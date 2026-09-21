Bảng xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất: Tốp 3 vào tứ kết đấu Trung Quốc, Thái Lan bị loại

Đội tuyển nữ Việt Nam có điểm số quý giá

Sau hai trận thua Đài Loan (1-2) và Nhật Bản (0-8), đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước trận đấu quan trọng nhất tại ASIAD 2026. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải có ít nhất 1 điểm trước Thái Lan để giữ hạng ba bảng E.

Do ở trận đấu sớm bảng F, Myanmar chỉ có trận hòa 0-0 với Bangladesh, đồng nghĩa đội thứ ba bảng này chỉ có 1 điểm cùng hiệu số -13. Nên nếu hòa Thái Lan, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 2 đội hạng ba tốt nhất để có vé tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan ở bảng E ẢNH: THỤY AN

Trước sức ép cực lớn, Thanh Nhã cùng đồng đội đã giữ vững trận địa. Đội tuyển nữ Việt Nam hòa đối thủ không bàn thắng, qua đó cán đích ở vị trí thứ ba bảng E. Cùng có 1 điểm cùng hiệu số -9 như Thái Lan, nhưng nữ Việt Nam đứng hạng ba nhờ ghi nhiều hơn đối thủ 1 bàn thắng. Lằn ranh mong manh này cũng khép lại cuộc đua nghẹt thở. Việt Nam vào tứ kết, còn Thái Lan đứng cuối bảng và bị loại.

Tại trận còn lại bảng E, đội tuyển nữ Nhật Bản khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi thắng đậm Đài Loan 4 bàn không gỡ. Nhật Bản đứng đầu với 9 điểm trọn vẹn, ghi 20 bàn và không lọt lưới. Đài Loan đứng nhì với 6 điểm, còn Việt Nam đứng hạng ba với 1 điểm.

Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại tứ kết ASIAD sau 8 năm chờ đợi. Lần gần nhất nữ Việt Nam vượt vòng bảng ASIAD là vào năm 2018 tại Indonesia. Đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung đã thua đáng tiếc Đài Loan trên chấm luân lưu, sau khi hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu.

Tại tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam gặp "chị đại" Trung Quốc, lúc 13 giờ ngày 25.9. Đây cũng là màn so tài tái hiện tứ kết Asian Cup 2022.

4 năm trước, Trung Quốc thắng Việt Nam 3-1 ở tứ kết. Trong khi đó, nữ Việt Nam thắng Thái Lan và Đài Loan ở loạt play-off để đoạt vé World Cup lịch sử.

Trước thềm ASIAD 2026, nữ Việt Nam cũng tập huấn tại Trung Quốc và giao hữu với chủ nhà. Học trò HLV Hoàng Văn Phúc thua 0-3, nhận lại nhiều bài học quý.



