Nóng: Xuân Son bị rách cơ đùi sau phải nghỉ thi đấu 6 tuần, chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam chia tay Xuân Son

Hành trình của Nguyễn Xuân Son tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại sau trận gặp Philippines ở trận ra quân bảng B, diễn ra tối 26.9.

Chân sút sinh năm 1997 đá chính với tấm băng đội trưởng. Anh được giao vai trò dẫn dắt hàng công cùng đàn em kém 10 tuổi Williams Minh Hoàng. Ở hiệp 1, Xuân Son đá tròn vai, khi di chuyển hút người, làm tường để giữ bóng cho đồng đội.

Tuy nhiên sang hiệp 2, biến cố xảy đến. Trong tình huống rê bóng bứt tốc phản công ở phút 60, Xuân Son đã dính chấn thương dù không va chạm với ai. Tiền đạo 29 tuổi chấn thương cơ đùi sau pha tăng tốc bất thành. Đình Bắc sau đó nhận bóng rồi thoát xuống đối mặt với thủ môn Falkesgaard nhưng không dứt điểm thành công.

Xuân Son không có duyên với FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Xuân Son (áo đỏ) nghỉ hết phần còn lại tại FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Xuân Son đã được đưa đi chụp chiếu để chẩn đoán chấn thương. Kết quả sau khi chụp MRI cho thấy, Xuân Son bị rách cơ đùi sau, phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần mới có thể hồi phục

Như vậy tiền đạo của Nam Định không thể tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Xuân Son cần nhiều thời gian hồi phục, vì 2 năm trước, anh cũng từng dính chấn thương nghiêm trọng tại ASEAN Cup 2024, trong trận chung kết lượt về với Thái Lan. Xuân Son sau đó phải nghỉ 10 tháng để phẫu thuật và phục hồi, rồi mới trở lại phong độ. Anh đoạt ngôi đồng vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với Đình Bắc khi ghi 5 bàn thắng.

Vắng Xuân Son, HLV Kim Sang-sik chỉ còn Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Gia Hưng cho vị trí tiền đạo, bên cạnh các tiền vệ công Đăng Khoa, Hai Long.

Đây là tổn thất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Son là chân sút tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong suốt 2 năm qua. Anh được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao phó vai trò đội phó, nhờ uy tín cùng khả năng kết nối, thúc đẩy đồng đội. Khi Hoàng Đức nghỉ thi đấu, Xuân Son được trao băng đội trưởng.

Vậy nhưng, Xuân Son chỉ kịp đá 60 phút trong trận đầu tiên giữ vai trò thủ quân.

Bên cạnh Xuân Son, đội tuyển Việt Nam cũng đang hồi hộp chờ tình hình thể lực của Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 nghỉ trọn vẹn trận gặp Philippines vì đang bình phục chấn thương rách cơ háng, chưa chắc trở lại ở trận gặp Thái Lan. Như vậy, ban cán sự của ông Kim chỉ còn Đình Bắc chắc chắn khỏe mạnh tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan (29.9) và Pakistan (2.10) ở 2 trận còn lại tại vòng bảng. Nếu đoạt một trong hai vị trí dẫn đầu, thầy trò ông Kim đá trận chung kết hoặc tranh hạng ba vào ngày 5.10.

Xuân Son bị chấn thương, cũng ảnh hưởng cực lớn đến CLB Nam Định khi V-League sẽ quay trở lại sau khi FIFA ASEAN Cup kết thúc.

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