Quyết thắng

Trong trận quyết đấu vào 17 giờ 30 hôm nay, HLV Hoàng Văn Phúc tung ra đội hình mạnh nhất với nhân sự như sau: Thủ môn Kim Thanh, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Hải Yến (đội trưởng), Lê Thị Diễm My, Dương Thị Vân, Cù Thị Huỳnh Như, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy.

Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu ASIAD 20 bằng thất bại 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc), trước khi nhận trận thua nặng nề 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản. Sau hai trận, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có 1 bàn thắng và hiệu số -9.

Việc tung đội hình mạnh trước Đài Loan (Trung Quốc) nhưng không có điểm khiến ban huấn luyện phải tính toán nhân sự ở cuộc đối đầu Nhật Bản. Một số trụ cột như Bích Thùy, Hải Yến được giữ sức để hướng đến trận đấu quan trọng nhất vòng bảng.

Thất bại 0-8 trước Nhật Bản chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng cũng giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm thời gian hồi phục trước trận quyết đấu với Thái Lan. Ban huấn luyện đã triển khai các biện pháp chăm sóc thể lực, bổ sung dinh dưỡng và theo dõi sát tình trạng của các cầu thủ.

So với Nhật Bản, Thái Lan là đối thủ vừa sức hơn rất nhiều. Đây cũng là trận đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công và tạo sức ép thay vì phải chịu trận trong phần lớn thời gian.

Đội tuyển nữ Việt Nam (phải) cần 1 chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp ẢNH: ĐỘC LẬP

Với yêu cầu bắt buộc phải thắng, HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng sẽ sử dụng những cầu thủ giàu kinh nghiệm ngay từ đầu. Bích Thùy và Hải Yến là những cái tên được chờ đợi trên hàng công, trong khi Thu Xuân, Thái Thị Thảo và Dương Thị Vân có vai trò quan trọng ở khu vực giữa sân.

Bên cạnh đó, tốc độ của Thanh Nhã, Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Trúc Hương hay Ngọc Minh Chuyên có thể giúp đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra những phương án tấn công khác nhau. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ sẽ là chìa khóa để đội tuyển nữ Việt Nam gây sức ép lên hàng phòng ngự Thái Lan.

Thái Lan lép vế về thành tích đối đầu so với Việt Nam

Tình cảnh của Thái Lan cũng chẳng sáng sủa hơn. Sau khi thua Nhật Bản 0-8 ở trận ra quân, đội bóng xứ chùa vàng tiếp tục thất bại 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc).

Thái Lan hiện cũng chưa có điểm và có hiệu số -9. Vì vậy, một trận hòa gần như không mang lại nhiều ý nghĩa cho cả hai đội. Muốn tiếp tục hy vọng, họ phải hướng tới chiến thắng.

Đáng chú ý, đội tuyển nữ Thái Lan đang trong quá trình trẻ hóa mạnh. So với thế hệ từng đối đầu Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2025, đội hình dự ASIAD 20 có nhiều thay đổi, với phần lớn cầu thủ sinh sau năm 2005, thậm chí có những gương mặt sinh năm 2008.

Đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích đối đầu rất tốt khi gặp Thái Lan ẢNH: MINH TÚ

Điểm tựa cho Bích Thùy và đồng đội còn là thành tích đối đầu gần đây. Trong 10 lần chạm trán kể từ năm 2016, Việt Nam chỉ một lần thất bại trước Thái Lan, trong khi 5 cuộc đối đầu gần nhất đều kết thúc với chiến thắng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hai lần gặp nhau tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 cũng mang đến những ký ức đẹp khi Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở vòng bảng và 3-1 trong trận tranh hạng ba.

Nhưng những con số trong quá khứ chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Trên sân Nagai chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam phải chứng minh bằng màn trình diễn thực tế. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục hy vọng lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết ASIAD 20.