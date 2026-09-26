HLV Philippines: ‘Chúng tôi không thể ghi bàn vì hàng thủ Việt Nam quá hay’

HLV Philippines chấp nhận thất bại trước Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng kịch tính 1-0 trước Philippines, nhờ bàn thắng của Đình Bắc ở phút 25. Có bàn dẫn trước trong hiệp 1, nhưng trước áp lực rất lớn của Philippines, học trò HLV Kim Sang-sik đã phải vất vả phòng ngự bảo toàn chiến thắng.

Màn tỏa sáng của thủ môn Lê Giang Patrik cùng hàng thủ đã giúp Việt Nam giữ được 3 điểm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Philippines đã "lột xác" nhờ dàn cầu thủ đang đá ở Mỹ và châu Âu. Dưới bàn tay huấn luyện của ông Carles Cuadrat, Philippines kiểm soát bóng tốt, ban bật đẹp mắt và có nhiều mảng miếng tấn công.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) chật vật giải mã bài toán Philippines ẢNH: NGỌC LINH

Philippines khiến hàng thủ Việt Nam chịu áp lực nghẹt thở, đặc biệt trong 20 phút cuối trận. Lưới của Lê Giang Patrik thậm chí đã rung lên ở phút 84, nhưng may mắn cho Việt Nam, khi VAR xác nhận tiền đạo Nishioka dứt điểm ở tư thế việt vị.

Việt Nam thắng Philippines: Ông Kim nói may mắn, đối thủ khen hàng phòng ngự

"Cầu thủ Philippines chơi kỹ thuật, có nhiều tình huống xử lý tốt. Philippines không thể ghi bàn ở trận này, vì hàng thủ Việt Nam chơi quá hay", HLV Carles Cuadrat nhận định sau trận. "Chúng tôi gây khó dễ cho Việt Nam, tuy nhiên sau cùng họ lại thắng trận này".

Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi không đáng phải nhận thất bại như vậy. Tôi cho rằng chúng tôi đã tạo ra những cơ hội tương tự Việt Nam. Chúng tôi có một tình huống bóng tìm đến cột dọc. Nếu chúng tôi ghi được bàn 1-0, Việt Nam sẽ phải dâng lên thay vì tiếp tục phòng ngự với 5 cầu thủ phía sau. Khi đó, chúng tôi sẽ có cơ hội phản công, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Tất nhiên, trận đấu trở nên khó khăn hơn. Việt Nam là một đội bóng phòng ngự rất tốt. Chúng tôi biết họ hiếm khi để thủng lưới nhiều bàn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tạo ra được cơ hội. Chúng tôi từng ghi một bàn nhưng bị thổi việt vị với khoảng cách rất nhỏ.

Chúng tôi cũng có những pha đánh đầu của Sebastian và tạo ra các tình huống tấn công với những quả tạt tốt.Tôi phải nói rằng các cầu thủ đã cống hiến hết sức vì đội bóng và đất nước. Tôi nghĩ chúng tôi đã đại diện rất tốt cho bóng đá Philippines trong trận đấu này.

Bây giờ, chúng tôi cần thời gian để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan. Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng sẽ cố gắng giành điểm và duy trì sự cạnh tranh cho đến cuối giải".

'HLV đội tuyển Việt Nam thật may mắn...'

HLV đội Philppines nhận xét: "Việt Nam có rất nhiều cầu thủ chất lượng và tài năng. Chúng ta có thể thấy điều đó qua những tình huống tranh chấp bóng, khi họ chỉ cần một khoảnh khắc chạm bóng là có thể kết liễu đối thủ. Điều tôi muốn nói là HLV Việt Nam may mắn khi có thể lựa chọn giữa rất nhiều cầu thủ. Đó là điều tốt cho bóng đá Việt Nam.

Tôi nghĩ Việt Nam đang cho thấy họ là một đội tuyển mạnh trong khu vực. Họ đang giành chiến thắng ở các giải đấu và cũng là ứng viên được đánh giá cao ở giải này. Tôi nghĩ tôi phải ghi nhận những gì bóng đá Việt Nam đã làm được trong những năm qua".

Ở lượt hai, Philippines gặp Pakistan, còn đội tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan. Nếu thắng người Thái lúc 19 giờ 30 ngày 29.9, 90% Việt Nam sẽ có mặt tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.