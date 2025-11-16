Hồng Thiên Minh chịu nhiều định kiến, áp lực khi là con trai Hồng Kim Bảo

Nỗi khổ khi là con trai Hồng Kim Bảo

Cha con Hồng Thiên Minh - Hồng Kim Bảo ẢNH: INSTAGRAM NV, HK01

Diễn viên Hồng Thiên Minh được biết đến là con trai cả của sao võ thuật hàng đầu Hồng Kông Hồng Kim Bảo. Kể từ khi bắt đồng hoạt động từ năm 1990, anh đã chịu nhiều lời bàn tán vì là "con nhà nòi" thậm chí mang tiếng là "dựa hơi" người cha nổi tiếng, quyền lực trong giới. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với HK01, nghệ sĩ 51 tuổi trải lòng về những định kiến, áp lực mà bản thân phải đối mặt trong hơn 30 năm làm nghề.

Hồng Thiên Minh kể thời điểm từ Canada trở về Hồng Kông gia nhập TVB, cái mác "con nhà sao" giúp anh có lợi thế ở vạch xuất phát: dễ dàng được khán giả biết đến hơn những "tân binh" khác. Tuy nhiên, cái giá phải trả là họ cũng đánh giá anh khắt khe hơn. "Người khác làm được tầm 70% là cũng ổn rồi, nhưng với tôi, người ta sẽ nói: Anh ta là con trai Hồng Kim Bảo, anh ta phải làm được nhiều hơn thế nữa", nam diễn viên phim Tân câu chuyện cảnh sát nói.

Nghệ sĩ 7X cho biết từng chịu nhiều ánh mắt dè chừng, nghi ngại từ người khác thậm chí có người nói anh chỉ "dựa hơi" Hồng Kim Bảo. Anh nói mình chỉ có thể cố gắng hết sức để thể hiện năng lực của bản thân ẢNH: HK01

Hồng Thiên Minh thừa nhận bản thân cay đắng khi nhận lời chế giễu rằng: "Hồng Kim Bảo đã nâng đỡ rất nhiều người thành sao, duy chỉ có con trai mình là nâng không nổi". Con trai Hồng Kim Bảo cho biết anh từng làm diễn viên đóng thế nhưng không hề được ưu ái vì xuất thân đặc biệt. Khi quay bộ phim Slickers vs. Killers (1991), anh có cảnh đóng thế nhảy từ tầng 2 xuống, đập vào tường, bị trật chân. Hồng Kim Bảo chỉ hỏi han ngắn gọn: "Có sao không? Tay chân cử động được chứ?".

Sau khi băng bó và trở lại phim trường, ông lập tức yêu cầu con trai chuẩn bị cho cảnh đập xuyên kính. Lúc đó, Hồng Thiên Minh cảm thấy khó hiểu trước sự nghiêm khắc từ cha, sau này anh mới vỡ lẽ ra là ông muốn chứng minh dù là con trai của mình thì vẫn phải làm việc cật lực như bao người khác, không thể có sự thiên vị.

Nghệ sĩ 7X phủ nhận việc được cha nâng đỡ trong nghề ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồng Thiên Minh nói mình là "con nhà sao" chứ không phải "con nhà giàu". Chỉ được cha lo cho cuộc sống cơ bản, hoàn toàn không phải kiểu sống xa hoa. Anh khẳng định bản thân chưa từng nhờ cha nâng đỡ trong nghề và Hồng Kim Bảo cũng chưa từng dùng sức ảnh hưởng của mình để hậu thuẫn các con vào showbiz. Thậm chí, thời mới đóng phim, Hồng Thiên Minh từng nhận được vai chính trong một dự án của TVB, nhưng khi lãnh đạo nhà đài gặp Hồng Kim Bảo, họ liền thay đổi quyết định. "Họ đề xuất với cha tôi: 'ông làm sư phụ dẫn dắt, Thiên Minh là nam chính'. Nhưng cha tôi không nhận lời, vậy là vai chính của tôi cũng mất", tài tử 7X kể.

Năm 2017, Hồng Thiên Minh rời TVB sau khoảng 20 năm gắn bó. Anh thừa nhận suốt chừng ấy thời gian, bản thân chưa có vai diễn để đời, cũng chưa từng bước lên cái gọi là đỉnh cao sự nghiệp. Bên cạnh diễn xuất, anh còn được khán giả biết đến nhờ tham gia hàng loạt chương trình tạp kỹ. Ở tuổi ngoài 50, nam diễn viên hài lòng với những gì mình đã nỗ lực, cống hiến.

Gia đình ba thế hệ sống hòa hợp, hạnh phúc

Hồng Kim Bảo bên con trai Hồng Thiên Minh và hai cháu trai ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồng Thiên Minh kể anh là con trai cả trong nhà, dưới còn hai em trai và một em gái. Tuổi thơ của họ là chuỗi ngày thiếu vắng cha vì Hồng Kim Bảo bận rộn với các dự án phim ảnh nối tiếp nhau. Họ hiếm khi gặp bố mà thỉnh thoảng chỉ đến phim trường thăm ông vào dịp cuối tuần hoặc ngày nghỉ. Trong mắt nghệ sĩ 51 tuổi, cha là người rất có uy. Anh từng chứng kiến sao phim Vịnh Xuân Quyền nổi giận trên phim trường, tung cú đá "trời giáng" xuống thùng đạo cụ để nhắc nhở mọi người tập trung cao độ vào từng cảnh quay.

Hồng Thiên Minh và các em cùng mẹ sang Canada sống từ năm lên 10 nên cơ hội tiếp xúc với cha ngày càng ít, tình cảm có phần xa cách. Đến khi trở về Hồng Kông làm nghề, nam diễn viên và "trùm võ thuật" mới có nhiều cơ hội để gần gũi, thấu hiểu nhau hơn. Khi anh lập gia đình, có con, hai quý tử trở thành sợi dây gắn kết cả nhà với nhau. Giờ đây, Hồng Kim Bảo dành nhiều thời gian ở bên con cháu, dưỡng bệnh tuổi già. Ông hạnh phúc vì được quây quần bên người thân thậm chí nhiều lúc chủ động rủ cả nhà du lịch dịp lễ tết như bù lại khoảng thời gian xa cách lúc xưa.

Mối quan hệ giữa Hồng Thiên Minh với mẹ kế - bà Cao Lệ Hồng cũng rất tốt đẹp. Anh kể đại gia đình nhiều dịp tụ họp ấm cúng, mọi sự chú quan tâm, chăm sóc đều dồn vào các cháu.

Vợ chồng Hồng Thiên Minh - Châu Gia Úy bên các con ẢNH: INSTAGRAM NV

Gia đình 3 thế hệ của Hồng Kim Bảo sống hòa hợp, vui vẻ ẢNH: WEIBO NV

Hồng Thiên Minh sinh năm 1974, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1990. Nam diễn viên được biết đến qua nhiều tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình: Âm dương lộ 4, Tân câu chuyện cảnh sát, 72 khách trọ, Diệp Vấn: Trận chiến cuối cùng, Hồ sơ trinh sát, Liệt hỏa hùng tâm, Gia đình vui vẻ, Cư gia binh đoàn… Nghệ sĩ từng xuất hiện cùng cha mình trong một số tác phẩm: Sát phá lang, Đầu bếp Kungfu, Cảnh sát Sammo…

Về đời tư, Hồng Thiên Minh kết hôn với nữ diễn viên Châu Gia Úy năm 2012 và có 2 con trai.