Tài tử Hồng Kông Hồng Kim Bảo tận hưởng cuộc sống sung túc ở tuổi 76

Ngày 13.5, một doanh nhân trẻ tại Hoàng Thạch, Hồ Bắc (Trung Quốc) đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh chuẩn bị tiệc riêng cho nam diễn viên kỳ cựu, qua đó hé lộ phần nào cuộc sống thường nhật của "ông béo làng võ". Người này viết: "Hôm nay được nấu ăn cho thầy Hồng Kim Bảo".

Hồng Kim Bảo không ngại chi mạnh tay để mời đầu bếp danh tiếng và đội ngũ phục vụ cao cấp cho bữa tiệc riêng Ảnh: Sohu

Hồng Kim Bảo tận hưởng tuổi già giàu sang

Theo truyền thông Trung Quốc, trong khoảng 2 năm trở lại đây, Hồng Kim Bảo thường xuyên sinh sống và làm việc tại Trung Quốc đại lục. Ông từng tới Thiểm Tây để học làm mì thủ công, đồng thời tìm hiểu văn hóa hí khúc địa phương. Từ những động thái này, nhiều người cho rằng nam diễn viên kỳ cựu hiện đã định cư tại đây. Trước đó, cuối năm 2025, con dâu của ông là Janet Chow cũng tiết lộ cả gia đình đã chuyển tới Thâm Quyến (Trung Quốc) sinh sống.

Điều khiến nhiều người chú ý là thay vì tổ chức tiệc tại khách sạn hay mời đầu bếp tới tận nhà, Hồng Kim Bảo lựa chọn hình thức khá đặc biệt. Theo tiết lộ, doanh nhân trẻ họ Mẫn là chủ khách sạn 4 sao Kim Hoa tại Hồ Bắc (Trung Quốc). Người này trực tiếp dẫn đội ngũ đầu bếp tới nhà hàng để chuẩn bị tiệc cho nam diễn viên.

Nhiều ý kiến cho rằng chỉ riêng việc mời được chủ khách sạn đích thân phục vụ đã cho thấy mức chi phí không hề nhỏ. Ngoài yếu tố công việc, không loại trừ khả năng doanh nhân trẻ muốn có cơ hội gặp thần tượng nên mới theo sát buổi tiệc suốt quá trình.

Nam diễn viên xuất hiện khỏe khoắn và thoải mái trong buổi gặp mặt cùng bạn bè, người thân Ảnh: Weibo

Điểm đáng chú ý nằm ở đội ngũ đầu bếp phục vụ tận nơi, trong đó có cả một bậc thầy ẩm thực Trung Hoa mang họ Ngũ. Với số lượng nhân sự và mức độ cầu kỳ của buổi tiệc, tổng chi phí được cho là rất cao.

Ngoài cuộc sống tuổi già sung túc, Hồng Kim Bảo từ lâu còn được biết đến là một trong những ngôi sao võ thuật sở hữu khối tài sản đáng nể của làng giải trí Hồng Kông.

Theo Dimsum Daily, gia đình nam diễn viên có thời gian dài sống trong căn biệt thự độc lập rộng lớn tại khu phố nhà giàu Happy Valley (Đại Phố, Hồng Kông). Căn nhà được cho là có diện tích gần 300 mét vuông, với không gian riêng tư và khu vực hầm gửi xe.

Con trai cả của ông là Hồng Thiên Minh cũng nhiều lần để lộ bộ sưu tập xe hơi đắt đỏ của gia đình trên mạng xã hội. Truyền thông Hồng Kông cho biết gia đình Hồng Kim Bảo sở hữu nhiều mẫu xe hạng sang phục vụ cho việc di chuyển giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Sau cả đời cống hiến cho điện ảnh võ thuật, cuộc sống hiện tại của Hồng Kim Bảo khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ Ảnh: Hong Kong Film Awards

Không chỉ nổi tiếng nhờ sự nghiệp điện ảnh kéo dài hơn nửa thế kỷ, Hồng Kim Bảo còn được xem là "đại ca" có tầm ảnh hưởng lớn trong giới phim võ thuật châu Á. Ông từng tham gia hơn 200 dự án điện ảnh với vai trò diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên hiện chủ yếu tận hưởng cuộc sống bên gia đình, thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc riêng, nhà hàng cao cấp và các sự kiện dành cho giới thượng lưu.

Dù tuổi tác ngày càng lớn và từng trải qua phẫu thuật tim vào năm 2009, Hồng Kim Bảo vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh, cuộc sống dư dả và được nhiều hậu bối trong giới giải trí kính trọng.