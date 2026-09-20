FIFA ASEAN Cup: Hàng thủ ‘thấp bé’ chưa đến 1,80 m của Việt Nam gặp khó trước các tiền đạo cao kều

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1 cầu thủ cao trên 1,80 m

Trong số 9 hậu vệ được HLV Kim Sang-sik gọi tập trung ban đầu, chỉ có 2 cầu thủ cao trên 1,80 m là Nguyễn Thành Chung (1,81 m) và Bùi Hoàng Việt Anh (1,86 m). Các cầu thủ còn lại đều chỉ cao từ 1,78 m đổ xuống. Như Nguyễn Adou Minh cao 1,78 m, Nguyễn Nhật Minh (1,76 m), Lê Ngọc Bảo (1,77 m), Phạm Xuân Mạnh (1,74 m), Phan Tuấn Tài (1,76 m), Cao Pendant Quang Vinh (1,77 m), Trương Tiến Anh (1,69 m). Đã vậy, hôm qua (19.9), Thành Chung lại xin rút khỏi danh sách vì bị chấn thương, người thay anh là tiền vệ Ngô Đăng Khoa. Như vậy đội tuyển Việt Nam chỉ còn đúng 1 cầu thủ cao trên 1,80 m là Việt Anh dự giải (anh cao 1,86 m).

Bùi Hoàng Việt Anh là trung vệ duy nhất cao trên 1,80 m của đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đây là lẽ là hàng thủ có chiều cao khiêm tốn nhất kể từ khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Rất nhiều trung vệ có chiều cao trên 1,80 m của đội tuyển Việt Nam trước đây vì nhiều lý do không thể góp mặt ở giải lần này, như Duy Mạnh (chấn thương), Văn Hậu, Quang Kiệt (dự ASIAD 2026), Hiểu Minh (chấn thương)… Trong khi Lương Chí Khải (Kyle Colonna), trung vệ được kỳ vọng rất nhiều, lại chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Quyết định gọi Đăng Khoa thay thế Thành Chung của HLV Kim Sang-sik cũng gây ngạc nhiên cho rất nhiều người, bởi ông không gọi một trung vệ khác mà gọi một cầu thủ tấn công để thế chỗ. Điều này cho thấy ông Kim rất tự tin vào các cầu thủ mình đang có trong tay và chuẩn bị nhiều phương án cả tấn công lẫn phòng thủ cho giải đấu lần này.

Các đối thủ đều có chiều cao "khủng"

Rõ ràng với thể hình khá khiêm tốn, hàng thủ đội tuyển Việt Nam được báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với các tiền đạo cao to của Thái Lan hoặc Philippines ở vòng bảng. Theo danh sách đã đăng ký, đội Thái Lan sẽ có 3 chân sút đáng gờm gồm Supachai Chaided (28 tuổi, cao 1,85 m), Teerasak Poeiphimai (24 tuổi, cao 1,80 m) và Jude Soonsup-Bell (22 tuổi, cao 1,86 m, sinh ra ở Anh). Tất cả đều có thể hình vượt trội so với các hậu vệ đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, đội Philippines cũng triệu tập đến 11 cầu thủ sinh ra tại châu Âu, trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Bjorn Kristensen, sinh năm 2002 cao 1,83 m, mang dòng máu lai Na Uy. Tiền đạo này đã chơi 47 trận cho KFUM Oslo tại giải vô địch Na Uy từ năm 2025, và hiện là chân sút tốt nhất trong danh sách với 13 bàn sau 17 trận. Chơi bên cạnh Bjorn Kristensen sẽ là Sebastian Rasmussen, cầu thủ đang khoác áo Hobro IK tại giải vô địch Đan Mạch. Đây là cầu thủ có chiều cao "khủng" (1,92 m) nên chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho các hậu đội tuyển Việt Nam trong các pha không chiến.

Trung vệ Tom Bihr của Thái Lan từng gây khó khăn cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 Ảnh: Độc Lập

Đó là chưa kể nếu có vào chung kết, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng đối đầu Indonesia hoặc Malaysia ở bảng A cũng đều có thể hình vượt trội với các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu hoặc châu Mỹ. Nên nhớ, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ mạnh trong các pha chống bóng bổng, kể cả khi đang sở hữu những trung vệ cao trên 1,80 m. Như trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan vừa rồi, ở những phút cuối trận, HLV Hudson đẩy trung vệ Manuel Tom Bihr cao 1,84 m lên hàng tiền đạo và sử dụng những pha không chiến. Chính sự gây nhiễu bằng chiều cao của Tom Bihr đã giúp đội Thái Lan có bàn nâng tỷ số 2-1. Dù sau đó đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ may mắn do đối thủ phản lưới nhà, nhưng đây cũng là bài học đắt giá cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong các trận đấu được dự đoán khó khăn hơn gấp bội sắp tới.