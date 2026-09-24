Dự đoán tỷ số U.23 Việt Nam vs U.23 Hàn Quốc: Quốc Việt ghi bàn gỡ hòa 1-1

U.23 Hàn Quốc đã khác, U.23 Việt Nam phải cảnh giác

U.23 Hàn Quốc không còn là "ngáo ộp" với U.23 Việt Nam. Ở trận tranh hạng ba diễn ra hồi đầu năm tại Ả Rập Xê Út, đội trẻ xứ kim chi gục ngã trước U.23 Việt Nam trên chấm luân lưu (hòa 2-2 trong 120 phút). Đặc biệt, U.23 Hàn Quốc có gần 40 phút đá hơn người, nhưng không khuất phục được Đình Bắc cùng đồng đội, rồi ngậm ngùi đánh rơi tấm HCĐ.

Một trận đấu là không đủ để nói bóng đá trẻ Việt Nam đã tiệm cận đẳng cấp Hàn Quốc. Vẫn còn khoảng cách lớn giữa hai nền bóng đá, nhưng trong bối cảnh đụng độ nhau ở một trận đấu cụ thể, chẳng còn có chuyện U.23 Việt Nam chắc chắn bại trận.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) quyết thắng ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 Việt Nam có thắng, có bại trước U.23 Hàn Quốc. 3 lần đối đầu ở giải châu Á, mỗi đội chia nhau một chiến thắng, trận còn lại có tỷ số hòa. Đó là bước tiến lớn của bóng đá trẻ Việt Nam, khi dù gặp Hàn Quốc hay Nhật Bản, các cầu thủ đá ngang ngửa về tinh thần, mạnh dạn chơi sòng phẳng và không e dè trước những ngọn núi cao nhất châu Á.

Tất nhiên, U.23 Hàn Quốc ở ASIAD 2026 là phiên bản khác với đội tuyển từng thua U.23 Việt Nam tại U.23 châu Á 2026. Đầu tiên, thất bại ở giải châu Á đầu năm, sau đó là cú ngã tại World Cup 2026 đã khiến Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) "nóng mặt". KFA cần một chiến thắng lớn để trấn an dư luận. ASIAD 2026 là sân chơi thuận lợi, bởi đây là nơi người Hàn thống trị với 6 chức vô địch, trong đó có 3 HCV ở 3 kỳ Á vận hội gần nhất (2014, 2018, 2023). Có nhiều lý do khiến U.23 Hàn Quốc quyết tâm hơn thường lệ tại ASIAD. Động lực cùng sự nghiêm túc của Hàn Quốc mang tới ngọn núi cực lớn, mà U.23 Việt Nam phải dốc sức vượt qua ở màn so tài lúc 17 giờ 30 ngày mai (25.9).

Trong tay HLV Lee Min-sung là 9 tuyển thủ trẻ Hàn Quốc đang đá ở châu Âu, trong đó nổi bật có hậu vệ Kim Ji-soo (Brentford), Bae Jun-ho (Stoke City), Lee Young-jun (Grasshoper) hay Eom Ji-sung (Swansea City). U.23 Hàn Quốc tận dụng điều lệ ASIAD để gọi 3 cầu thủ quá tuổi, gồm Lee Gi-hyuk, Yang Hyun-jun và Eom Ji-sung.

Dàn hảo thủ này đủ năng lực giúp U.23 Hàn Quốc "lột xác". Nói cách khác, U.23 Việt Nam sẽ tái ngộ đối thủ... chẳng liên quan gì đến đội bóng mà Xuân Bắc cùng đồng đội từng gặp hồi đầu năm.

U.23 Việt Nam (áo trắng) còn nguyên dàn trụ cột thắng U.23 Hàn Quốc hồi đầu năm ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở vòng bảng, U.23 Hàn Quốc còn có lợi thế khi nằm ở bảng 3 đội, do đó chỉ đá 2 trận. Đội trẻ xứ kim chi đã thắng Qatar (4-1) và Ả Rập Xê Út (2-0), dù chưa bung hết sức.

Quyết làm nên chuyện

Tuy nhiên, "sợ hãi" là khái niệm không có trong từ điển bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt trong một thập kỷ vươn mình mạnh mẽ vừa qua.

U.23 Hàn Quốc rất mạnh, nhưng U.23 Việt Nam đã sẵn sàng đương đầu. Dù thiếu một số trụ cột như Nhật Minh, Đình Bắc, song về cơ bản, HLV Đinh Hồng Vinh còn nguyên dàn cầu thủ từng thắng liên tục 12 trận từ Đông Nam Á ra đến châu Á, từng hạ Jordan, UAE, Kyrgyzstan, Ả Rập Xê Út và chính Hàn Quốc.

Quốc Việt, Lê Phát, Quốc Cường, Thanh Nhàn... đều đã dạn dày ở sân chơi trẻ. Ở giải trẻ cuối cùng trong sự nghiệp, thế hệ 2003-2004 đang rất quyết tâm tạo nên kỳ tích, bởi từ năm sau, trước mắt những cầu thủ này chỉ còn ngưỡng đội tuyển quốc gia để hướng đến. Đá thật tốt để tạo bàn đạp lên tuyển là điều cần thiết, nhất là khi làn sóng Việt kiều đang mang tới cho đội tuyển quốc gia nhiều lựa chọn. Không nỗ lực đồng nghĩa bị bỏ lại.

Dù thua U.23 Uzbekistan ở vòng bảng, nhưng U.23 Việt Nam còn nhiều tiềm năng khai phá. Lối đá tấn công của thầy trò ông Vinh vẫn có đường nét, chỉ thiếu sự ổn định để duy trì trong thời gian đủ nhiều khiến đối thủ mắc sai lầm. Tinh thần U.23 Việt Nam vẫn ổn, đặc biệt trong trận cầu "sinh tử" đòi hỏi bản lĩnh sắt đá, các cầu thủ cần biết cách vượt lên chính mình. Đây không phải lần đầu, U.23 Việt Nam bước vào trận với tư thế bị đánh giá thấp, chịu áp lực trước đối thủ mạnh vượt trội. Đã đến lúc Thanh Nhàn cùng đồng đội nỗ lực đến cùng, để dù thắng hay bại, toàn đội cũng để lại trận đấu để đời ở Aichi.