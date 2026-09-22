Dự đoán cục diện U.23 Việt Nam vs U.23 Uzbekistan 12 giờ hôm nay: Nỗ lực lấy vé đi tiếp

Người quen đáng gờm

Đội U.23 Uzbekistan sau 2 trận toàn thắng đã đoạt vé vào tứ kết, họ sẽ đứng đầu bảng C nếu không thua U.23 VN. Do đó ở trận đấu này, U.23 Uzbekistan được dự báo sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho các trận quan trọng ở vòng knock-out. Nhiều khả năng họ sẽ tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị để nghênh chiến U.23 VN. Dù ra sân với đội hình nào, họ cũng rất mạnh.

Trước đối thủ mạnh nhất bảng C, U.23 VN sẽ nhập cuộc với tinh thần kỷ luật và gắn kết cao độ, ưu tiên giữ sạch mành lưới, kiên nhẫn chờ cơ hội để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao của U.23 Uzbekistan. Đây sẽ là phép thử cả về chuyên môn lẫn tâm lý cho U.23 VN, vì kể từ trận chung kết U.23 châu Á 2018 tại Thường Châu, chúng ta gặp U.23 Uzbekistan rất nhiều nhưng chưa thắng trận nào.

Thanh Nhàn (7) cùng U.23 VN tự tin có được kết quả tốt trước U.23 Uzbekistan Ảnh: Độc Lập

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Trong những lần tạm quyền thay HLV Kim Sang-sik dẫn dắt U.23 VN, tôi có 3 lần chạm trán U.23 Uzbekistan tại các giải giao hữu tại Trung Quốc. Điều này giúp ban huấn luyện và các cầu thủ có thêm những dữ liệu thực tế rất quan trọng. Tuy nhiên, đó là những giải giao hữu ở cấp U.22, lực lượng của cả hai đội hiện nay đã có sự thay đổi, nên chúng tôi xem những trận đấu đó là cơ sở tham khảo chứ không phải kết luận cuối cùng về đối thủ. Qua thực tế tại ASIAD 20, tôi đánh giá điểm mạnh nổi bật nhất của Uzbekistan là tính tổ chức và sự đồng bộ trong cách chơi. Họ có thể hình, sức mạnh tranh chấp và kỹ thuật cá nhân tốt. Khi giành được bóng, họ có khả năng tăng tốc nhanh, đưa nhiều cầu thủ lên phía trước và đặc biệt nguy hiểm với những pha xâm nhập từ tuyến hai".

"Hướng đến kết quả tốt nhất có thể"

Rõ ràng trận đấu này sẽ rất khác so với 2 trận đầu của U.23 VN, khi chúng ta luôn kiểm soát bóng vượt trội (63% và 67%), tung ra tổng cộng 43 cú sút trước U.23 Kuwait và U.23 Philippines. Đối đầu U.23 Uzbekistan rất mạnh và có thể hài lòng với tỷ số hòa, U.23 VN sẽ chú trọng phòng ngự hơn. Ở các buổi tập vừa qua, HLV Đinh Hồng Vinh đã cho U.23 VN tập các bài phòng ngự phản công để tìm cơ hội xuyên thủng lưới đối thủ.

Ở buổi tập chiều qua 21.9, tuyển thủ Nguyên Hoàng chia sẻ: "Toàn đội tự tin sẽ triển khai được lối chơi của mình trước U.23 Uzbekistan, đồng thời cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt chú ý giữ cự ly phòng ngự và bọc lót chống các tình huống tấn công nhanh của đối thủ". Về phần mình, HLV Đinh Hồng Vinh tự tin đón nhận trận đấu thử thách nhất từ đầu giải: "Tôi không suy đoán U.23 Uzbekistan muốn thắng hay không, vì họ là đội tuyển chuyên nghiệp. Kể cả đã giành quyền đi tiếp, chắc chắn họ vẫn sẽ thi đấu vì mục tiêu của mình, trong đó có việc bảo vệ vị trí đầu bảng. Về nhánh tứ kết, hiện tại chưa thể khẳng định đội nhì bảng C chắc chắn gặp U.23 Hàn Quốc hay U.23 Ả Rập Xê Út vì phải chờ kết quả đối đầu giữa 2 đội bóng này sau trận đấu của U.23 VN. Đối với U.23 VN, thách thức lớn nhất không nằm ở việc đối thủ đang tính toán điều gì. Thách thức lớn nhất là chúng tôi có thực hiện được kế hoạch của mình hay không".

Tin vui cho U.23 VN là bên cạnh hàng thủ đã tìm thấy sự tập trung, hàng công cũng đang có phong độ tốt, có 3 cái tên đã ghi bàn gồm Thanh Nhàn, Lê Phát và Ngọc Mỹ. HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định: "Trước U.23 Uzbekistan, đội U.23 VN phải chú ý 3 vấn đề. Thứ nhất là không được để mất bóng nguy hiểm ở trung lộ. Thứ hai là phải kiểm soát tốt bóng hai và những cầu thủ chạy lên từ phía sau. Thứ ba là không để đối phương có thời gian xử lý và dứt điểm ở khu vực trước vòng cấm. Chúng tôi cần một điểm để chắc chắn vào tứ kết, nhưng nếu bước vào sân chỉ với suy nghĩ giữ hòa, đội bóng rất dễ mất sự chủ động. U.23 VN sẽ chơi có tổ chức, kiểm soát rủi ro và hướng đến kết quả tốt nhất có thể. Chúng tôi tôn trọng U.23 Uzbekistan, nhưng sẽ tập trung để có kết quả tốt nhất".