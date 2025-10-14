'Đường Tăng' Giang Hoa chật vật xuống phố mưu sinh

Theo trang QQ, Giang Hoa - ngôi sao Hồng Kông từng nổi tiếng một thời với vai Đường Tăng trong Tây Du Ký (bản TVB), vừa được bắt gặp đang làm việc tại khu du lịch cùng nhiều nghệ sĩ trung niên khác như Lâm Tuấn Hiền và Trịnh Quốc Lâm. Những hình ảnh này nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội, khiến công chúng không khỏi xót xa và để lại bình luận: "Thời gian là lưỡi dao tàn nhẫn, không ai có thể thoát khỏi".

Sự nghiệp tụt dốc vì scandal tình ái

Giang Hoa từng là một trong những gương mặt sáng giá nhất của đài TVB Hồng Kông. Anh gây ấn tượng mạnh với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như Tây Du Ký, Khí phách anh hùng, Tân biên duyên nhân, Miêu Thúy Hoa, Cỗ máy thời gian, Dương Quý phi hay Hán Sở kiêu hùng.

Giang Hoa (ngoài cùng bên phải) trong vai Đường Tăng trong Tây Du Ký (bản TVB) - vai diễn giúp anh trở thành biểu tượng của truyền hình Hồng Kông thập niên 1990 Ảnh: Sina

Nhờ lối diễn xuất chững chạc và ngoại hình điển trai, Giang Hoa từng được ca ngợi là "nam thần cổ trang" của màn ảnh Hồng Kông, đặc biệt qua những vai diễn lịch sử như Lã Bất Vi, Hạng Vũ, Đường Huyền Tông, Ung Chính hay Càn Long.

Giang Hoa từng được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh Hồng Kông Ảnh: Sina

Thời kỳ đỉnh cao của Giang Hoa chấm dứt sau vụ bê bối tình cảm với nữ diễn viên Thang Doanh Doanh. Khi đó, dù đã kết hôn với ca sĩ Mạch Khiết Văn, anh vẫn theo đuổi Thang Doanh Doanh trong quá trình hợp tác chung phim Ước hẹn mùa xuân. Hai người thậm chí còn dọn về sống chung và Giang Hoa hứa sẽ ly hôn vợ để đến với cô.

Tuy nhiên, Thang Doanh Doanh sau đó phát hiện anh không giữ lời, khiến cô sốc nặng khi bị biến thành "người thứ ba" trong mắt công chúng. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi Giang Hoa công khai tố Thang Doanh Doanh chủ động quyến rũ mình, trong khi vợ anh lên tiếng bảo vệ chồng và chỉ trích nữ diễn viên Đát Kỷ Trụ Vương là người phá hoại hạnh phúc gia đình.

Nam diễn viên đình đám một thời nay phải làm công việc hóa trang tại các điểm du lịch để kiếm sống Ảnh: kbizoom

Thang Doanh Doanh tức giận tổ chức họp báo, tuyên bố sẽ kiện Giang Hoa ra tòa để bảo vệ danh dự. Từ đó, danh tiếng của anh lao dốc không phanh, bị giới truyền thông tẩy chay và hầu như không còn nhận được lời mời đóng phim.

Không thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, Giang Hoa chuyển sang bán bảo hiểm để kiếm sống. Sau đó, anh tham gia làm việc tại các khu du lịch, hóa trang thành các nhân vật cổ trang như hoàng đế hoặc học sĩ để chụp ảnh cùng du khách.

Hình ảnh Giang Hoa trong trang phục cổ trang tại khu du lịch khiến công chúng xót xa cho một thời hoàng kim đã qua Ảnh: kbizoom

Theo QQ, công việc này rất vất vả, khi các nghệ sĩ phải mặc trang phục dày, đứng ngoài trời nắng nóng hàng giờ liền. Nam diễn viên Trịnh Quốc Lâm - người cùng làm việc với Giang Hoa, từng đăng video cho thấy lưng anh ướt đẫm mồ hôi, chia sẻ rằng dù thu nhập không cao, anh vẫn cố gắng bám nghề để nuôi sống gia đình.

Câu chuyện của Giang Hoa là lời nhắc nhở cay đắng về danh vọng mong manh trong giới showbiz. Từ một ngôi sao sáng được hàng triệu khán giả yêu mến, nam diễn viên sinh năm 1961 giờ phải chật vật mưu sinh để kiếm sống.