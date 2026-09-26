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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Cực nóng: Việt Nam mua thành công bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay sát giờ Việt Nam đấu Philippines

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội theo dõi trực tiếp FIFA ASEAN Cup trên các nền tảng phát sóng trong nước sau khi bản quyền truyền hình giải đấu được hoàn tất. Khán giả có thể xem trên FPT Play, TV360, MyTV.

    Việt Nam có bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 

    Thông tin Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào những trận đấu quan trọng tại giải. 

    Cách đây ít phút, các đơn vị đã tuyên bố mua thành công gói bản quyền này.  Khán giả có thể xem trên FPT Play, TV360, MyTV. Việc các đơn vị chung tay mua bản quyền mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ. Đây là gói bản quyền cực kỳ đắt đỏ, giá lên đến gần 3 triệu USD (gần 78 tỉ đồng).

    FPT cho biết: "FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup™ tại Việt Nam. Tất cả các trận trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup™ được FPT Play truyền hình trực tiếp và trọn vẹn trên Ứng dụng FPT Play trên Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website fptplay.vn.

    Với mong muốn sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam, FPT Play đồng ý cấp quyền trình chiếu phi thương mại miễn phí các trận thuộc giải đấu cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu. Các hoạt động trình chiếu công cộng cần đảm bảo những điều kiện sau:  Phi thương mại: Không thu phí hoặc phụ thu người xem dưới mọi hình thức. Không quảng cáo ngoài lề: Không lồng ghép tài trợ riêng tại điểm chiếu, giữ nguyên quảng cáo gốc. Quy mô dưới 5.000 người. Nguồn tín hiệu hợp pháp: Sử dụng tín hiệu trực tiếp từ FPT Play. Với những hình thức trình chiếu không đảm bảo các tiêu chí trên, đơn vị tổ chức vui lòng liên hệ FPT Play trước khi triển khai, đồng thời tuân thủ các quy định của FIFA".

    Cực nóng: Việt Nam mua thành công bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay sát giờ Việt Nam đấu Philippines- Ảnh 1.

    Cực nóng: Việt Nam mua thành công bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay sát giờ Việt Nam đấu Philippines- Ảnh 2.

    Cực nóng: Việt Nam mua thành công bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay sát giờ Việt Nam đấu Philippines- Ảnh 3.

    Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines vào 19 giờ 30 hôm nay

    Ảnh: Ngọc Linh

    Theo thỏa thuận bản quyền, khán giả trong nước có thể theo dõi các trận đấu của FIFA ASEAN Cup thông qua các nền tảng được cấp quyền. Việc sở hữu bản quyền giúp người hâm mộ có thêm lựa chọn theo dõi các trận đấu một cách chính thức, thay vì phải tìm kiếm những nguồn phát không rõ bản quyền. 

    FIFA ASEAN Cup quy tụ các đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á và là một trong những giải đấu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá. Sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam càng khiến nhu cầu theo dõi trực tiếp các trận đấu tăng cao. 

    Cực nóng: Việt Nam mua thành công bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay sát giờ Việt Nam đấu Philippines- Ảnh 4.

    Ảnh: TV360

    Cực nóng: Việt Nam mua thành công bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay sát giờ Việt Nam đấu Philippines- Ảnh 5.

    Ảnh: TV360

    Theo lịch thi đấu, vào 19 giờ 30 hôm nay (26.9), đội tuyển Việt Nam đấu Philippines trên sân ở Bandung (Indonesia). HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Đúng là cho đến nay đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu một. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch”.

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