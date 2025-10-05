Dương Tư Kỳ suýt chết vì tai nạn ở TVB

Dương Tư Kỳ kể tai nạn suýt chết cách đây nhiều năm ẢNH: HK01

Theo HK01 hôm 4.10, trong một chương trình của ViuTV mới đây, Dương Tư Kỳ bất ngờ tiết lộ về tai nạn tại TVB hồi 2004 khiến cô tưởng chừng không qua khỏi. Theo lời của người đẹp 7X, vụ việc kinh hoàng ấy diễn ra trong buổi tổng duyệt cho lễ kỷ niệm của nhà đài hàng đầu Hồng Kông. Lúc đó, nữ diễn viên phim Sức mạnh tình thân cùng bạn diễn tập luyện một động tác khó và cô vô ý ngã thẳng xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền cứng. Nghệ sĩ mô tả tình huống đó vô cùng nghiêm trọng, cô rơi vào trạng thái bị sốc thậm chí nghĩ rằng mình sắp mất mạng.

Ngay sau đó, Dương Tư Kỳ lập tức được đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy sao phim Bằng chứng thép 2 bị phù nề não, phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để theo dõi, điều trị. Khi đó, toàn bộ người thân của cô đều được gọi đến bệnh viện, như thể đến gặp nàng hậu này lần cuối.

Dương Tư Kỳ sau tai nạn

Người đẹp chia sẻ bản thân vẫn chịu di chứng sau tai nạn năm xưa ẢNH: HK01

Bà mẹ hai con tâm sự rằng những di chứng sau tai nạn nghiêm trọng năm đó đến nay vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cô bị suy giảm trí nhớ và vị trí tổn thương trong não được bác sĩ xác định là bị hư hại vĩnh viễn.

Dương Tư Kỳ cũng tiết lộ rằng thời điểm đó, công ty cấm cô tiết lộ chuyện phải nhập viện và điều trị trong phòng ICU. Người đẹp chỉ được phép chia sẻ đơn giản rằng mình bị chấn thương sau một tai nạn. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết chỉ vài ngày sau vụ việc, công ty thông báo cô buộc phải tham gia sự kiện kỷ niệm của nhà đài như thường lệ vì tối hôm đó cô được trao giải Nữ diễn viên tiến bộ.

Dương Tư Kỳ trở thành trụ cột trong gia đình, cô cật lực làm việc ở Hồng Kông lẫn đại lục để lo cho hai con và cha mẹ ẢNH: HK01

Dương Tư Kỳ sinh năm 1978, trở nên nổi tiếng khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2001 rồi gia nhập TVB. Người đẹp từng ghi dấu ấn qua các bộ phim: Anh hùng đao thủ, Huyết chiến tình thù, Mưu sinh, Đội cứu hộ trên không, Trăm mưu ngàn kế, Đội điều tra liêm chính, Danh gia vọng tộc, Bằng chứng thép 2… Cô cũng tham gia dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình đồng thời được săn đón với vai trò người mẫu, ca sĩ.

Tuy nhiên, danh tiếng, sự nghiệp của Dương Tư Kỳ dần tuột dốc vì đời tư tai tiếng. Nữ diễn viên từng có mối tình đẹp kéo dài 9 năm với nam diễn viên Lý Vĩnh Hào nhưng rồi rời bỏ bạn trai, cặp đại gia. Năm 2012, cô thông báo đã sinh con gái đầu lòng, làm mẹ đơn thân. Hồi 2019, Dương Tư Kỳ tiết lộ đã đăng ký kết hôn và sinh con trai vào năm sau. Nàng hậu giấu kín danh tính chồng, cuộc sống của cô không thấy có bóng dáng của bạn đời, con trai của người đẹp mang họ mẹ.

Những năm qua, Dương Tư Kỳ ít hoạt động nghệ thuật do tên tuổi không còn được săn đón như xưa. Cô từng làm nhiều công việc rồi chuyển hướng sang livestream, thường xuyên đi về giữa Hồng Kông và đại lục để vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc hai con nhỏ. Gần đây, người đẹp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.