Đội tuyển Việt Nam sẽ rất khác ở FIFA ASEAN Cup

Hàng thủ xáo trộn

5 gương mặt mới gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel); hậu vệ Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình); Nguyễn Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh (đều của CLB Công an Hà Nội); tiền đạo Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa (CLB Công an TP.HCM) thay Nguyễn Thành Chung dính chấn thương.

Ngô Đăng Khoa (phải) sẽ cạnh tranh vị trí tiền đạo cánh trái với Đình Bắc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại ASEAN Cup 2026, ở vị trí trung vệ, HLV Kim Sang-sik chủ yếu sử dụng cố định bộ đôi Phạm Xuân Mạnh, Thành Chung (đều của CLB Hà Nội), trong khi vị trí còn lại thuộc về Bùi Hoàng Việt Anh hoặc Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, trong bối cảnh Xuân Mạnh đang có phong độ không thực sự tốt sau chuỗi 2 trận thua liên tiếp của CLB Hà Nội ở V-League, ông Kim hoàn toàn có thể trao cơ hội cho Ngọc Bảo, Nhật Minh hay Việt Anh, những người đang có phong độ ổn định hơn. Trong khi đó, với việc Nguyễn Văn Vĩ chấn thương, Cao Pendant Quang Vinh gần như chắc suất đá chính ở vị trí hậu vệ trái.

Tuyến giữa thay đổi, hàng công biến hóa

Xáo trộn thứ hai đến từ hàng tiền vệ. Nguyễn Hoàng Đức đang dính chấn thương và sẽ đến FIFA ASEAN Cup với thể trạng không hoàn hảo; trong khi Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải đã thi đấu rất nhiều ở ASEAN Cup 2026 và hiện tiếp tục cày ải trên nhiều đấu trường cùng CLB Công an Hà Nội, từ V-League đến AFC Champions League Elite. Vì thế, ông Kim phải tính đến phương án xoay tua trong trường hợp các trụ cột quá tải. Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc là những cái tên có thể được kéo về đá tiền vệ trung tâm để san sẻ gánh nặng. Dù vậy, điều đáng lưu ý là Tài Lộc hiện cũng chưa trở lại tập luyện, chưa đạt trạng thái sung mãn nhất, nên khả năng ra sân ngay từ đầu vẫn còn là dấu hỏi.

Khi Hoàng Hên, Tài Lộc lùi sâu hơn về phía sau để hỗ trợ tuyến giữa, hàng công của đội tuyển VN cũng sẽ có sự thay đổi tương ứng. Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son nhiều khả năng sẽ sát cánh cùng Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa hoặc Nguyễn Hai Long trên hàng công.

Nhìn chung đội tuyển VN chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi so với đội hình từng lên ngôi ở ASEAN Cup 2026, nhưng đó cũng là điều tích cực. Sau thành công vừa qua, các đối thủ lớn như Thái Lan, Indonesia chắc chắn khao khát phục thù và đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của thầy trò ông Kim. Chính vì vậy, những sự thay đổi lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự mới mẻ, giúp đội tuyển VN hướng đến mục tiêu chinh phục ngôi vương FIFA ASEAN Cup 2026.

Quan trọng hơn là bài toán hồi phục. Tại FIFA ASEAN Cup trên đất Indonesia, ở vòng bảng, đội tuyển VN phải thi đấu đến 3 trận trong 1 tuần và ở 2 địa điểm khác nhau. Thầy trò ông Kim lần lượt gặp Philippines, Thái Lan vào 19 giờ 30 ngày 26 và 29.9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Trận đấu cuối cùng của đội tuyển VN tại vòng bảng vào 16 giờ ngày 2.10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) với đối thủ là Pakistan. Nếu vào đến chung kết (đá ngày 5.10), đội tuyển VN cũng chỉ được nghỉ 2 ngày. Với lịch thi đấu và di chuyển dày đặc như thế, những phương án xoay tua nhân sự nhiều khả năng sẽ được tận dụng tối đa để giữ sức cho các trụ cột.



