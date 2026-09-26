Nhận định, dự đoán tỷ số Việt Nam vs Philippines hôm nay: Cửa trên thắng cách biệt 2 bàn

Nhận định trước trận Việt Nam vs Philippines

Vào lúc 19 giờ 30 tối nay trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung (Indonesia), đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 bằng màn chạm trán Philippines ở lượt trận đầu tiên bảng B thuộc hạng 1. Nằm chung bảng đấu với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan và Pakistan, mục tiêu tối thượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik là chiếm đỉnh bảng để giành vé góp mặt ở chung kết. Việc giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân không chỉ tạo đà tâm lý thuận lợi mà còn là lời khẳng định cho vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Trong bối cảnh thiếu vắng những nhân tố quan trọng như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, ông Kim vẫn còn trong tay nhiều trụ cột cũ cũng có thêm không ít sự bổ sung chất lượng. Sự xuất hiện của 8 cầu thủ Việt kiều và nhập tịch, trong đó có những gương mặt mới như trung vệ Adou Minh, tiền vệ Ngô Đăng Khoa, tiền đạo Williams Minh Hoàng... hứa hẹn mang đến làn gió mới.

Đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ có chiến thắng ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

Ở bên kia chiến tuyến, đối thủ Philippines bước vào giải đấu năm nay với diện mạo thay đổi đáng kể dưới sự dẫn dắt của HLV Carles Cuadrat. Việc cải tổ gần một nửa lực lượng bằng việc triệu tập nhiều gương mặt đang chơi bóng tại châu Âu, Mỹ và các giải đấu hàng đầu châu Á như Bjorn Martin Kristensen (KFUM Oslo - Na Uy), Andre Leipold (SC Verl, Đức) hay thủ thành Kevin Ray Mendoza (Chonburi FC, Thái Lan) giúp "The Azkals" nâng cấp chất lượng đội hình trên lý thuyết.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-0 Philippines

Xét về lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo khi duy trì chuỗi 5 trận bất bại trước Philippines trong 5 trận gần nhất, bao gồm 4 chiến thắng. Sự nhỉnh hơn về bản lĩnh trận mạc, tính kỷ luật trong tổ chức lối chơi sẽ là chìa khóa giúp đại diện Việt Nam vượt qua phòng tuyến của đối thủ. Đội tuyển Philippines dù sở hữu thể hình tốt, nhưng sự chệch nhịp trong hệ thống phòng ngự sẽ khiến họ khó lòng chống đỡ được sức ép liên tục do Nguyễn Xuân Son và các đồng đội tạo ra.

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ có một chiến thắng cách biệt để khởi đầu suôn sẻ cho chiến dịch chinh phục ngôi vương FIFA ASEAN Cup 2026.