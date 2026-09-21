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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Báo Thái Lan: ‘Quá thất vọng vì hòa đội tuyển nữ Việt Nam, mục tiêu thất bại toàn tập’

    Văn Trình
    Văn Trình
    Đội tuyển nữ Thái Lan đã đánh mất cơ hội vào tứ kết ASIAD 20 sau trận hòa 0-0 với Việt Nam. Truyền thông Thái Lan cho rằng đội nhà đã có một màn thể hiện thất vọng, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội, qua đó để Việt Nam lách qua khe cửa hẹp và giành quyền đi tiếp.

    Thái Lan nhìn Việt Nam lách qua khe cửa hẹp

    Trước lượt trận cuối bảng E, cả đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm nào sau 2 trận. Vì thế, cuộc đối đầu tại sân Nagai ngày 21.9 mang ý nghĩa quyết định với cả hai đội. Thái Lan cần một chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết, trong khi Việt Nam cũng phải cố gắng có điểm để đi tiếp. Sau 90 phút căng thẳng, hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0.

    Khaosod nhận xét: “Với Thái Lan, đây là kết quả cay đắng. Đội bóng chỉ có thêm 1 điểm và kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối cùng, trong khi Việt Nam cũng có 1 điểm nhưng giành quyền vào tứ kết nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đội tuyển nữ Thái Lan đã nỗ lực tạo ra các cơ hội trước Việt Nam nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương”.

    Báo Thái Lan: ‘Quá thất vọng vì hòa đội tuyển nữ Việt Nam, mục tiêu thất bại toàn tập’- Ảnh 1.

    Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) có mặt ở tứ kết, trong khi Thái Lan ra về đầy thất vọng

    ẢNH: THỤY AN

    Tờ báo thể thao Siamsport thậm chí đánh giá việc hòa 0-0 ở trận đấu cuối chẳng khác nào một thất bại đối với mục tiêu của đội tuyển nữ Thái Lan. Theo tờ báo này, đây là trận đấu mà đội tuyển nữ Thái Lan buộc phải thắng để duy trì hy vọng, nhưng họ đã không thể tạo ra sự khác biệt trong 90 phút.

    Siamsport bình luận: "Việc bị chia điểm đã khiến Thái Lan phải trả giá và ra về. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam có cùng 1 điểm nhưng vẫn giành vé tứ kết với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Đội tuyển nữ Thái Lan khép lại kỳ ASIAD đầy thất vọng, không hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra".

    Trong khi đó, Thairath Online cũng nhấn mạnh những thống kê thất vọng của đội tuyển nữ Thái Lan: “Sau 3 trận, đội tuyển nữ Thái Lan chỉ có 1 điểm, nhận đến 9 bàn thua và không một lần đưa bóng vào lưới đối phương. Việc đội bóng bị loại ngay vòng bảng trong bối cảnh hàng công hoàn toàn bế tắc là điều khó chấp nhận”.

    Báo Thái Lan: ‘Quá thất vọng vì hòa đội tuyển nữ Việt Nam, mục tiêu thất bại toàn tập’- Ảnh 2.

    Đội tuyển nữ Thái Lan (áo xanh) rời giải mà không ghi được bàn thắng nào

    ẢNH: THỤY AN

    Sau trận đấu, HLV đội tuyển nữ Thái Lan Alfred Netipong Sritongin thừa nhận các học trò của ông tận dụng cơ hội không tốt. Ông đánh giá: "Chúng tôi chỉ chơi khá tốt, nhưng không ghi được bàn thắng. Tất cả là do khâu dứt điểm. Chúng tôi đã có một vài cơ hội rất rõ ràng nhưng không thể tận dụng. Chỉ vậy thôi. Đó là bóng đá".

    HLV người Thái Lan cũng khẳng định ông không muốn đổ lỗi cho sự thiếu may mắn. Theo ông, ASIAD 20 vẫn mang lại những trải nghiệm hữu ích cho đội tuyển nữ Thái Lan khi được đối đầu với các đối thủ có thứ hạng cao hơn.

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