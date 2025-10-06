'Thị hậu' Hồ Định Hân kết hôn ở tuổi 44

Hồ Định Hân bất ngờ đăng ảnh cưới sau thời gian hẹn hò kín tiếng ẢNH: INSTAGRAM

Trên Instagram, Hồ Định Hân khoe loạt ảnh cưới lãng mạn đính kèm chú thích là tên tiếng Anh của hai người cùng mốc thời gian đặc biệt: "Akin & Nancy, 3.10.2025". Cặp đôi tổ chức ngày trọng đại riêng tư, tinh tế trong không gian ngoài trời thoáng đãng, thơ mộng với tòa nhà mang kiến trúc cổ bao bọc bởi thảm cỏ xanh mướt, phóng tầm nhìn ra hồ nước mênh mông cùng những dãy núi mờ ảo.

Trong bài đăng tiếp theo, Hồ Định Hân chia sẻ những khung hình rạng rỡ, cận cảnh cô dâu chú rể trong ngày cưới. Cô chia sẻ ngọt ngào: "Thời điểm đẹp đẽ để tìm thấy anh, ông trời thật tốt với em". Bên dưới mục bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè cùng đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc hạnh phúc đến sao phim Xứng danh tài nữ cùng chồng mới cưới.

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của Hồ Định Hân và bạn đời ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau gần chục năm độc thân, Hồ Định Hân được đàn anh Lâm Thịnh Bân và tài tử Hồng Vĩnh Thành mai mối với bác sĩ Akin Chan. Theo truyền thông xứ cảng thơm, "nửa kia" của nữ diễn viên là một bác sĩ phẫu thuật, từng theo học y ở cả Hồng Kông lẫn Anh, tham gia công tác cứu trợ ở nhiều nước.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi 2024, mỹ nhân phim Vạn phụng chi vương tiết lộ cô đang có mối quan hệ tình cảm song từ chối chia sẻ chi tiết. Sao nữ TVB bộc bạch: "Tôi luôn giữ kín chuyện tình cảm, nhưng tôi muốn chia sẻ điều này với mọi người... Anh ấy không phải người trong ngành giải trí, nhưng bạn bè tôi đã gặp anh ấy. Họ rất mừng cho tôi!". Thời điểm đó, cô chia sẻ bản thân không có ý định công khai bạn trai vì muốn giữ chuyện tình cảm trong vòng riêng tư đồng thời cho biết mình đang ổn định, hạnh phúc.

Hồ Định Hân từng sợ già đi trong cô độc

Hồ Định Hân trải qua nhiều mối tình dang dở và độc thân suốt nhiều năm trước khi gặp chồng mới cưới ẢNH: INSTAGRAM NV

Trái ngược với sự nghiệp diễn xuất thành công, Hồ Định Hân khá lận đận trong chuyện tình cảm. Trong quá khứ, mỹ nhân phim Anh hùng thành trại từng trải qua nhiều mối, từng hẹn hò ca sĩ Ngô Hạo Khang, tài tử Mã Quốc Minh, nhạc sĩ Trần Minh Đạo… vướng tin đồn tình ái với tài tử Trần Triển Bằng.

Hồi 2021, Thị hậu TVB tâm sự cô đã độc thân suốt 6 năm. Thời điểm đó, người đẹp chia sẻ trên chương trình Twinkle Twinkle Single Star rằng sau nhiều năm lẻ bóng, cô cảm thấy hẹn hò là điều xa xỉ, xa vời. Nghệ sĩ 8X cho biết bạn bè, gia đình rất lo lắng, thường xuyên quan tâm, hỏi han cô về chuyện tình cảm. Sao nữ Hồng Kông thừa nhận: "Tôi cũng tự thấy nản, khi có chút hơi men trong người, tôi lại nói với bạn bè mình rằng tôi có cảm giác sẽ phải già đi trong cô độc và thấy buồn cho chính mình". Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn tin rằng có một người đặc biệt sẽ đến với mình trong tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2022, Hồ Định Hân thừa nhận bản thân quá lý trí, khó tin tưởng vào người khác và đó là một trong những lý do khiến cô "ế" lâu đến vậy. Sao phim Thâm cung kế thậm chí đùa rằng việc tìm người đàn ông của đời mình là ưu tiên hàng đầu của cô.

Nữ diễn viên giữ kín chuyện tình cảm với chồng bác sĩ, chỉ tập trung chia sẻ về hoạt động nghệ thuật ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồ Định Hân sinh năm 1981, cô là nữ diễn viên quen thuộc trên màn ảnh TVB qua các bộ phim: Bao la vùng trời, Bảo hiểm tình yêu, Bố Y thần tướng, Danh gia vọng tộc, Xứng danh tài nữ, Vạn phụng chi vương, Thâm cung kế… Người đẹp 2 năm liên tiếp chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) ở TVB nhờ màn thể hiện trong Chơi với ma (2015), Anh hùng thành trại (2016). Năm 2020, minh tinh thông báo rời TVB, theo đuổi hướng đi mới. Dù vậy, cô vẫn hợp tác với nhà đài qua một số dự án.

