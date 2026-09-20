U.23 Thái Lan thắng ngược Hồng Kông, đứng đầu bảng trên cả Nhật Bản: Rộng cửa vào tứ kết

U.23 Thái Lan khởi đầu ASIAD 20 với màn ngược dòng ấn tượng, thắng 3-2 trước U.23 Kyrgyzstan dù bị dẫn trước đến 2 bàn. HLV Thawatchai đánh giá các học trò đã thi đấu rất tốt và khẳng định đây là bước chạy đà không thể tốt hơn để U.23 Thái Lan hướng đến việc thắng U.23 Hồng Kông.

U.23 Thái Lan (áo xanh) trận thứ 2 liên tiếp bị thủng lưới sớm trong hiệp 1 ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Thái Lan thắng trận thứ 2 liên tiếp

Tuy nhiên, trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là U.23 Hồng Kông, U.23 Thái Lan vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Trong nửa đầu hiệp 1, đội bóng trẻ xứ chùa vàng cầm bóng đến 65% nhưng chỉ có 1 lần sút bóng đi trúng đích, dễ dàng bị thủ thành U.23 Hồng Kông cản phá. Không những vậy, ở phút 14, U.23 Thái Lan còn bị dẫn bàn sau cú sút của Wu Chun Ming.

Bế tắc trong việc xuyên thủng lưới U.23 Hồng Kông buộc HLV Thawatchai phải điều chỉnh lối chơi, thay 2 cầu thủ ngay từ phút 35. Những sự thay đổi này ngay lập tức giúp U.23 Thái Lan chơi tốt hơn và có nhiều cơ hội ăn bàn. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thanakrit Chotmuangpak đã tung cú sút xa đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 cho U.23 Thái Lan.

Sau giờ nghỉ, U.23 Thái Lan vẫn đẩy cao đội hình, chơi tấn công. Phút 52, Paripan Wongsa sút bóng chéo góc, đưa U.23 Thái Lan dẫn ngược 2-1. Chỉ 4 phút sau, đại diện Đông Nam Á tìm được bàn thắng 3 nhờ bàn phản lưới nhà của hậu vệ Tsang Yi Hang. Chưa dừng lại ở đó, ở các phút 77 và 84, lần lượt Mamah Jehhanafee rồi Worawut Noisri tiếp tục sút tung lưới U.23 Hồng Kông, ấn định thắng lợi 5-1 cho U.23 Thái Lan.

U.23 Thái Lan có màn ngược dòng ấn tượng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngược dòng đánh bại U.23 Hồng Kông, U.23 Thái Lan có 6 điểm sau 2 trận. Thầy trò HLV Thawatchai tạm vượt mặt chủ nhà U.23 Nhật Bản, vươn lên dẫn đầu bảng A. Nếu U.23 Kyrgyzstan không thể đánh bại U.23 Nhật Bản ở trận đấu còn lại của bảng đấu này (17 giờ 30 ngày 20.9), U.23 Thái Lan sẽ chính thức giành vé vào tứ kết sớm 1 lượt đấu. Ở lượt đấu cuối cùng, diễn ra ngày 23.9, U.23 Thái Lan sẽ gặp U.23 Nhật Bản.