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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Đứng tốp 2, gặp ai ở tứ kết ASIAD 2026?

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    Dù thua 0-2 trước U.23 Uzbekistan ở lượt cuối, nhưng U.23 Việt Nam vẫn đứng nhì bảng C chung cuộc để lọt vào tứ kết ASIAD 2026.

    Bảng C ASIAD 2026: U.23 Việt Nam cùng U.23 Uzbekistan đi tiếp

    Ở trận hạ màn bảng C, U.23 Việt Nam đứng trước mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước U.23 Uzbekistan để chắc chắn có vé vào bán kết. Tuy nhiên, do đã có 4 điểm sau 2 trận (hơn đội thứ ba U.23 Kuwait 3 điểm), nên thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thực ra có thua vẫn đi tiếp, nếu U.23 Philippines có điểm trước U.23 Kuwait. 

    Trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, U.23 Việt Nam dù đã chơi cố gắng, nhưng để thua chung cuộc 0-2. Lý Đức cùng đồng đội mắc sai lầm ngay phút thứ 5, khi để Urinboev Muhammadali thoải mái đập nhả, trước khi thoát xuống hạ gục thủ môn Văn Bình bằng cú sút tung nóc lưới.

    Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Đứng tốp 2, gặp ai ở tứ kết? - Ảnh 1.

    U.23 Việt Nam (áo đỏ) vào tứ kết

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    U.23 Việt Nam sau đó tạo áp lực và có cơ hội, với 4 cú dứt điểm liên tục trong 10 phút (một nửa trong số này thuộc về Ngọc Mỹ), nhưng không tận dụng thành công. 

    U.23 Uzbekistan lấy lại thế trận từ nửa sau hiệp 1, rồi dồn ép U.23 Việt Nam để có bàn thứ hai. Đội trưởng Ibraimov Nurlan khép lại pha tấn công đẹp mắt của U.23 Uzbekistan với tình huống nước rút ấn tượng, rồi sút cực hiểm hạ gục thủ môn Văn Bình để ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Trung Á. U.23 Uzbekistan khẳng định đẳng cấp ứng viên vô địch hàng đầu, khi cầm trịch thế trận, làm chủ cuộc chơi nhờ khả năng kiểm soát bóng điêu luyện. Đây là bài học quý cho U.23 Việt Nam trước vòng tứ kết.

    Ở trận còn lại, U.23 Philippines đánh bại U.23 Kuwait với tỷ số 2-1, tạo nên bất ngờ lớn nhất ở bảng này. 

    Chung cuộc sau 3 lượt đấu, U.23 Uzbekistan đứng đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối. U.23 Việt Nam đứng nhì với 4 điểm. U.23 Philippines đứng hạng ba với 3 điểm, còn U.23 Kuwait xếp cuối với 1 điểm. 

    Ở tứ kết diễn ra ngày 25.9, U.23 Việt Nam đối đầu đội nhất bảng D. Vị trí này sẽ được phân định ở trận hạ màn diễn ra giữa U.23 Hàn Quốc và U.23 Ả Rập Xê Út, diễn ra lúc 17 giờ.

    Như vậy, cũng giống đội tuyển nữ Việt Nam, U.23 Việt Nam đã hoàn thành xong chỉ tiêu vào tứ kết. 

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