Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc, lên hạng 97 FIFA vì thắng Philippines: Đủ sức đánh bại Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam lên hạng 97 thế giới

Trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng vẫn còn đứng ở vị trí 98 khiêm tốn. Vì dù thắng 6 trong số 8 trận tại ASEAN Cup 2026, song trọng số điểm khiêm tốn ở giải Đông Nam Á khiến học trò HLV Kim Sang-sik khó leo cao.

Dù vậy, FIFA ASEAN Cup là câu chuyện khác. Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu FIFA, diễn ra trong thời gian FIFA Days, nên mỗi chiến thắng đều được quy đổi bằng số điểm thưởng lớn hơn.

Đội tuyển Việt Nam còn kém Thái Lan 5 bậc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FIFA

Mới nhất, sau khi thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân bảng B nhờ bàn thắng của Đình Bắc ở phút 25, đội bóng của ông Kim đã được cộng 3,67 điểm, nhờ vậy leo 2 bậc lên hạng 97 thế giới với 1240,69 điểm.

Thái Lan cũng được cộng 1,71 điểm nhờ thắng Pakistan 4 bàn không gỡ ở trận đấu trước đó, vươn lên hạng 92 thế giới. Thái Lan thắng đậm hơn, nhưng được cộng điểm ít hơn Việt Nam. Pakistan có thứ hạng FIFA thấp hơn Philippines (198 so với 135) nên chiến thắng của người Thái được FIFA "định giá" không bằng thành quả của Việt Nam.

Với 1240,69 điểm, đội tuyển Việt Nam chỉ còn kém Thái Lan (hạng 92 thế giới) 13,28 điểm. Con số này sẽ tiếp tục bị thu hẹp ở trận đấu lượt hai bảng B diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 29.9, nếu Việt Nam đánh bại Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 thuận lợi, Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) tiến nhanh trên bảng xếp hạng FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Lý do vì Thái Lan hơn Việt Nam 5 bậc trên bảng điểm FIFA, nên nếu hạ "Voi chiến", đội tuyển Việt Nam sẽ nhận số điểm thưởng rất lớn (có thể từ 5 đến 7 điểm), hơn nhiều so với điểm thưởng từ trận gặp Philippines. Ngược lại, nếu thua Việt Nam, Thái Lan sẽ bị trừ nhiều điểm do thất bại trước đối thủ xếp dưới.

Như vậy, từ khoảng cách ban đầu tương đối xa, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội "phả hơi nóng" vào gáy Thái Lan, thậm chí vượt qua đối thủ trong trường hợp thắng trận.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã bất bại 27 trận suốt 2 năm qua, từ tháng 10.2024 đến nay. Ông Kim giúp học trò đoạt cú đúp vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026, trong đó, có tới 3 chiến thắng và 1 trận hòa trước Thái Lan ở 4 lượt chung kết.

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