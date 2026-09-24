Hoàng Đức vẫn chưa thể tập cùng đội tuyển Việt Nam, bỏ ngỏ cơ hội ra sân đấu Philippines

"Mọi thứ đang tốt dần lên"

Chiều 24.9, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Bandung (Indonesia) để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp Philippines tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Chia sẻ về tình hình đội tuyển Việt Nam trước lượt trận ra quân, Nguyễn Hoàng Đức cho biết ban huấn luyện cùng toàn đội sẽ sớm họp kỹ thuật để phân tích chuyên sâu về đối thủ đầu tiên là Philippines. Tự đánh giá về tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền vệ này tiết lộ: "Đến lúc này, tôi đã trải qua hơn 3 tuần tập hồi phục cùng bác sĩ và HLV thể lực tại CLB Ninh Bình. Dù chưa thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội, nhưng mọi thứ đang tốt dần lên".

Trở lại hội quân cùng đội tuyển quốc gia, Hoàng Đức cảm nhận rõ bầu không khí tích cực, vui vẻ và hòa đồng giữa các thành viên. Các cầu thủ thoải mái chia sẻ trải nghiệm thi đấu ở những vòng đấu vừa qua tại giải quốc nội, tạo ra sự gắn kết nhanh chóng giữa những gương mặt cũ và các nhân tố mới để cùng hướng tới mục tiêu chung.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa thể tập luyện cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Bên cạnh đó, ngôi sao tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam cũng không giấu được sự háo hức khi lần đầu tham dự một giải của đấu khu vực do chính FIFA tổ chức. "Đây là một giải đấu rất mới đối với đội tuyển Việt Nam vì do FIFA tổ chức, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Công tác chuẩn bị của FIFA tại Indonesia thực sự rất tốt. Tôi đang rất háo hức chờ đón trận đấu đầu tiên và hy vọng cả đội sẽ cùng nhau nỗ lực làm việc để đi đến đích cuối cùng", Hoàng Đức bày tỏ.

Tuy nhiên, ở buổi tập chiều nay, Hoàng Đức vẫn phải tập riêng nên cơ hội ra sân của anh ngày 26.9 vẫn bị bỏ ngỏ.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu quy mô lần đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trực tiếp tổ chức và quản lý, diễn ra từ ngày 24.9 đến ngày 5.10, trong khung thời gian FIFA Days. Sự kiện quy tụ các đội tuyển nam quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cùng một số đội bóng khách mời, chia thành hai hạng đấu cạnh tranh. Tại hạng nhất (Division 1) tổ chức ở Indonesia, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Philippines, Thái Lan và Pakistan. Bảng A có sự xuất hiện của chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh.