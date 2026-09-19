Nóng: Ngô Đăng Khoa thay Thành Chung bị chấn thương, Việt Nam thêm mũi công sắc bén tại FIFA ASEAN Cup

Ngô Đăng Khoa là sự bổ sung đầy hứa hẹn cho đội tuyển Việt Nam ảnh: CLB Công an TP.HCM

Ngô Đăng Khoa trở thành tuyển thủ thứ 4 của CLB Công an TP.HCM

Theo tin mới nhất của Báo Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik đã có một điều chỉnh quan trọng ở đội tuyển Việt Nam khi triệu tập chân sút Việt kiều Ngô Đăng Khoa thay cho trung vệ Nguyễn Thành Chung bị đau.

Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc khi công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 đã gọi tên 3 cầu thủ của CLB Công an TP.HCM gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nhật Minh tiền đạo Willams Minh Hoàng.

Như vậy, Ngô Đăng Khoa sẽ là cầu thủ thứ 4 được CLB Công an TP.HCM cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ thành phố vốn đã rất tiếc khi Ngô Đăng Khoa không có tên trong danh sách ban đầu.

HLV Kim Sang-sik và Ngô Đăng Khoa tại đợt tập trung tháng 6.2026 ảnh: VFF

Góp mặt ở CLB Công an TP.HCM từ giai đoạn 2 mùa trước, Ngô Đăng Khoa lập tức đặt dấu ấn đậm nét với 4 bàn thắng (3 tại V-League, 1 tại Cúp quốc gia) giúp đội nhà lọt vào tốp 5 giải VĐQG và đoạt Cúp quốc gia 2025 - 2026.

Vào tháng 5 vừa qua, Ngô Đăng Khoa đã cùng với Lê Giang Patrik nhận quyết định của Chủ tịch nước trở thành công dân Việt Nam, nhưng do đang điều trị chấn thương nên chưa có cơ hội lên tập trung đội tuyển Việt Nam.

Anh sau đó có trình diện HLV Kim Sang-sik khi đội tuyển Việt Nam tập trung hồi tháng 6.2026, nhưng sau đó rời đội sớm vì phát hiện chấn thương sụn chêm khiến chiến lược gia người Hàn Quốc rất tiếc nuối.

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Ở đầu mùa giải này, Ngô Đăng Khoa đã trở lại trong hiệp 2 trận CLB Công an TP.HCM thắng CLB Hà Nội 3-1 và sau đó tiếp tục vào sân từ hiệp 2 trong trận đấu thuộc vòng 2 trên sân Bắc Ninh.

Sở hữu tốc độ bứt phá nhanh cùng những cú ngoặt bất ngờ tốc độ cao, Ngô Đăng Khoa được xem là một trong những mũi tấn công giàu đột biến nhất ở V-League.

Sự xuất hiện của chân sút sinh năm 2006 sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu chinh phục FIFA ASEAN Cup đầu tiên được tổ chức.