Thái Lan khủng hoảng nhân sự hàng thủ, thiếu nhân vật quan trọng: FIFA ASEAN Cup sẽ thế nào?

"Tai bay vạ gió"

Trung vệ Jonathan Khemdee gặp chấn thương trong buổi tập của đội tuyển Thái Lan mới đây. Anh được các bác sĩ của đội tuyển xứ sở chùa vàng xác nhận là không kịp bình phục để tham FIFA ASEAN Cup 2026 (từ 24.9 – 5.10). HLV Anthony Hudson (người Anh) lựa chọn trung vệ Peerawat Akkratum thay thế cho vị trí của Jonathan Khemdee.

Trung vệ có thể hình tốt nhất của đội tuyển Thái Lan Jonathan Khemdee không thể tham dự FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Điều đáng chú ý phong cách thi đấu của Jonathan Khemdee (1,90 m) và Peerawat Akkratum (1,80 m) không giống nhau. Jonathan Khemdee cao lớn, mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi, còn Peerawat Akkratum thi đấu có phần "mềm mại" hơn. Dù vậy, đây có thể là nhược điểm của đội tuyển Thái Lan tại giải đấu sắp diễn ra.

Trong số 4 trung vệ của đội tuyển xứ sở chùa vàng hiện nay, chỉ có mỗi mình Manuel Tom Bihr (1,84 m) là người có ưu thế rõ rệt về mặt thể hình, giỏi chơi bóng bổng. 3 trung vệ còn lại gồm Nattapong Sayriya (1,80 m), Peerawat Akkratum và Kritsada Kaman (1,76 m), không phải là dạng trung vệ quá giỏi trong các pha không chiến.

Riêng Nattapong Sayriya năm nay đã 34 tuổi, đã chậm chạp hẳn. Ngay cả Manuel Tom Bihr (33 tuổi) cũng bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác tại ASEAN Cup vừa kết thúc hồi cuối tháng 8. Manuel Tom Bihr có nhiều thời điểm hụt hơi trước tốc độ của Hai Long, Đình Bắc hay sức càn lướt của Xuân Son thuộc đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam nhìn thấy điểm yếu của đối phương?

Đội tuyển Thái Lan từng kỳ vọng vào sự có mặt của Jonathan Khemdee để "bịt" những điểm yếu kể trên. Đặc biệt, tại FIFA ASEAN Cup 2026, các đối thủ của đội tuyển Thái Lan đều có sự xuất hiện của những trung phong có thể hình rất tốt, có thể đẩy đội bóng xứ sở chùa vàng vào thế bất lợi trong các pha tấn công với bóng tầm cao.

Năng lực chống bóng bổng của Thái Lan có thể sẽ suy giảm Ảnh: Phúc Thắng

Đội tuyển Việt Nam có Xuân Son (1,86 m) và Williams Minh Hoàng (1,90 m) đều là những tiền đạo giỏi càn lướt, giỏi chơi bóng bổng. Còn đội tuyển Philippines có Sebastian Rasmussen (1,92 m), Jarvey Gayoso (1,85 m) và Martin Kristensen (1,83 m) rất lợi hại khi chơi đầu.

Tình cảnh của hàng hậu vệ đội tuyển Thái Lan vào lúc này khá giống với hàng thủ của đội tuyển Việt Nam, sau khi mất mát những trung vệ có thể hình tốt nhất của mình (đội tuyển Việt Nam không thể sử dụng trung vệ cao 1,86 m Đoàn Văn Hậu và trung vệ cao 1,82 m Thành Chung vì những lý do khác nhau). Còn Thái Lan mất trung vệ Jonathan Khemdee, khiến cho phần còn lại ở hàng thủ của đội bóng này còn rất ít những cầu thủ có khả năng chống bóng bổng hiệu quả.

Hai đội sẽ gặp nhau vào 19 giờ 30 ngày 29.9.