hoạch sắp xếp để Xuân Son điều trị chấn thương theo tiêu chuẩn dành cho tuyển thủ quốc gia tại Bệnh viện Vinmec. Tuy nhiên, Xuân Son bày tỏ nguyện vọng được trở về CLB để thuận tiện hơn cho sinh hoạt và quá trình điều trị.

Chấn thương của Xuân Son là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 1997 là chân sút tốt nhất của Việt Nam, với 15 bàn thắng ở các giải đấu chính thức tính từ tháng 12.2024 đến nay. Tiền đạo 29 tuổi đạt hiệu suất xấp xỉ 1 bàn/trận, cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV Kim Sang-sik mong Xuân Son điều trị thật tốt

Xuân Son không chỉ ghi bàn giỏi, mà còn kết nối lối chơi rất tốt nhờ khả năng di chuyển rộng, làm tường và phối hợp đập nhả. Anh cũng được đồng đội đánh giá cao ở tầm ảnh hưởng cùng uy tín, nhờ vậy, Xuân Son trở thành ngoại binh nhập tịch đầu tiên xuất hiện trong ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Anh được HLV Kim Sang-sik giao băng đội trưởng (thay Nguyễn Hoàng Đức vắng mặt) ở trận gặp Philippines. Tuy nhiên, Xuân Son chấn thương ở phút 60 sau pha bứt tốc bất thành khi Việt Nam phản công. Băng đội trưởng sau đó được giao cho Nguyễn Đình Bắc.

"Tôi đau lòng với chấn thương của Xuân Son", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh. "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Nam Định cũng như CLB Nam Định. Tôi hy vọng Xuân Son sẽ điều trị thật tốt, sớm bình phục và chúng ta có thể gặp lại cậu ấy trong màu áo đội tuyển Việt Nam với thể trạng khỏe mạnh".

Sau khi đoạt ngôi đồng vua phá lưới ASEAN Cup 2026 cùng Đình Bắc với 5 bàn thắng, Xuân Son chưa đóng góp được nhiều cho Nam Định mùa này. Anh chỉ ra sân ở nửa sau hiệp 2 trận ra quân V-League gặp HAGL, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 nhờ pha đánh đầu cận thành. Sau đó, Xuân Son nghỉ cả trận gặp Đà Nẵng, bất lực nhìn đội nhà thua đậm 0-3.

Nam Định sẽ vắng Xuân Son ở các trận gặp Ninh Bình, Thanh Hóa, TP.Đồng Nai, Thể Công Viettel và Hà Tĩnh. Sự thiếu vắng ngòi nổ chủ lực trong bối cảnh lịch đá cực nặng là thách thức rất lớn với Nam Định ở chặng mở màn V-League.