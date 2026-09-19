'Nữ thần gợi cảm' Hồng Kông bán hoành thánh kiếm sống

Mạch Gia Kỳ rời showbiz, chuyển sang mở quán ăn bình dân ẢNH: WEIBO MẠCH GIA KỲ

Theo ST Headline hôm 18.9, Mạch Gia Kỳ từ lâu đã chuyển sang Trung Quốc đại lục sinh sống, mở quán hoành thánh bình dân tại Quảng Đông, một tay vận hành cửa hàng nhỏ. Gần đây, việc kinh doanh của cô tiến triển tốt hơn, nữ diễn viên vừa mở thêm một chi nhánh mới tại Phật Sơn, trực tiếp dự khai trương.

Trước đó, trang tin cho biết Mạch Gia Kỳ nhiều lần được bắt gặp mặc đồng phục nhân viên, tự tay lau dọn quán và phục vụ đồ ăn cho khách. Nữ diễn viên từng chia sẻ mình bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng mỗi ngày, gần như đảm nhận mọi công việc trong quán thậm chí còn kiêm luôn việc rửa bát đĩa. Sau nhiều năm vất vả, công việc làm ăn của sao phim Tiểu Bảo và Khang Hy đã ổn định hơn trước, quán có thêm nhân viên đỡ đần người đẹp nhiều việc.

Không còn hình ảnh hào nhoáng như thời còn hoạt động trong làng giải trí Hồng Kông, Mạch Gia Kỳ giờ đây quen thuộc với khán giả với cuộc sống giản dị, gần gũi. Mới đây, cô đăng tải một video trên mạng xã hội, tiết lộ mình đang ở trong căn nhà thuê cùng với nhân viên của quán với nội thất đơn sơ, vừa đủ phục vụ nhu cầu cơ bản. "Thuê căn này chỉ hơn 1.000 tệ thôi (khoảng hơn 3,8 triệu đồng), lại còn có hai tầng nữa. Ở Hồng Kông, chừng ấy tiền chẳng thuê nổi một cái nhà vệ sinh, đến chỗ đậu xe cũng không thuê được", cô chia sẻ. "Nữ thần gợi cảm" một thời sống trong căn phòng khá thoáng, đủ chỗ kê một chiếc giường, tủ, vài vật dụng cần thiết.

Vốn quen thuộc với mức tiêu dùng tiết kiệm, lối sống giản dị ở đô thị nhỏ của đại lục, Mạch Gia Kỳ từng than thở mức sống ở Hồng Kông quá đắt đó. Trong một video đăng trên trang Xiaohongshu cá nhân, nữ diễn viên thừa nhận việc kiếm tiền thực sự khó khăn nên bản thân luôn cân đo đong đếm để chi tiêu hợp lý. Khi phải thanh toán tiền điện, tiền xăng và những khoản tiêu dùng đời thường trong chuyến trở về Hồng Kông, sao phim Sisterhood liên tục thốt lên: "Ở Hồng Kông cái gì cũng đắt" từ đó nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Nhiều dân mạng cho rằng cựu ngôi sao này luôn than phiền về cuộc sống khó khăn, số khác khuyên cô nên quay lại sống ở đại lục cho tiết kiệm. Cũng có ý kiến cho rằng Mạch Gia Kỳ vất vả kiếm tiền, mỗi tô hoành thánh được bán với giá khoảng 8 nhân dân tệ (khoảng 30.000 đồng) và quen với mức tiêu dùng thấp nên khó tránh khỏi việc bị "choáng" trước mức sống cao khi về Hồng Kông.

Mạch Gia Kỳ trước khi rời showbiz

Mạch Gia Kỳ sinh năm 1975, từng tham gia Hoa hậu Hồng Kông 1993 và trở thành ứng cử viên sáng giá cho vương miện nhờ vẻ đẹp cuốn hút cùng thân hình gợi cảm. Tuy nhiên, trước đêm chung kết, người đẹp vướng bê bối ảnh nhạy cảm gây xôn xao dư luận, sau đó không tiến xa. Thất bại ở đấu trường nhan sắc, Mạch Gia Kỳ thử sức với diễn xuất, mạnh dạn đóng phim cấp ba. Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm: Truyền thuyết người cá, Tiểu Bảo và Khang Hy, The Peeping, Love Me, Love My Money, Tuyệt sắc thần thâu… Những màn trình diễn táo bạo cùng sắc vóc nóng bỏng khiến cô nhanh chóng được biết đến là một trong những "nữ thần gợi cảm" của màn ảnh xứ cảng thơm thập niên 1990.

Năm 2006, Mạch Gia Kỳ kết hôn với luật sư Vương Quốc Hào rồi dần vắng bóng màn ảnh, lui về chăm sóc gia đình. Cặp đôi có ba con, trong đó con trai cả hiện 18 tuổi, con trai thứ 16 tuổi và con gái út 14 tuổi.

Về sau, nữ diễn viên từng trở lại đóng phim nhưng không được săn đón, chỉ nhận được những vai phụ với cát sê ít ỏi. Thu nhập khiêm tốn không đủ để người đẹp trang trải cuộc sống, chi phí học hành của các con, chăm sóc cha mẹ già khiến cô từng làm nhiều công việc: bán hàng online, bán bảo hiểm, đi hát ở các sự kiện thương mại… trước khi quyết định chuyển hẳn về Quảng Đông sinh sống, kinh doanh để giảm tải áp lực tài chính. Cô từng chia sẻ nhiều video về cuộc sống làm nông dân ở quê.

Theo ST Headline, Mạch Gia Kỳ từ lâu không còn xuất hiện cùng chồng, làm dấy lên những đồn đoán về cuộc sống hôn nhân của họ.