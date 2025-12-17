Hồng Kim Bảo nói rõ nguyên nhân thân hình 'phát tướng' dù là siêu sao võ thuật

Nhắc đến Hồng Kim Bảo, khán giả yêu điện ảnh đều không xa lạ. Ông là "đại sư huynh" của nhóm Thất Tiểu Phúc, là cha của diễn viên Hồng Thiên Minh và là gương mặt gắn liền với hàng loạt tác phẩm võ thuật kinh điển. Với tính cách chân thành, nghĩa hiệp, Hồng Kim Bảo được đánh giá cao cả về tài năng lẫn nhân cách trong giới nghệ sĩ. Hiện tại, khi tuổi đã cao và mang nhiều chấn thương nghề nghiệp, ông gần như lui về nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu.

Biến cố tuổi trẻ đã thay đổi ngoại hình của Hồng Kim Bảo

Ngay từ khi còn là một thiếu niên, Hồng Kim Bảo đã ghi dấu ấn với phong cách võ thuật mạnh mẽ và linh hoạt dù không sở hữu vóc dáng chuẩn Ảnh: Sohu

Theo Sohu, dù ít xuất hiện trước ống kính, những năm gần đây Hồng Kim Bảo vẫn bắt kịp xu hướng khi tham gia các nền tảng video ngắn tại Trung Quốc. Ông thường chia sẻ kỷ niệm nghề nghiệp và những khoảnh khắc đời thường, thu hút lượng người theo dõi lớn, cho thấy sức ảnh hưởng của một tượng đài võ thuật vẫn còn nguyên vẹn.

Mới đây, trong một đoạn video có sự xuất hiện của hai con trai là Hồng Thiên Minh và Hồng Thiên Chiếu, Hồng Kim Bảo đã thoải mái trò chuyện và kể lại nhiều câu chuyện trong quá khứ. Trước thắc mắc quen thuộc của khán giả về việc vì sao ông có thân hình mập mạp, nam nghệ sĩ đã lần đầu giải thích rõ ràng.

Hồng Kim Bảo kể, khi 14 tuổi, ông từng gặp tai nạn nghiêm trọng do ngã từ độ cao tương đương ba chiếc bàn, dẫn đến chấn thương nặng. Trong thời gian dưỡng thương, ông không thể tập luyện mà chỉ nằm nghỉ, ăn uống và ngủ mỗi ngày. Kể từ đó, đúng vào giai đoạn cơ thể phát triển, cân nặng của ông tăng lên không kiểm soát và duy trì cho đến tận sau này.

Hồng Kim Bảo cho biết ông hiểu rõ bản thân không phù hợp với hình ảnh nam thần hay diễn viên hình thể chuẩn. Thế mạnh lớn nhất của ông chính là võ thuật, vì vậy ông luôn tập trung khai thác điểm mạnh này để khẳng định vị trí trong nghề.

Hồng Kim Bảo trong một video mới đây chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp cùng hai con trai Hồng Thiên Minh và Hồng Thiên Chiếu Ảnh: Sohu

Vai chính đầu tiên của ông trong bộ phim Tam Đức hòa thượng và Xuân Mễ Lục đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Hình ảnh một chàng mập nhưng võ nghệ cao cường nhanh chóng tạo dấu ấn. Ban đầu, vai diễn này được dự định giao cho Thành Long, tuy nhiên do trùng lịch trình, Hồng Kim Bảo - khi đó là đạo diễn, đã trực tiếp đảm nhận. Bộ phim thành công cả về chuyên môn lẫn doanh thu, đưa tên tuổi ông lên hàng ngôi sao.

Trong cuộc trò chuyện, Hồng Thiên Minh cũng đặt câu hỏi về thu nhập của cha trong thời kỳ hoàng kim. Hồng Kim Bảo cho biết thu nhập khi đó tương đối tốt, song ông không giỏi quản lý tài chính và cũng không có thói quen đòi hỏi thù lao cao. Do coi trọng tình nghĩa và không muốn "ra giá" với nhà sản xuất, thu nhập của ông trong nhóm diễn viên hàng đầu thực tế lại thấp hơn nhiều người.

Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn so sánh với Thành Long. Khi quay bộ phim Trái tim rồng, Hồng Kim Bảo chỉ nhận cát sê khoảng 4 triệu HKD, bao gồm cả vai trò đạo diễn, diễn viên và chỉ đạo võ thuật. Trong khi đó, Thành Long đã nhận gần 20 triệu HKD cho Xà hình điêu thủ, mức chênh lệch rất lớn.

Bên cạnh các yếu tố như độ phủ truyền thông hay sức hút thị trường, Hồng Kim Bảo cho biết một lý do quan trọng khiến ông không đòi hỏi mức thù lao cao là vì chữ ân tình. Trong suốt 20 năm, ông không chuyển công ty và cũng chưa từng đặt vấn đề tăng cát sê.

Khi chưa nổi tiếng và gặp khó khăn về tài chính, Hồng Kim Bảo từng được ông Hà Quán Xương - lãnh đạo hãng phim Gia Hòa, hỗ trợ mỗi tháng 4.000 HKD trong suốt một năm mà không kèm bất kỳ điều kiện nào. Chỉ đến khi có công việc ổn định, ông mới hoàn trả khoản tiền này. Để đáp lại ân tình đó, Hồng Kim Bảo đã gắn bó và cống hiến cho Gia Hòa suốt hai thập kỷ, làm việc âm thầm và tận tâm.

Hồng Kim Bảo hiện sống an nhàn bên gia đình sau nhiều năm cống hiến cho điện ảnh Hồng Kông Ảnh: Sohu

Khi được hỏi liệu có từng tự mãn sau khi kiếm được nhiều tiền hay không, Hồng Kim Bảo hài hước đáp rằng cân nặng của ông "không cho phép bay cao". Ông cho biết bản thân trưởng thành từ những ngày khó khăn, dù cuộc sống hiện tại đã khá giả hơn nhưng vẫn không cho phép mình sống hoang phí. Theo ông, nghệ sĩ trước hết cũng chỉ là con người bình thường.

Trong đời sống thường ngày, Hồng Kim Bảo không xem mình là người nổi tiếng ở vị thế cao hơn người khác. Khi được nhận ra ngoài đường, ông sẵn sàng đáp lại khán giả, song nếu bị làm phiền quá mức, ông cho rằng đó là hành vi quấy rối.

Sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, Hồng Kim Bảo hiểu rõ sự thực dụng của môi trường này. Khi nổi tiếng, luôn có người vây quanh, còn khi hết thời, ít ai nhớ đến. Vì vậy, ông chọn cách không tự đề cao bản thân, tập trung làm tốt công việc và luôn ghi nhớ rằng thành công hôm nay là nhờ khán giả.