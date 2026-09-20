Dự đoán tỷ số đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan: Rượt đuổi kịch tính, Bích Thùy lập công

Nhìn vào thành tích đối đầu gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đang có nhiều lợi thế tâm lý trước Thái Lan. Tại AFF Cup nữ 2025, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã 2 lần đánh bại đối thủ này chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần: trước tiên là chiến thắng 1-0 ở lượt cuối vòng bảng ngày 12.8 để giành ngôi đầu bảng A, sau đó tiếp tục thắng đậm 3-1 ở trận tranh HCĐ ngày 19.8, với các pha lập công của Hải Yến, Huỳnh Như và đặc biệt là Bích Thùy.

Đây cũng là kết quả nối dài chuỗi thắng kéo dài hơn một thập kỷ của đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan, qua đó cho thấy dù chung bảng đấu khó ở ASIAD 20, tâm lý đối đầu vẫn là điểm cộng lớn cho các học trò ông Hoàng Văn Phúc.

Ngân Thị Vạn Sự là "mũi khoan" thực sự với tốc độ kỹ thuật, có thể trở thành người kiến tạo cho Bích Thùy ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù đang trải qua giải đấu không như ý với 2 trận toàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn hy vọng, vẫn còn những ngôi sao để đặt niềm tin. Ở những thời điểm quan trọng, Bích Thùy luôn là cái tên tỏa sáng đúng lúc, từ bàn thắng an ủi trước Úc tại bán kết AFF Cup 2025, cho đến pha lập công trong chiến thắng 3-1 trước chính Thái Lan hồi tháng 8 vừa qua. Với kinh nghiệm dày dạn cùng khả năng chọn điểm rơi phong độ, cầu thủ quê Quảng Ngãi hoàn toàn có thể tiếp tục là nhân tố quyết định trong trận đấu mang tính sống còn lần này.

Về phía ban huấn luyện, HLV Hoàng Văn Phúc cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu là giành trọn 3 điểm thay vì trông chờ vào kết quả những bảng đấu khác. Sau trận thua đậm Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể lực hợp lý trước khi bước vào trận đấu quyết định. Trong khi đó, Thái Lan đang sử dụng một thế hệ cầu thủ trẻ hơn, còn thiếu kinh nghiệm trận mạc nhưng đang gặp áp lực lớn.

Bích Thùy luôn biết cách tỏa sáng, từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Với lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu, cùng phong độ ổn định của Bích Thùy, đội tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ có được kết quả tốt trong trận đấu này. Ngoài ra, việc đã ghi được 1 bàn thắng ở ASIAD 20 cũng là lợi thế với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Đội tuyển nữ Việt Nam có hiệu số bàn thắng - bại là -9 như Thái Lan, nhưng xếp trên nhờ ghi bàn nhiều hơn (1 so với 0). Đây là cơ sở để tin rằng những cô gái của chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trận cuối cùng của vòng bảng, nhờ màn tỏa sáng của Bích Thùy, đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam.

Dự đoán: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-1.