Hồng Kim Bảo gây chú ý vì diện mạo khác lạ sau giảm cân

Hồng Kim Bảo giảm cân đáng kể trong lần xuất hiện mới nhất ẢNH: HK01

Theo HK01 tối 19.4, vợ chồng Hồng Kim Bảo - Cao Lệ Hồng cùng dự lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 44 tại Hồng Kông. Diện mạo khác lạ của ngôi sao võ thuật xứ cảng thơm thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trong lần xuất hiện mới nhất trước công chúng, sao phim Vịnh Xuân Quyền mặc vest đen kết hợp sơ mi sáng màu và cà vạt hoa tươi tắn, nổi bật.

Nghệ sĩ 74 tuổi được nhận xét trông trẻ trung, khỏe khoắn hơn so với những lần lộ diện trước đó. Mặc dù vẫn phải chống gậy nhưng nam diễn viên di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt hơn, không còn nặng nề, khó nhọc mỗi lần cất bước như trước. Truyền thông tiết lộ thời gian qua ngôi sao kỳ cựu giảm cân đáng kể nhằm cải thiện các vấn đề sức khỏe, chính vì thế trông ông thon gọn, khỏe khoắn thấy rõ.

Hồng Kim Bảo bên vợ - Hoa hậu Hồng Kông 1984 Cao Lệ Hồng. Bà Cao không có con chung với sao võ thuật hàng đầu Hồng Kông, chăm sóc các con riêng của chồng. Ở tuổi xế chiều, họ tận hưởng cuộc sống bình yên, vui vầy bên con cháu ẢNH: HK01

Hồng Kim Bảo sánh bước bên cạnh vợ - bà Cao Lệ Hồng. Hoa hậu Hồng Kông 1984 diện váy hồng nổi bật, tôn vóc dáng mảnh mai cùng thần thái tươi tắn. "Hoa hậu lai đẹp nhất Hồng Kông" một thời được khen cuốn hút, quý phái ở tuổi ngoài 60. Bà liên tục xuất hiện cùng chồng, kề cận chăm sóc sao võ thuật trong nhiều hoạt động tại quê nhà Hồng Kông cho đến quốc tế. Năm ngoái, bà cùng Hồng Kim Bảo đến TP.HCM dự sự kiện về phim ảnh Hồng Kông.

Những năm gần đây, Hồng Kim Bảo gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Ông bị tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao đồng thời từng trải qua cuộc phẫu thuật đầu gối hồi 2017. Bệnh tình ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của nam diễn viên, khiến ông thời gian dài không thể đi lại bình thường, phải ngồi xe lăn. Tháng 5.2020, ngôi sao võ thuật Hồng Kông khiến khán giả không nhận ra khi xuất hiện trong một bức ảnh chụp cùng bạn bè với vẻ ngoài hốc hác, sụt cân, gương mặt tiều tụy.

Sau thời gian dài tập trung chăm sóc cơ thể, tĩnh dưỡng, sức khỏe Hồng Kim Bảo ngày càng được cải thiện. Sao phim Cửu Long thành trại từng tiết lộ ông gầy đi nhiều vì bị vợ "bắt nạt". Bà Cao Lệ Hồng là người chăm sóc cho ông mọi thứ, từ việc kiểm soát chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học cho đến các hoạt động rèn luyện thể lực nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng và cả quá trình thăm khám định kỳ.

Hồng Kim Bảo - Cao Lệ Hồng dự một sự kiện điện ảnh ở Việt Nam hồi tháng 11.2025 ẢNH: HẢI DUY

Khi đến Việt Nam hồi tháng 11.2025, Hồng Kim Bảo di chuyển bằng xe lăn rời khỏi sân bay từ đó khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của sao võ thuật. Nam diễn viên sau đó chia sẻ: "Thật ra đầu gối của tôi gặp vấn đề nên bất tiện trong việc di chuyển. Còn lại tâm trí tôi vẫn còn minh mẫn, tôi vẫn còn khỏe để có thể tiếp tục sáng tạo những tác phẩm hay cho mọi người".

HK01 tiết lộ hình ảnh Hồng Kim Bảo trông trẻ khỏe hơn trước khiến ông vướng một số "thuyết âm mưu", bao gồm cả tin đồn tiêm một loại chất lỏng bí ẩn để cải thiện vẻ ngoài. Con trai của ông là Hồng Thiên Minh từng phải lên tiếng giải thích: "Một số người không chỉ nói về cha tôi mà còn bàn tán về Lý Liên Kiệt vì dạo gần đây trông họ thay đổi nhiều quá… Trên mạng có rất nhiều suy đoán, đề cập đến các phương pháp điều trị bí ẩn này nọ, không thực ra không hề có". Nam diễn viên cũng giải thích Hồng Kim Bảo đóng phim võ thuật nhiều năm, cơ thể có không ít chấn thương tích tụ, nhất là phần đầu gối, khiến việc đi lại khó khăn. Hiện tình hình ổn hơn, sao phim Kế hoạch A không còn phải phụ thuộc vào xe lăn mỗi khi di chuyển.