'Mỹ nhân gợi cảm' một thời của Hồng Kông giờ phải mở quán ăn nhỏ kiếm sống

Không còn hào quang của những năm tháng nổi tiếng, Mạch Gia Kỳ hiện dành phần lớn thời gian trong căn bếp nhỏ, tất bật từ sáng sớm đến tối muộn để chăm lo cho gia đình bằng những tô hoành thánh bình dị.

Cuộc sống hiện tại của Mạch Gia Kỳ khiến nhiều người bất ngờ

Nhắc đến Mạch Gia Kỳ, nhiều khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh mỹ nhân Hồng Kông gợi cảm thập niên 1990. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tôi có hẹn với cương thi, Hồng hưng Thập tam muội hay Thủ đoạn của trai, đồng thời hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám như Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân. Dù từng vướng tranh cãi vì bị dụ chụp ảnh khỏa thân khi mới 15 tuổi nhưng Mạch Gia Kỳ vẫn có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí thời bấy giờ.

Mạch Gia Kỳ nổi tiếng qua bộ phim The Peeping đóng chung cùng Ngô Ngạn Tổ năm 2002 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH PHIM THE PEEPING

Sau khi kết hôn với luật sư Vương Quốc Hào vào năm 2006, Mạch Gia Kỳ dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Cô lần lượt sinh hai con trai và một con gái, trở thành bà mẹ toàn thời gian.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên không phải lúc nào cũng êm đềm. Sau khi sinh con đầu lòng, cô từng mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng. Mạch Gia Kỳ thừa nhận khoảng thời gian đó khiến cả cô lẫn con trai đều chịu tổn thương tinh thần nặng nề. Vì cảm thấy áy náy với con đầu, cô quyết định sinh thêm con để cậu bé có người bầu bạn. Nhờ sự đồng hành của các con cùng quá trình điều trị tâm lý, nữ diễn viên dần vượt qua bệnh trầm cảm. Đến năm 2018, bác sĩ xác nhận tình trạng của cô đã hoàn toàn ổn định.

Hiện tại, ba người con của Mạch Gia Kỳ đều đã trưởng thành. Con trai cả 18 tuổi đang theo học ngành luật tại Anh, được cho là thừa hưởng năng khiếu nghề nghiệp từ cha. Con trai thứ hai 15 tuổi có tính cách năng động, yêu thích bóng rổ, trong khi con gái út 12 tuổi theo đuổi bộ môn nhảy múa. Dù có mẹ là người nổi tiếng, cả ba người con đều không tham gia showbiz.

Khi các con lớn dần, áp lực kinh tế cũng ngày càng đè nặng lên gia đình. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Hồng Kông, học phí của con cái cùng tiền viện phí cho cha mẹ già khiến cuộc sống của người đẹp 7X gặp không ít khó khăn.

Mạch Gia Kỳ từng thử quay lại đóng phim nhưng chỉ nhận được những vai phụ với mức thù lao thấp. Sau đó, cô tiếp tục thử sức ở nhiều công việc khác như bán hàng online, bán bảo hiểm hay thu ngân nhưng vẫn không cải thiện được tình hình tài chính. Cuối cùng, cô và chồng quyết định chuyển cả gia đình về quê nhà của chồng ở Quảng Đông (Trung Quốc) sinh sống để giảm bớt áp lực chi tiêu.

Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Mạch Gia Kỳ (bên phải) từng được xem là biểu tượng gợi cảm không hề kém cạnh Thư Kỳ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH PHIM LOVE IS SWEET

Tháng 2.2026, quán hoành thánh của Mạch Gia Kỳ chính thức khai trương. Quán có tên "Quốc Ninh Hoành Thánh", lấy từ chữ "Quốc" trong tên chồng và chữ "Ninh" của địa phương Quảng Ninh (Quảng Đông, Trung Quốc), mang ý nghĩa gắn liền với gia đình.

Quán ăn chỉ rộng khoảng 12 m2, nằm trong một con phố cũ. Không có biển hiệu cầu kỳ hay phong cách trang trí sang trọng, mọi thứ đều giản dị như bao quán ăn bình dân khác. Thậm chí, tấm bảng hiệu còn do chính tay cô viết.

Trong vai trò bà chủ, Mạch Gia Kỳ gần như tự tay làm mọi việc. Mỗi ngày cô thức dậy từ 4 giờ 30 sáng, đi chọn thịt tươi, tự bóc tôm, cán vỏ hoành thánh nhiều lần cho đến khi mỏng như giấy. Từ sáng đến tối, cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hoành thánh tại quán được bán với mức giá bình dân, chỉ khoảng 8 - 10 nhân dân tệ (31.000 - 38.000 đồng) mỗi tô nhưng được nhận xét khá đầy đặn. Ngoài hương vị truyền thống, cô còn bổ sung thêm các loại nhân mới như bắp thịt heo hay gà nấm. Nhờ nguyên liệu tươi cùng hương vị đậm chất địa phương, quán ăn của nữ diễn viên dần được nhiều thực khách biết đến.

Bên cạnh việc bán hàng, Mạch Gia Kỳ còn mở tài khoản Douyin để ghi lại cuộc sống thường ngày tại quán. Những khoảnh khắc cô mặc tạp dề dính đầy bột, tất bật tính tiền hay tranh thủ nghỉ ngơi sau giờ cao điểm khiến nhiều người đồng cảm. Tài khoản của cô hiện đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi.