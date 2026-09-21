VFF thưởng nóng 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam, sếp lớn nói điều đặc biệt trước tứ kết

VFF động viên đội tuyển nữ Việt Nam

Ngay sau khi trận đấu với Thái Lan kết thúc, thay mặt Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng và động viên đến đội tuyển nữ Việt Nam.

Đây là sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo VFF dành cho những nỗ lực của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong hành trình tại ASIAD 20. Với việc giành quyền vào tứ kết, VFF quyết định thưởng động viên toàn đội 500 triệu đồng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng căn dặn các thành viên đội tuyển giữ gìn sức khỏe, tiếp tục tập trung tối đa và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết sắp tới. Sự động viên từ lãnh đạo VFF cùng người hâm mộ được kỳ vọng sẽ tiếp thêm tinh thần, giúp các cô gái Việt Nam bước vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất với sự tự tin và quyết tâm cao.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thi đấu kiên cường, có mặt ở tứ kết ASIAD ẢNH: THỤY AN

Trước lượt trận cuối, đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước bài toán không đơn giản khi phải cạnh tranh suất đi tiếp dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Vì vậy, trận đấu với Thái Lan mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đúng với tính chất của một trận quyết định, hai đội nhập cuộc thận trọng. Đội tuyển nữ Việt Nam chủ động tổ chức phòng ngự khu vực, giữ cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống trước khung thành Kim Thanh.

Sau 90 phút, trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam có 1 điểm, hiệu số -9 và đứng thứ ba bảng E. Quan trọng hơn, thành tích này giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vượt qua Myanmar, đội xếp thứ ba bảng F với 1 điểm và hiệu số -13, để lọt vào nhóm 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp để giành quyền vào tứ kết ASIAD 20. Đối thủ của Bích Thùy và đồng đội là đội tuyển nữ Trung Quốc. Trận tứ kết dự kiến diễn ra ngày 25.9 trên sân Nagai, Osaka.