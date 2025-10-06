Nam vương Hồng Kông chuyển sang làm bảo vệ sau bê bối ngoại tình

Lê Chấn Diệp làm bảo vệ tại một sự kiện âm nhạc gần đây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTHYULE

Sau khi vướng bê bối ngoại tình hồi 2020, Lê Chấn Diệp gần như biến mất khỏi làng giải trí Hồng Kông. Cách đây ít lâu, HK01 tiết lộ nam diễn viên 8X đang làm bảo vệ cho công ty bảo an của tài tử Dương Chứng Hoa và đã theo đuổi công việc này từ nhiều tháng qua. Nam vương Hồng Kông 2016 tham gia vào đội ngũ bảo vệ an ninh cho các sự kiện của nghệ sĩ, trong đó có buổi hòa nhạc của nhóm nhạc Đài Loan MayDay hồi tháng 5 và liveshow của ca sĩ Quan Trí Bân vào cuối tháng 9 vừa qua.

Lê Chấn Diệp mưu sinh bằng công việc mới sau khi mất cơ hội diễn xuất, bị TVB đóng băng hoạt động vì bê bối ngoại tình với Chu Trí Hiền. Hợp đồng giữa anh và nhà đài hàng đầu xứ cảng thơm cũng chính thức kết thúc vào năm 2024. Sau biến cố, nghệ sĩ 39 tuổi lui về với cuộc sống kín tiếng, tập trung thời gian cho gia đình nhỏ.

Nam diễn viên được đàn anh Dương Chứng Hoa nâng đỡ, tạo điều kiện việc làm trong giai đoạn khó khăn ẢNH: MP WEEKLY

Trong cuộc phỏng vấn với MP Weekly vào tháng trước, Dương Chứng Hoa kể anh chiêu mộ Lê Chấn Diệp vào công ty bảo vệ của mình bất chấp việc đàn em vướng bê bối đời tư, bị khán giả quay lưng. Tài tử họ Dương bộc bạch: "Cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn, lại trách nhiệm. Khi ra sự kiện làm việc rất nghiêm túc, hiệu quả, nhận được sự yêu mến của nhiều người… Ban đầu, Lê Chấn Diệp định từ chối lời mời vì bê bối trong quá khứ khiến cậu ấy bị tổn thương nặng nề. Cậu ấy từng chia sẻ mình rất sợ đối diện với đám đông nên tôi khuyên: Thay vì sợ hãi, hãy can đảm đối diện với nó. Nếu không bước ra lúc này, cậu sẽ mãi mãi đứng yên một chỗ".

Lê Chấn Diệp và scandal ngoại tình trong lúc vợ mang thai

Lê Chấn Diệp sụp đổ sự nghiệp vì bê bối ngoại tình với bạn diễn Chu Trí Hiền ẢNH: HK01, INSTAGRAM NV

Tháng 4.2020, Lê Chấn Diệp bị bắt quả tang cặp kè với Chu Trí Hiền đồng thời truyền thông tiết lộ hai diễn viên TVB nảy sinh tình cảm khi đang đóng chung phim Zombie. Đáng nói, khi ấy người đẹp họ Chu đang hẹn hò với ca sĩ - diễn viên Tạ Đông Mẫn còn tài tử họ Lê đã có gia đình và vợ anh đang mang thai. Bê bối ngoại tình khiến hai nghệ sĩ hứng "gạch đá" dữ dội đồng thời bị nhà đài "đóng băng" hoạt động.

Giữa làn sóng chỉ trích, Chu Trí Hiền được bạn trai tha thứ và cùng nhau mở họp báo lên tiếng về sự việc trong khi Lê Chấn Diệp chọn cách im lặng, quay về hàn gắn với vợ, tập trung làm tròn vai trò người chồng, người cha. Trong cuộc phỏng vấn ít lâu sau đó, nam diễn viên sinh năm 1986 cho biết mình mới chỉ qua lại với bạn diễn khác giới được vài tuần đồng thời bày tỏ thái độ ân hận, hối lỗi. Về phần người vợ, cô chia sẻ bản thân rất giận vì bị phản bội nhưng chọn cho chồng thêm cơ hội vì đứa con sắp chào đời và cuộc tình hơn chục năm của họ.

Gần đây, Nam vương Hồng Kông hé mở về cơ hội trở lại màn ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01

Trả lời phỏng vấn Oriental Daily cách đây ít lâu, Lê Chấn Diệp thừa nhận mình đang làm bảo vệ song từ chối kể chi tiết vì tính bảo mật của công việc. Khi được hỏi về việc giải nghệ, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không rời khỏi làng giải trí, chỉ là cuộc đời mình có thêm một hướng đi mới. Tôi đã nhận đóng một bộ phim ở đại lục, sau này sẽ chia sẻ đến mọi người".

Lê Chấn Diệp sinh năm 1986, hoạt động từ năm 2009 với vai trò người mẫu, diễn viên. Sự nghiệp của anh chuyển biến tích cực khi giành chiến thắng cuộc thi Nam vương Hồng Kông 2016 rồi đẩy mạnh các hoạt động tại TVB. Tài tử xuất hiện trong nhiều bộ phim: Tòa nhà Kim Tiêu, Đặc cảnh sân bay, Phi hổ cực chiến… Lê Chấn Diệp ghi điểm với vẻ ngoài rắn rỏi, nam tính, từng được ví là "bản sao Cổ Thiên Lạc".