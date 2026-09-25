Đình Bắc và Xuân Son cùng giữ chức đội phó đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup, Hoàng Đức thủ quân

Đình Bắc lên chức 'sếp phó' Ban cán sự

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam. Cả hai vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Ảnh: VFF

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đình Bắc được trao vai trò trong Ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 đang có lần thứ hai góp mặt tại đội tuyển quốc gia trong năm 2026 và tiếp tục được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thể hiện trong một giải đấu do FIFA tổ chức.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Hoàng Đức, Xuân Son và sức trẻ của Đình Bắc, Ban cán sự đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì sự đoàn kết, gắn kết trong tập thể, hướng tới mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

T RẺ TRUNG HƠN

So với đội hình vừa đăng quang ASEAN Cup 2026, danh sách đội tuyển VN dự FIFA ASEAN Cup có sự thay đổi đáng kể. Trong 23 cầu thủ được triệu tập, có 7 gương mặt mới: thủ môn Nguyễn Văn Việt, các hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Leygley Adou Minh, Lê Ngọc Bảo, cùng 2 tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa, Ngô Đăng Khoa và tiền đạo Williams Minh Hoàng. Đáng chú ý, trong nhóm bổ sung này có 2 cầu thủ rất trẻ: Williams Minh Hoàng mới tròn 19 tuổi và Ngô Đăng Khoa cũng chỉ 20 tuổi. Đây là những gương mặt đại diện cho lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao cơ hội ở một giải đấu lớn.

Hai tân binh Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng (thứ 2 và 3 từ trái sang) có sức trẻ, giàu tốc độ ẢNH: MINH TÚ

Sự xuất hiện của dàn cầu thủ mới giúp đội tuyển VN trẻ trung hơn so với đội hình vừa vô địch ASEAN Cup 2026. Nếu tính trung bình, đội hình dự FIFA ASEAN Cup chỉ khoảng 26 tuổi 8 tháng, thấp hơn so với mức khoảng 27 tuổi 1 tháng của đội hình đã lên ngôi tại ASEAN Cup 2026. Trong số những cái tên mới, Võ Hoàng Minh Khoa được xem là phương án thay thế đáng chú ý nhất. Anh được điền vào chỗ trống mà Nguyễn Quang Hải để lại do chấn thương cổ chân, không thể góp mặt ở giải đấu lần này. Không ít người hâm mộ bày tỏ lo ngại bởi Minh Khoa vừa mới trở lại sau chấn thương, đang thi đấu ở giải hạng nhất. Tuy nhiên, tiền vệ này rất được HLV Kim Sang-sik ưa thích, đã khẳng định năng lực khi khoác áo đội tuyển VN. Vì thế, điều anh cần làm tốt bây giờ chỉ là sự hòa nhập, vốn là vấn đề dễ giải quyết.

Nhìn chung, việc mạnh dạn bổ sung lực lượng trẻ, kết hợp thêm những cầu thủ đã khẳng định đẳng cấp ở V-League như Cao Pendant Quang Vinh hay Nguyễn Leygley Adou Minh, cho thấy HLV Kim Sang-sik hướng đến việc xây dựng chiều sâu đội hình cho những mục tiêu dài hạn hơn của đội tuyển VN. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng bởi ngay đầu năm 2027, đội tuyển VN có một giải đấu lớn nữa là Asian Cup 2027.

H OÀN THIỆN LỐI CHƠI SỞ TRƯỜNG

Ở ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN lên ngôi vô địch nhờ lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo, khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh. Nhiều thời điểm trong giải đấu, đội tuyển VN cầm bóng ít hơn đối thủ, nhưng vẫn biết cách giải quyết trận đấu bằng những pha pressing hiệu quả và lên bóng chớp nhoáng. Indonesia, Malaysia và Thái Lan, những đối thủ mạnh trong khu vực, đều đã phải nhận những đòn phản công lợi hại từ các học trò HLV Kim Sang-sik.

Điều đáng mừng là những cầu thủ mới được bổ sung cho FIFA ASEAN Cup cũng rất phù hợp với triết lý này. Võ Hoàng Minh Khoa là mẫu tiền vệ năng nổ, sẵn sàng băng lên để tạo đột biến. Trong khi đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa dù còn rất trẻ nhưng đã sớm cho thấy sự thích nghi với lối chơi thiên về tốc độ và tính bất ngờ, những yếu tố tối quan trọng trong một hệ thống phòng ngự phản công. Cả 3 cầu thủ đều không còn lạ lẫm với chiến thuật này khi Becamex TP.HCM và CLB Công an TP.HCM có lối chơi tương tự.

Sự bổ sung này hứa hẹn giúp đội tuyển VN có lối chơi hoàn thiện hơn, nguy hiểm hơn tại FIFA ASEAN Cup 2026. Với sự hiện diện của Pakistan tại vòng bảng, cùng Thái Lan, đối thủ quen mặt nhưng luôn khó chịu, đội tuyển VN sẽ cần đến sự đa dạng mà những nhân tố mới có thể mang lại.

Chính vì vậy, việc có thêm những cầu thủ trẻ trung, giàu tốc độ cũng như tính đột biến sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn hơn trên sa bàn chiến thuật, sẵn sàng tung vào sân những quân bài mới để thay đổi nhịp độ trận đấu khi cần thiết. Với nền tảng lối chơi phòng ngự phản công đã được khẳng định qua chức vô địch ASEAN Cup 2026, cộng thêm luồng gió tươi mới từ những gương mặt trẻ, đội tuyển VN có thể đủ sức tiếp tục "ngự trị" trên đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á.