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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Xác định 8 đội nữ vào tứ kết ASIAD: Đội tuyển Việt Nam tái đấu Trung Quốc, giờ cực đẹp

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    Đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào tứ kết ASIAD 2026, với đối thủ Trung Quốc đang chờ đợi phía trước.

    Đội tuyển nữ Việt Nam đạt chỉ tiêu tứ kết

    Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận hạ màn bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 với mục tiêu giành tối thiểu 1 điểm trước Thái Lan, qua đó lọt vào nhóm 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất để bước đến tứ kết.

    Với tư cách đương kim á quân Đông Nam Á, cùng gần một thập kỷ áp đảo Thái Lan ở mọi đấu trường, Phạm Hải Yến cùng đồng đội đã hoàn thành mục tiêu. Trên sân Nagai, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc níu chân Thái Lan bằng trận hòa 0-0, qua đó lọt qua khe cửa rất hẹp để vào tứ kết.

    Xác định 8 đội nữ vào tứ kết ASIAD: Đội tuyển Việt Nam tái đấu Trung Quốc, giờ cực đẹp- Ảnh 1.

    Đội tuyển nữ Việt Nam giành điểm số quý giá tại Nagai để đoạt vé tứ kết

    ẢNH: THỤY AN

    Đội tuyển nữ Việt Nam có 1 điểm sau 3 trận, đứng thứ ba bảng E, và là 1 trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất (cùng với Philippines 4 điểm ở bảng G). Thầy trò ông Hoàng Văn Phúc là đội duy nhất vào tứ kết dù... không thắng trận vòng bảng nào.

    Các đội tuyển giành vé vào tứ kết bóng đá nữ cũng được xác định, gồm Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam (bảng E), Hàn Quốc, Triều Tiên (bảng F), Trung Quốc, Uzbekistan và Philippines (bảng G). Ở tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc lúc 13 giờ ngày 25.9 trên sân Nagai. Đây là màn tái ngộ duyên nợ, khi cách đây 4 năm, nữ Việt Nam cũng gặp Trung Quốc ở tứ kết sân chơi châu Á (Asian Cup 2022). Tuyết Dung ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam, nhưng sau đó Trung Quốc ngược dòng để thắng 3-1. 

    Trước thềm ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc và chạm trán chủ nhà. Học trò ông Hoàng Văn Phúc thua đậm 0-3.

    Xác định 8 đội nữ vào tứ kết ASIAD: Đội tuyển Việt Nam tái đấu Trung Quốc, giờ cực đẹp- Ảnh 2.

    Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan không bàn thắng

    ẢNH: THỤY AN

    Với tấm vé tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao trước ngày lên đường. Khi đã có tinh thần thoải mái, thầy trò ông Phúc có thể tạo bất ngờ, dù xác suất mong manh. 

    Các trận tứ kết còn lại đều diễn ra vào ngày 25.9. 

    Lúc 13 giờ trên sân Shizuoka, đội tuyển nữ Triều Tiên chạm trán Đài Loan. 

    Lúc 17 giờ 30 cũng trên sân Shizuoka, chủ nhà Nhật Bản gặp Philippines. 

    Lúc 17 giờ 30 trên sân Nagai, Hàn Quốc đọ sức Uzbekistan. 

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