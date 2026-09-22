Lộ diện đối thủ tứ kết ASIAD của U.23 Việt Nam: Đấu 'người quen', giờ đá đẹp

U.23 Việt Nam lại đụng độ 'núi lớn'

U.23 Việt Nam đã hoàn thành vòng bảng ASIAD 2026 với 4 điểm sau 3 trận. Học trò HLV Đinh Hồng Vinh ra quân bằng trận hòa 1-1 với U.23 Kuwait, sau đó thắng 2-0 trước U.23 Philippines, rồi để thua 0-2 trước U.23 Uzbekistan trong ngày hạ màn.

Ngôi nhì bảng C giúp U.23 Việt Nam đạt chỉ tiêu lọt vào tứ kết ASIAD, do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra trước giải.

Tại tứ kết, đối thủ của U.23 Việt Nam là U.23 Hàn Quốc. Đội trẻ xứ kim chi đã quật ngã U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Qatar để dẫn đầu bảng D, giành 6 điểm tuyệt đối. Trận đấu diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 25.9, trên sân vận động Nagoya City Mizuho Park.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) hoàn thành chỉ tiêu lọt vào tứ kết ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 Hàn Quốc là đối thủ đầy duyên nợ với U.23 Việt Nam. Tại sân chơi ASIAD, hai đội từng chạm trán tại bán kết năm 2018, với chiến thắng 3-1 nghiêng về dàn sao Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Hwang Ui-jo. Tuy nhiên tại sân chơi U.23 châu Á, Hàn Quốc không lấn lướt Việt Nam. Hai đội so tài lần đầu ở vòng bảng U.23 châu Á 2018 khi U.23 Hàn Quốc thắng 2-1 trước U.23 Việt Nam. Năm 2022, hai đội tái đấu cũng tại vòng bảng. Lần này, U.23 Việt Nam hòa 1-1. Lần gần nhất so tài là VCK U.23 châu Á 2026 diễn ra hồi đầu năm, nơi học trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại U.23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu để đoạt hạng ba châu Á.

Ở cấp độ U.23, bóng đá trẻ Việt Nam chưa bắt kịp, nhưng cũng không còn lép vế trước Hàn Quốc. Tại ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn nguyên trục đội hình từng đánh bại người Hàn, như thủ môn Văn Bình, hậu vệ Minh Phúc, Phi Hoàng, tiền vệ Quốc Cường, hay các tiền đạo Ngọc Mỹ, Quốc Việt, Văn Thuận, Thanh Nhàn.

Với tinh thần thoải mái do đã hoàn thành mục tiêu, U.23 Việt Nam có thể gây bất ngờ cho U.23 Hàn Quốc ở trận quyết chiến ngày 25.9.

Tại sân chơi ASIAD, thành tích tốt nhất từ trước đến nay của bóng đá Việt Nam là hạng tư vào năm 2018.