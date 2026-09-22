Lộ diện lịch thi đấu mới nhất và đối thủ khủng của U.17 Việt Nam tại World Cup U.17

Chiều 21.9, đội tuyển U.17 Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK FIFA U.17 World Cup 2026 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.



HLV Roland và U.17 Việt Nam bước vào hành trình mới Ảnh: VFF

Nhân sự có gì biến động?

Theo danh sách 29 cầu thủ được HLV Cristiano Roland lựa chọn cho đợt tập trung lần này, lực lượng nòng cốt vẫn là những cầu thủ từng tham gia hành trình tại VCK U.17 châu Á 2026. Bên cạnh đó, đội tuyển được bổ sung 7 gương mặt mới, gồm hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng (PVF); các hậu vệ Trần Xuân Toàn (CLB Công an Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công Viettel); cùng hai tiền vệ Nguyễn Trọng Phong (PVF) và Tạ Đình Phong (SHB Đà Nẵng).

Các cầu thủ trẻ sẽ tập huấn tại Tây Á Ảnh: VFF

Với lực lượng được mở rộng, đợt tập trung lần này sẽ tạo điều kiện để ban huấn luyện tiếp tục rà soát, đánh giá lực lượng và xây dựng phương án chuẩn bị cho đấu trường thế giới. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn và thích nghi với yêu cầu thi đấu ở cấp độ FIFA.

Chuyến tập huấn đặc biệt

Theo kế hoạch, U.17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 20.9. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển dự kiến sẽ có chuyến tập huấn tại một quốc gia khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar, địa điểm đăng cai FIFA U.17 World Cup 2026.

FIFA U.17 World Cup 2026 là cột mốc đặc biệt đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Tại giải đấu này, U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ (đấu vào 20 giờ ngày 20.11), New Zealand (đấu vào 22 giờ 30 ngày 23.11) và Mali (đấu vào 20 giờ ngày 26.11).



Ảnh: VFF

Với bộ khung chính là những cầu thủ đã tham dự VCK U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam có lợi thế khi các cầu thủ đã có thời gian thi đấu và làm việc cùng nhau trong một hệ thống chiến thuật tương đối ổn định. Vì vậy, trong những ngày đầu tập trung, ban huấn luyện chủ yếu tập trung củng cố nền tảng thể lực, đồng thời tiếp tục rèn giũa các mảng miếng chiến thuật đã được xây dựng từ trước.

Bên cạnh lực lượng nòng cốt, nhóm cầu thủ mới được triệu tập cũng đang từng bước hòa nhập với đội tuyển. Thông qua các bài tập chuyên môn và chiến thuật, ban huấn luyện tạo điều kiện để những nhân tố mới bắt nhịp với guồng quay chung, qua đó giúp đội tuyển có thêm những phương án về nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho VCK FIFA U.17 World Cup 2026.

