Thầy Kim lý giải quá hay tại sao chọn Hoàng Đức làm đội trưởng còn Đình Bắc lên ‘sếp phó’

Ban cán sự thú vị của HLV Kim Sang-sik

Trước thềm trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines (19 giờ 30 ngày mai 26.9), ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã chốt xong ban cán sự. HLV Kim Sang-sik chọn Hoàng Đức cho vai trò đội trưởng, còn Đình Bắc và Xuân Son nhận vai đội phó.

Đây là ban cán sự thú vị của ông Kim, khi hội tụ một trụ cột lâu năm, một ngoại binh nhập tịch và một cầu thủ trẻ.

"Đội trưởng và các đội phó phải phối hợp tốt với nhau. Đặc biệt, đội trưởng có khả năng giao tiếp với những cầu thủ nhập tịch cũng như các cầu thủ nước ngoài trong đội. Tôi cho rằng đây là lựa chọn phù hợp.

HLV Kim Sang-sik chọn Hoàng Đức cho vai trò thủ quân đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam hiện có sự khác biệt về độ tuổi giữa các cầu thủ, bao gồm những người lớn tuổi, nhóm cầu thủ ở độ tuổi trung bình và cầu thủ trẻ. Sự đa dạng này có thể tạo ra sự kết nối tốt hơn giữa các thành viên. Tôi tin rằng cầu thủ trẻ được trao vai trò đội phó sẽ ý thức rõ trách nhiệm của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", HLV Kim Sang-sik lý giải lựa chọn đội trưởng, đội phó ở buổi trả lời báo chí trước trận.

Tại FIFA ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik "trình làng" 3 tân binh, gồm Nguyễn Adou Leygley Minh, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Đổi lại, ông thiếu Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Quang Hải, đều là nhân tố đã đóng góp vào chức vô địch Đông Nam Á tháng trước.

"Mùa giải đã diễn ra trong thời gian dài, vì vậy, một số cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương hoặc thể trạng, đặc biệt là sự mệt mỏi tích lũy. Một vài cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, tôi tin rằng những cầu thủ khác đủ năng lực để thay thế.

Ở hàng phòng ngự cũng như trên mặt trận tấn công, chúng tôi có những phương án thay thế phù hợp. Đội tuyển Việt Nam trải qua nhiều sự thay đổi, nhưng các cầu thủ mới hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò của những người vắng mặt. Họ chứng minh được tinh thần thi đấu như một tập thể thống nhất trên sân. Vì vậy, tôi không cho rằng những vấn đề này sẽ tạo ra trở ngại quá lớn đối với đội tuyển".

'11 cầu thủ cần xuất hiện trên cùng khung hình'

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam cần duy trì lối chơi cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Dù pressing, gây áp lực hay áp đặt thế trận, ông Kim vẫn muốn toàn đội phải đá chặt chẽ, giữ cự ly hợp lý.

Ông Kim muốn nhìn thấy tinh thần tập thể của học trò ẢNH: NGỌC LINH

“Tôi muốn đội bóng của mình chơi theo hướng tấn công nhiều hơn, nhưng đồng thời phải cân bằng rất tốt với khả năng phòng ngự. Tôi cũng nhấn mạnh điều đó với các cầu thủ. Tôi muốn khi nhìn vào một màn hình, chẳng hạn trên truyền hình, người ta có thể thấy cả 11 cầu thủ của chúng tôi cùng xuất hiện trong một khung hình. Điều đó có nghĩa là, như tôi vừa đề cập, tấn công và phòng ngự phải được tổ chức một cách cân bằng. Vì vậy, có lẽ người hâm mộ cảm nhận rằng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam hiện khá chắc chắn".

Để ngỏ khả năng ra sân của Hoàng Đức

Đội tuyển Việt Nam so tài Philippines với đội hình nào, đó vẫn là ẩn số khi HLV Kim Sang-sik phải tính toán kỹ lưỡng thể trạng, phong độ từng học trò.

Khi được hỏi liệu Hoàng Đức có đá chính khi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương, ông Kim nói: "Tôi sẽ kiểm tra tình trạng của tất cả cầu thủ trước. Đó là ưu tiên hàng đầu. Sau đó, tôi mới quyết định những người phù hợp nhất để góp mặt trong đội hình xuất phát của trận đấu sắp tới. Có thể một số cầu thủ sẽ thi đấu, trong khi những người khác được nghỉ ngơi, nhưng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thể trạng thực tế của từng người.

Tôi sẽ xem xét liệu Hoàng Đức có thi đấu hay sẽ được nghỉ. Nhưng trước tiên, tôi sẽ kiểm tra tình trạng của các cầu thủ lớn tuổi. Đó là ưu tiên của chúng tôi. Sau đó, tôi mới quyết định ai sẽ có tên trong đội hình xuất phát mạnh nhất ở trận đấu sắp tới. Xin cảm ơn".

