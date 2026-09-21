ASIAD 20 - 17 giờ 30 hôm nay: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại Thái Lan

Chiều qua (20.9), đội tuyển bóng đá nữ VN đã có buổi tập trên sân J-Green Sakai (Osaka) với tinh thần rất tốt, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận đấu quyết định với Thái Lan. Buổi tập diễn ra trong không khí tích cực, các cầu thủ giữ được sự tập trung và hào hứng, thể trạng ổn định, hoàn thành đầy đủ các bài tập theo giáo án của BHL, chú trọng các miếng đánh sẽ áp dụng cho mục tiêu đánh bại đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Những gương mặt thi đấu nhiều ở 2 trận đấu trước đó được đội ngũ bác sĩ theo dõi sát tình trạng thể lực, để từ đó điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho trận đấu quan trọng này.

Đội tuyển nữ VN (giữa) tự tin kéo dài mạch thắng trước Thái Lan để vào tứ kết ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước lượt trận cuối, đội tuyển nữ VN xếp hạng 3 bảng E (0 điểm, hiệu số -9), nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Thái Lan. Một thuận lợi của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chính là trận đấu giữa đối thủ cạnh tranh của chúng ta là Myanmar gặp Bangladesh sẽ kết thúc trước giờ bóng lăn trận VN - Thái Lan. Điều này đồng nghĩa đội tuyển nữ VN biết rõ cần phải làm gì để giành vé đi tiếp.

Thực tế, các cô gái của chúng ta đang chiếm ưu thế về mặt tâm lý nhờ thành tích đối đầu vượt trội với 5 trận gần nhất toàn thắng Thái Lan.

T ÔN TRỌNG ĐỐI THỦ

Chia sẻ cùng PV Báo Thanh Niên, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết BHL đang điều chỉnh trạng thái tâm lý, giúp các cầu thủ tự tin nhưng tỉnh táo và tôn trọng đối thủ. Nhà cầm quân 62 tuổi chia sẻ: "Qua phân tích chuyên môn, chúng tôi nhận thấy Thái Lan chơi tấn công với đội hình mở rộng. Thể hình cầu thủ Thái Lan khá tốt, nhưng gặp vấn đề và khá bế tắc trong triển khai tấn công khi vấp phải Đài Loan chủ động phòng ngự. Mặt khác, khả năng phòng ngự 2 biên của họ cũng chỉ có mức độ thôi. Nhưng nhìn chung chúng tôi rất tôn trọng Thái Lan. Tôi hy vọng chuỗi trận thắng "Voi chiến" sẽ giúp các cầu thủ có đà tâm lý tích cực, nhưng không được chủ quan. Trong trận thắng gần nhất với tỷ số 3-1 ở AFF Cup 2025, Thái Lan sử dụng rất nhiều cầu thủ U.23, còn lúc này họ đã bổ sung nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Mặc dù vậy, BHL đã chuẩn bị chi tiết mọi phương án để toàn đội nhập cuộc tự tin, thi đấu với sự quyết tâm và tôn trọng đối phương".

Theo đánh giá, Thái Lan là đội bóng có trình độ khá đồng đều, với những hạt nhân nổi bật như tiền đạo Jiraporn Mongkoldee (số 9, 28 tuổi) rất nhanh nhạy, trung vệ đội trưởng Pitsamai Sornsai (số 19, 37 tuổi) chỉ đạo phòng ngự tốt. Bộ đôi Chathawan Rodthong (số 11, 24 tuổi) và Supapron Intaraprasit (số 6, 22 tuổi) xông xáo, quán xuyến khu vực trung tuyến khá tốt.

Trước trận đấu, hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết toàn đội đang rất quyết tâm có chiến thắng đầu tiên ở ASIAD 20. Nữ chiến binh kỳ cựu bày tỏ: "Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu và hướng tới một chiến thắng trước Thái Lan. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó. Chúng tôi đang cố gắng tập trung làm theo những bài BHL đề ra, đồng thời đoàn kết, động viên nhau để thi đấu một trận thật quyết tâm, hướng tới mục tiêu vào tứ kết. Tôi sẽ động viên và hỗ trợ toàn đội thi đấu thật tốt. Hy vọng các CĐV sẽ luôn đồng hành, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển nữ VN. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì chiến thắng của quốc gia".