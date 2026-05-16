Tài tử Hồng Kông Lưu Tùng Nhân thừa nhận 'quá khứ bốc đồng’

Mới đây, nam diễn viên Lưu Tùng Nhân bất ngờ chia sẻ lại những kỷ niệm thời trẻ trên mạng xã hội và hiếm hoi thừa nhận, trong quá khứ, bản thân từng có tính khí nóng nảy, thậm chí làm mất lòng nhiều đồng nghiệp trên phim trường.

Lưu Tùng Nhân thừa nhận từng khiến nhiều đồng nghiệp áp lực và tổn thương vì tính cách khó ưa của mình khi còn trẻ Ảnh: Sohu

Một thời bốc đồng và nóng nảy

Theo lời Lưu Tùng Nhân, thời còn trẻ ông thường quá nhập tâm vào vai diễn. Mỗi khi bước vào trạng thái diễn xuất, ông gần như không để ý đến mọi thứ xung quanh và không muốn bất kỳ ai làm phiền. Nếu bị ngắt quãng trong lúc tập trung, ông sẽ nổi nóng ngay lập tức.

Điều khiến nam diễn viên day dứt nhất là khi đó ông hoàn toàn không nhận ra vấn đề trong cách cư xử của mình. Nhiều năm sau, Mễ Tuyết mới tiết lộ cho ông biết sự thật phía sau hậu trường. Lưu Tùng Nhân kể lại: "Mãi đến nhiều năm sau, trong một lần trò chuyện với Mễ Tuyết, cô ấy mới nói với tôi rằng: Anh có biết hồi đó trên phim trường anh đã xúc phạm bao nhiêu người không? Nhiều người không ưa anh đâu, đều là em đứng phía sau giải thích và hòa giải giúp anh". Theo lời nam diễn viên, Mễ Tuyết luôn giải thích với mọi người rằng ông không cố ý, chỉ là quá nhập tâm và chuyên tâm cho công việc.

Nhìn lại quãng thời gian đó, Lưu Tùng Nhân thừa nhận bản thân khi ấy còn quá bồng bột và thiếu chín chắn. Ông kể từng có lúc lớn tiếng với Mễ Tuyết dù nữ diễn viên lúc đó đã là ngôi sao hạng A nổi tiếng hơn ông rất nhiều. Nam diễn viên cho biết ông cảm thấy áy náy vì đã khiến bạn diễn chịu không ít tổn thương và ấm ức.

Tình bạn kéo dài nhiều năm giữa Lưu Tùng Nhân và Mễ Tuyết khiến khán giả ngưỡng mộ Ảnh: TVB

Câu chuyện quá khứ tuy có phần gai góc nhưng lại khiến nhiều khán giả cảm thấy chân thật. Nhiều diễn viên giỏi thường rất nhập tâm khi làm nghề, nhưng sự tận tụy với vai diễn không đồng nghĩa với việc có thể vô tình làm tổn thương người khác.

Việc Lưu Tùng Nhân sẵn sàng nhắc lại chuyện cũ sau nhiều năm cũng được xem là một sự tự nhìn nhận và phản tỉnh hiếm có trong giới giải trí. Ông không tìm cách bao biện cho bản thân, mà thẳng thắn thừa nhận mình từng nóng nảy, cố chấp và thiếu sự tinh tế trong cách đối nhân xử thế. Chính sự chân thành này lại khiến công chúng dành cho ông nhiều thiện cảm hơn.

Trong khi đó, cách hành xử của Mễ Tuyết cũng nhận được nhiều lời khen. Thời điểm ấy, bà đã là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hồng Kông, nhưng vẫn chọn cách im lặng chịu đựng thay vì làm lớn chuyện hay công khai trách móc đồng nghiệp. Không chỉ vậy, bà còn chủ động đứng ra hòa giải và giúp bạn diễn tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có trên phim trường.

Sau này, Lưu Tùng Nhân từng nhiều lần công khai cảm ơn và xin lỗi Mễ Tuyết. Ông dành cho bà những lời trân trọng khi nhắc đến sự bao dung, kiên nhẫn và khả năng chịu đựng tính khí thất thường của mình suốt nhiều năm hợp tác.

Trong lòng khán giả, Lưu Tùng Nhân và Mễ Tuyết từ lâu đã là một trong những cặp đôi màn ảnh kinh điển của phim truyền hình Hồng Kông. Cả hai hợp tác trong nhiều tác phẩm và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Những năm gần đây, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ, tụ họp cùng bạn bè. Lưu Tùng Nhân thậm chí còn gọi Mễ Tuyết là "hồng nhan tri kỷ", cho thấy mối quan hệ giữa họ đã vượt xa tình đồng nghiệp thông thường.

Dù đều đã bước sang tuổi U.80, Lưu Tùng Nhân và Mễ Tuyết vẫn luôn đồng hành và trân trọng tình bạn lâu năm Ảnh: Weibo Mễ Tuyết

Sau chia sẻ của nam diễn viên, nhiều cư dân mạng để lại bình luận cho rằng cả hai rất đẹp đôi, thậm chí có người còn tò mò đặt câu hỏi liệu họ từng có tình cảm với nhau hay chưa. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng cho rằng sức hút của những cặp đôi màn ảnh không nhất thiết phải đến từ chuyện tình ngoài đời thực. Điều khiến công chúng nhớ mãi chính là sự ăn ý trước ống kính cùng sự tôn trọng, đồng hành phía sau hậu trường.

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Lưu Tùng Nhân, ông từng ghi dấu qua nhiều dạng vai khác nhau. Trong Đại thời đại, nhân vật Phương Tiến Tân do ông thể hiện vẫn được xem là một trong những vai diễn kinh điển của màn ảnh TVB. Trong khi đó, vai Chung Trác Vạn ở Danh gia vọng tộc lại cho thấy hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, từng trải và đầy khí chất.

Nam diễn viên không phải kiểu nghệ sĩ dùng lối diễn cường điệu để gây chú ý. Ông chinh phục khán giả bằng ánh mắt, thần thái và khả năng nâng đỡ nhân vật một cách tự nhiên. Có lẽ cũng vì quá nghiêm túc với nghề nên thời trẻ ông dễ chìm sâu vào cảm xúc nhân vật và khó kiểm soát bản thân.